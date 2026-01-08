Megdöbbentő helyen, a Drum bun feliratnál történt a tragédia

Elveszthette uralmát a járműve felett egy 44 éves, Szeben megyei férfi, és egy fának csapódott, majd felborult Szeben és Fehér megye határán, a Drum bun! (Jó utat!) feliratot tartalmazó oszlopnál – tájékoztatott a Fehér megyei rendőrség. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. A tűzoltóság közlése szerint megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét.