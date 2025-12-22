Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet

Bartos Géza a Különlegesen nevelő páratlan szülő díj átadásán, Budapesten
Fotó: Bartos Géza személyes archívuma
Filmvetítéssel egybekötött jótékonysági estet szervez a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ és a Pittyes 2-es és Gyufa december 23-án 16 és 18 órától az intézmény nagytermében. A cél: segíteni egy hallássérült kisfiún és édesapján.
Ez alkalommal a közismert humortrió Reszkessetek, betörők 2! – Nincs karácsony Kálmi nélkül című paródiáját vetítik le az általuk biztosított körítéssel – a nagy érdeklődésre való tekintettel egymás után kétszer. A jegy ára 20 lej, de adománydobozt is kihelyeznek: a befolyó összeget egy hallásássérült kisfiúnak ajánlják fel.
A közel hatéves Bartos Hunorkáról már kora gyerekkorában kiderült, nincs hallása. Szülei minden lehetséges kezelést megpróbáltak, és végül 2024 áprilisában cochleáris implantátumot, azaz elektronikus hallásjavító eszközt kapott, ami új reményt adott számukra, hogy kisfiúk megtanul beszélni, bár az autizmusa is hátráltatja fejlődésben.
A család számára azonban újabb nehézség, sőt immáron tragédia következett: az édesanyánál, Veronikánál második gyereke kihordása közben súlyos betegséget diagnosztizáltak, és bár orvosai tanácsa ellenére a kemoterápia mellett is vállalta világra hozatalát, 2023 novemberében, fájdalmas küzdelem után elhunyt. Azóta
aki idén májusban az Egyszülős Központ Különlegesen nevelő páratlan szülő díját vehette át a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett gálán.
A hallássérült kisfiú megsegítéséért tető alá hozott jótékonysági est tulajdonképpen kettőt jelent
Fotó: Vigadó Művelődési Központ
„Ez nem egy olyan elismerés, amit bárki célként tűz ki maga elé. Mert ahhoz, hogy megkapd, előbb át kell élned valamit, amit senkinek sem kívánnál.
Mert az élet nem áll meg. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer egy ilyen díjat tartok a kezemben. Mégis – jól esik. Mert azt jelenti, hogy az egyszülős családok harcai nem maradnak észrevétlenek. Hogy a társadalom felismeri és értékeli azt az elszántsággal, szeretettel és kitartással végzett munkát, amit sokan csendben viszünk végig. Számomra ez a díj azt üzeni: van értelme továbbmenni. Hogy a mindennapi küzdelmeink nem hiábavalók. És talán erőt ad másoknak is” – értékelte a kitüntetést.
A félszegen maradt család 2024 augusztusában kiköltözött Szegedre, hogy a hallássérült gyerek rendszeres orvosi kezelésben és speciális oktatásban részesülhessen a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézményben. Édesapjuk mindent megtesz, hogy biztos otthont és megfelelő fejlődési lehetőséget biztosítson gyerekeinek, alapítványt is létrehozott, de a lakhatási és a különleges ellátással járó költségek komoly terhet rónak rá. Segíthetünk rajtuk, ha részt veszünk a december 23-i két filmvetítés valamelyikén, netán a jegyáron felül még adományozunk is.
