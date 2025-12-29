Nem marad el az áremelés, de tűrhető a mértéke

Többek között a szállítási és lerakási költségek növekedése is befolyásolja a díjemelés mértékét. Archív
Fotó: Tega Rt.
A hulladék elszállításáért is többet kell majd fizetni januártól Háromszéken. Megtudtuk az áremelés mértékét a TEGA Rt-nél.
Amint azt Ambrus József, a Kovászna Megyei Hulladékgazdálkodási Egyesület (ADI SIMD) igazgatója lapunknak már korábban kifejtette, a háromszéki hulladékgazdálkodó cégek januártól kénytelenek lesznek árat emelni. Közülük a TEGA ki is számolta ennek mértékét – tudtuk meg Máthé László igazgatótól.
A január 1-jétől alkalmazandó emelés a következő:
a városi díjszabás (amely a biológiailag lebomló anyagok, illetve a gyakori szállítás miatt mindig is többe került) 6,5 százalékkal drágul, azaz 23 lej helyett havonta egy személyre 24,5 lejt kell majd fizetni;
vidéken pedig 7,1 százalékkal kerül többe a mostani árhoz képest, azaz 14 lej helyett 15 lejbe.
„Idén az áfa növekedése után is változatlanok maradtak az áraink, azonban azokat 2026-tól már nem tudjuk tartani. Mivel az elszállított szeméttel nekünk is kezdenünk kell valamit, különösen a vegyes hulladékkal, aminek az ürítéséért jövőben többet kell fizetnünk, akárcsak az üzemanyagért (25 banival kerül többe literenként), továbbá a minimálbér is emelkedik, ezeket mind fedeznünk kell” – magyarázta a TEGA Rt. vezetője.
A hulladék elszállításért továbbra is tíz százalékkal kevesebbet fizetnek azok, akik előre letudják egész évre, illetve öt százalékkal kevesebbet, akik fél évre előre törlesztik.
A következő évi hulladékszállítási illetéket 2026. január 12-étől kezdődően lehet majd kifizetni, a TEGA ügyfélszolgálati irodái január 5–7. között zárva tartanak. Az éves számla kiállítását online is lehet igényelni, illetve a kifizetésre a Pago, az Un-doi és a Paypoint alkalmazásokból, számos kisüzletben található fizetési pontnál és banki átutalással van lehetőség.
