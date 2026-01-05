A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg

Változékony időre számíthatunk a következő két hétben, sok csapadékkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 5. és 18. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Székelyhon 2026. január 05., 13:502026. január 05., 13:50

A hétfői prognózis szerint Erdélyben a hét végéig mínusz 6 és 3 Celsius-fok között változik a nappali csúcsértékek regionális átlaga, éjszaka pedig mínusz 10 és 0 Celsius-fok közötti értékekre lehet számítani.

Január 9-ére, péntekre virradóra és a pénteki nap folyamán lesz a leghidegebb.

Hirdetés Jövő héten enyhül az idő, a maximumok 4-5 Celsius-fok, a minimumok mínusz 3 Celsius-fok körül alakulnak.

Csapadékra szinte végig számítani lehet, az első héten nagyobb mennyiségben.