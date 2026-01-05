A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg

Fotó: Pinti Attila
Változékony időre számíthatunk a következő két hétben, sok csapadékkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 5. és 18. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A hétfői prognózis szerint Erdélyben a hét végéig mínusz 6 és 3 Celsius-fok között változik a nappali csúcsértékek regionális átlaga, éjszaka pedig mínusz 10 és 0 Celsius-fok közötti értékekre lehet számítani.
Jövő héten enyhül az idő, a maximumok 4-5 Celsius-fok, a minimumok mínusz 3 Celsius-fok körül alakulnak.
A hegyekben ezen a héten mínusz 8 és 1 fok közötti maximumok, illetve mínusz 14 és mínusz 1 fok közötti minimumok várhatók. Jövő héten a nappali csúcsértékek elérik a 2 fokot, a minimumok pedig mínusz 3 fok körül alakulnak. Csapadékra végig számítani lehet, az első héten nagyobb mennyiségben.
A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
Több mint 100 ezer lejre bírságoltak a rendőrök a szilveszteri hosszú hétvégén Hargita megyében. A büntetések zömét közúti szabálysértések miatt szabták ki.
Lassan töltődik be, vagy épp nem elérhető a felhasználók számára a napokban az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) által kezelt, az adók és illetékek befizetésére alkalmas ghișeul.ro platform.
A rendvédelmi szerveknek átlagban mintegy 2700 bevetésük volt naponta a szilveszteri hosszú hétvégén, a vészhelyzeti csapatok közbelépésére pedig napi 1700 alkalommal volt szükség.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Drábik János, közíró, a Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottsága és az Országos Trianon Társaság elnöke.
Marosvásárhelyen január 12-től lehet helyi adókat és illetékeket fizetni személyesen és online is, de idén jóval magasabb adókra kell számítani. Sőt, 2026-tól a fogyatékkal élők sem részesülnek már adómentességben.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kéri az elnöki hivataltól, a parlamenttől és a kormánytól, hogy a 2026-os esztendőt nyilvánítsák Amerika évévé Romániában.
Igazi tél köszöntött be Székelyföldre. Noha az intenzív havazás több helyen nehezíti a közlekedést, a hatóságok folyamatos takarítással igyekeznek járhatóvá tenni az utakat.
Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.
A The Atlantic magazinnak adott interjút Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a venezuelai elnök elfogása után. Ebben megfenyegette a venezuelai alelnököt, valamint bírálta a kolumbiai és mexikói vezetést.
szóljon hozzá!