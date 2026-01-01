Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája

Kisfiú született elsőként 2026-ban a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban. Demeter Szebasztian az újév reggelén látta meg a napvilágot.

Január elsején, reggel 9 óra 16 perckor született meg a sepsiszentgyörgyi kórház első babája. A kisfiú egészségesen, 2620 grammal, 50 centiméterrel született. Szebasztian és édesanyja, Beáta is jól vannak – közölte az egészségügyi intézmény. A kórházban 2025-ben 472 fiú és 381 kislány született.