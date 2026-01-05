Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Kihirdette hétfőn Nicușor Dan államfő a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvényt.
A jogszabály szerint a nyugdíjba vonuló munkavállalók a magánnyugdíj-megtakarításuk
A képviselőház december végén fogadta el döntő házként a jogszabályjavaslatot, a szenátus által korábban az alkotmánybíróság határozatához igazított formában.
Harmincöt gyerekkel kevesebb született tavaly Csíkszeredában, mint 2024-ben, az elhalálozások száma viszont nőtt – derült ki a polgármester által közétett összesítésből, amelyben a legnépszerűbb neveket is közlik.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.
Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.
Részleges nap- és holdfogyatkozás, több bolygóegyüttállás, valamint meteorrajok is megfigyelhetők lesznek idén az égbolton.
Hétfőn 13 órakor mintegy száz település 28 209 háztartásában szünetelt az áramszolgáltatás – közölte Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Megnyílik a sugásfürdői kis sípálya január 6-án, kedden. A helyszínre autóbusszal és személygépkocsival egyaránt feljuthatunk, bár nem biztos, hogy mindig találunk szabad parkolóhelyet.
A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
Több mint 100 ezer lejre bírságoltak a rendőrök a szilveszteri hosszú hétvégén Hargita megyében. A büntetések zömét közúti szabálysértések miatt szabták ki.
Lassan töltődik be, vagy épp nem elérhető a felhasználók számára a napokban az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) által kezelt, az adók és illetékek befizetésére alkalmas ghișeul.ro platform.
A rendvédelmi szerveknek átlagban mintegy 2700 bevetésük volt naponta a szilveszteri hosszú hétvégén, a vészhelyzeti csapatok közbelépésére pedig napi 1700 alkalommal volt szükség.
