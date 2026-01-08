Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban

Fotó: Borbély Fanni
A tűzhelyen felejtett egy lábast egy idős segesvári férfi, erős füstöt okozva ezzel. A tűzoltók két esetkocsival vonultak a helyszínre csütörtök este.
A segesvári tűzoltókat egy feltételezett lakástűzhöz riasztották Segesváron a Mihai Viteazul utcában csütörtök este.
A helyszínre két tűzoltóautó vonult ki, és a kiérkezésükkor derült ki, hogy
– közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya. A lakásba sikerült bejutni, ahol egy körülbelül 80 éves férfit találtak, aki eszméleténél volt és együttműködött, azonban nem kérte a kórházba szállítást. A beavatkozás során a lakást kiszellőztették.
Ismét Marosvásárhelyen lép fel a The Golden Voices of Gospel amerikai gospelkórus, Dwight Robson afroamerikai baptista tiszteletes vezetésével. A koncertre január 11-én 18 órától kerül sor a Kultúrpalotában.
Rendkívüli zongoraestre várják a komolyzene kedvelőit január 12-én, hétfőn a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Az est kizárólagos szólistája Bogányi Gergely, világhírű magyar zongoraművész lesz.
A diák- és egyetemista bérletek érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járatra Marosvásárhelyen és környékén. Akik még nem váltották ki, megtehetik a Mihai Eminescu Művelődési Házban hétfőnként.
A télies időjárásra való tekintettel fokozott óvatosságot javasolnak a hegyimentők a következő napokban Maros megye hegyvidéki térségeiben.
Folyamatosan zajlik a hóeltakarítás Marosvásárhelyen, ahol szintén újabb havazás volt a közelmúltban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hótérképe szerint Maros megyében jelenleg 10 centiméter feletti a hóvastagság.
Megkezdődött a karácsonyfák elszállítása Marosvásárhelyen. A lakásokból kikerülő természetes fenyőfákat a köztisztasági szolgáltató ütemezetten gyűjti be, a zöldhulladék elszállításával együtt – közölte a polgármesteri hivatal.
Közösségi összefogással igyekeznek segíteni a sóváradi Berecki Zsoltnak, aki akut limfoid leukémiával küzd. Vasárnap Kibéden szerveznek jótékonysági koncertet.
Csütörtökön, január 8-tól ismét várja vendégeit a marosvásárhelyi Mircea Birău Városi Uszoda, de idéntől többe kerül a belépőjegy ára mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek számára.
Kora reggel riasztották kedden a marosvásárhelyi tűzoltókat, hogy kigyulladt egy marosszentannai lakóház.
Lesodródott az úttestről, majd felborult egy autó hétfőn este Gernyeszegen – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem. A járműben tartózkodók enyhébb sérüléseket szenvedtek.
