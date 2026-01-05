Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat

2026. január 05., hétfő

Ha megnézné, hogy mennyi adót kell fizetnie nem fogja tudni, mert akadozik a ghiseul.ro platform

Lassan töltődik be, vagy épp nem elérhető a felhasználók számára a napokban az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) által kezelt, az adók és illetékek befizetésére alkalmas ghișeul.ro platform.