Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája

Az újév első kisbabája Szebasztian • Fotó: Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház/Facebook

Az újév első kisbabája Szebasztian

Fotó: Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kisfiú született elsőként 2026-ban a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban. Demeter Szebasztian az újév reggelén látta meg a napvilágot.

Farkas Orsolya

2026. január 01., 13:082026. január 01., 13:08

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Január elsején, reggel 9 óra 16 perckor született meg a sepsiszentgyörgyi kórház első babája. A kisfiú egészségesen, 2620 grammal, 50 centiméterrel született. Szebasztian és édesanyja, Beáta is jól vannak – közölte az egészségügyi intézmény. A kórházban 2025-ben 472 fiú és 381 kislány született.

Hirdetés

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi 2026-ban a romániai útügy
Súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba két kiskorút szilveszter éjjel
Két sportoló és három edző képviselheti Székelyföldet a februári téli olimpián
Véres szilveszter: több tucatnyian meghaltak a síparadicsomban történt robbanásban
Síugrás és terepkerékpározás újév napján
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi 2026-ban a romániai útügy
Székelyhon

250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út forgalomba helyezését tervezi 2026-ban a romániai útügy
Súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba két kiskorút szilveszter éjjel
Székelyhon

Súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba két kiskorút szilveszter éjjel
Két sportoló és három edző képviselheti Székelyföldet a februári téli olimpián
Székely Sport

Két sportoló és három edző képviselheti Székelyföldet a februári téli olimpián
Véres szilveszter: több tucatnyian meghaltak a síparadicsomban történt robbanásban
Krónika

Véres szilveszter: több tucatnyian meghaltak a síparadicsomban történt robbanásban
Síugrás és terepkerékpározás újév napján
Székely Sport

Síugrás és terepkerékpározás újév napján
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 29., hétfő

Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön

A legtöbben belgyógyászati problémák miatt kértek orvosi segítséget a karácsonyi napokban a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, de jócskán voltak gyermekgyógyászati, ortopédiai és neurológiai esetek is.

Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön
Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön
2025. december 29., hétfő

Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2025. december 29., hétfő

Nem marad el az áremelés, de tűrhető a mértéke

A hulladék elszállításáért is többet kell majd fizetni januártól Háromszéken. Megtudtuk az áremelés mértékét a TEGA Rt-nél.

Nem marad el az áremelés, de tűrhető a mértéke
Nem marad el az áremelés, de tűrhető a mértéke
2025. december 29., hétfő

Nem marad el az áremelés, de tűrhető a mértéke
2025. december 28., vasárnap

Hatékonyabb segítségnyújtás a bajba jutott gyerekeknek

Mobilcsapatot hoz létre a háromszéki szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóság azzal a céllal, hogy hatékonyabban válaszoljon az elhanyagolt, bántalmazott gyerekekről szóló bejelentésekre. A szolgáltatást a 119-es hívószámmal kapcsolják össze.

Hatékonyabb segítségnyújtás a bajba jutott gyerekeknek
Hatékonyabb segítségnyújtás a bajba jutott gyerekeknek
2025. december 28., vasárnap

Hatékonyabb segítségnyújtás a bajba jutott gyerekeknek
2025. december 28., vasárnap

Háromszázzal több család jut vezetékes vízhez Kovásznán

Bár az utcafelásások, ideiglenes forgalomkorlátozások, az ivóvíz-szolgáltatás akadozása idén okozott bosszúságot Kovászna város lakóinak, az mindenképp jó hír, több mint háromszáz új háztartás csatlakozhat a vízhálózathoz.

Háromszázzal több család jut vezetékes vízhez Kovásznán
Háromszázzal több család jut vezetékes vízhez Kovásznán
2025. december 28., vasárnap

Háromszázzal több család jut vezetékes vízhez Kovásznán
Hirdetés
2025. december 24., szerda

Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók

Az ünnepi időszak idején megnő a tűzesetek és más veszélyhelyzetek kockázata, ezért a Kovászna megyei katasztrófavédelem a szálláshelyeken és az otthoni karácsonyi díszítés során betartandó legfontosabb biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet.

Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók
Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók
2025. december 24., szerda

Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók
2025. december 23., kedd

Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését

A Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum öt diákjának teljesítményét díjazta Sepsiszentgyörgy városi tanácsa karácsony előtti utolsó ülésén. Antal Árpád polgármester a tanácsülés végén röviden értékelte az idei évet is.

Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését
Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését
2025. december 23., kedd

Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését
2025. december 23., kedd

Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére

Az összehangolt munkának köszönhetően a korábbinál gyorsabban tudtak beavatkozni a tavaszi árvízkor, a hosszú távú cél azonban a megelőzés lenne. Kovászna megye prefektusa ezért megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a vízügyi igazgatóságtól.

Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére
Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére
2025. december 23., kedd

Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről

Több bűncselekmény miatt is elfogatóparancs volt érvényben a férfi ellen, aki autójával védőkorlátnak ütközött Kézdisárfalván. A fiatalember alkohol hatása alatt, jogosítvány nélkül vezetett, és miután balesetezett, elmenekült a helyszínről.

Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről
Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről
2025. december 22., hétfő

Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről
2025. december 22., hétfő

Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet

Filmvetítéssel egybekötött jótékonysági estet szervez a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ és a Pittyes 2-es és Gyufa december 23-án 16 és 18 órától az intézmény nagytermében. A cél: segíteni egy hallássérült kisfiún és édesapján.

Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet
Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet
2025. december 22., hétfő

Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet
2025. december 20., szombat

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók

Hét autó érintett abban a balesetben, amely szombaton délután történt Dálnok községben a 11-es országúton – közölte az országos rendőr-főkapitányság. A forgalom sokáig állt a baleset miatt.

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
2025. december 20., szombat

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!