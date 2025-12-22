Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet

Filmvetítéssel egybekötött jótékonysági estet szervez a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ és a Pittyes 2-es és Gyufa december 23-án 16 és 18 órától az intézmény nagytermében. A cél: segíteni egy hallássérült kisfiún és édesapján.

Ez alkalommal a közismert humortrió Reszkessetek, betörők 2! – Nincs karácsony Kálmi nélkül című paródiáját vetítik le az általuk biztosított körítéssel – a nagy érdeklődésre való tekintettel egymás után kétszer. A jegy ára 20 lej, de adománydobozt is kihelyeznek: a befolyó összeget egy hallásássérült kisfiúnak ajánlják fel.

A közel hatéves Bartos Hunorkáról már kora gyerekkorában kiderült, nincs hallása. Szülei minden lehetséges kezelést megpróbáltak, és végül 2024 áprilisában cochleáris implantátumot, azaz elektronikus hallásjavító eszközt kapott, ami új reményt adott számukra, hogy kisfiúk megtanul beszélni, bár az autizmusa is hátráltatja fejlődésben.

A család számára azonban újabb nehézség, sőt immáron tragédia következett: az édesanyánál, Veronikánál második gyereke kihordása közben súlyos betegséget diagnosztizáltak, és bár orvosai tanácsa ellenére a kemoterápia mellett is vállalta világra hozatalát, 2023 novemberében, fájdalmas küzdelem után elhunyt. Azóta