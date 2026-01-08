Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban

A tűzhelyen felejtett egy lábast egy idős segesvári férfi, erős füstöt okozva ezzel. A tűzoltók két esetkocsival vonultak a helyszínre csütörtök este.

Hajnal Csilla 2026. január 08., 21:502026. január 08., 21:50

A segesvári tűzoltókat egy feltételezett lakástűzhöz riasztották Segesváron a Mihai Viteazul utcában csütörtök este. Hirdetés A helyszínre két tűzoltóautó vonult ki, és a kiérkezésükkor derült ki, hogy

nem volt tűz, hanem egy tűzhelyen felejtett lábas okozott erős füstöt