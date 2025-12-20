Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók

Hét autó érintett abban a balesetben, amely szombaton délután történt Dálnok községben a 11-es országúton – közölte az országos rendőr-főkapitányság. Jelenleg áll a forgalom a helyszínen.

A rövid közleményből az is kiderül, hogy több ember egészségügyi ellátásra szorul, amit a helyszínen hajtanak végre. A rendőrség munkatársai azon vannak, hogy mihamarabb újrainduljon a közlekedés az országúton.

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság később azt közölte, hogy a baleset után öt embert (négy felnőttet és egy kiskorút) szállítottak kórházba, a tűzoltóság szerint pedig összesen tizenhét ember volt érintett: tizenöt felnőtt és két gyermek.

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság