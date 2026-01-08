Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre

Fotó: voices-of-gospel.net
Ismét Marosvásárhelyen lép fel a The Golden Voices of Gospel amerikai gospelkórus, Dwight Robson afroamerikai baptista tiszteletes vezetésével. A koncertre január 11-én 18 órától kerül sor a Kultúrpalotában.
Az Amerikai Egyesült Államokból érkező 12 fős, énekesekből és zenészekből álló formáció európai turnéja keretében tér vissza Marosvásárhelyre. A tavaly januári koncertjüket telt házas közönség előtt adták elő a Kultúrpalotában.
A csapat tagjai kiváló szólisták és előadóművészek, akik egyedülálló energiával, hiteles előadásmóddal és lenyűgöző hangzással közvetítik a gospelzene üzenetét.
A The Golden Voices of Gospel olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Michael Jackson, Mariah Carey és Bonnie Tyler. A gospelzene – az „örömhír” zenéje – az afroamerikai spirituálékból fejlődött ki, és a szabadságvágy, valamint a hit felemelő, ritmusos kifejeződése. Jegyek itt válthatók az eseményre.
Rendkívüli zongoraestre várják a komolyzene kedvelőit január 12-én, hétfőn a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Az est kizárólagos szólistája Bogányi Gergely, világhírű magyar zongoraművész lesz.
A diák- és egyetemista bérletek érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járatra Marosvásárhelyen és környékén. Akik még nem váltották ki, megtehetik a Mihai Eminescu Művelődési Házban hétfőnként.
A télies időjárásra való tekintettel fokozott óvatosságot javasolnak a hegyimentők a következő napokban Maros megye hegyvidéki térségeiben.
Folyamatosan zajlik a hóeltakarítás Marosvásárhelyen, ahol szintén újabb havazás volt a közelmúltban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hótérképe szerint Maros megyében jelenleg 10 centiméter feletti a hóvastagság.
Megkezdődött a karácsonyfák elszállítása Marosvásárhelyen. A lakásokból kikerülő természetes fenyőfákat a köztisztasági szolgáltató ütemezetten gyűjti be, a zöldhulladék elszállításával együtt – közölte a polgármesteri hivatal.
Közösségi összefogással igyekeznek segíteni a sóváradi Berecki Zsoltnak, aki akut limfoid leukémiával küzd. Vasárnap Kibéden szerveznek jótékonysági koncertet.
Csütörtökön, január 8-tól ismét várja vendégeit a marosvásárhelyi Mircea Birău Városi Uszoda, de idéntől többe kerül a belépőjegy ára mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek számára.
Kora reggel riasztották kedden a marosvásárhelyi tűzoltókat, hogy kigyulladt egy marosszentannai lakóház.
Lesodródott az úttestről, majd felborult egy autó hétfőn este Gernyeszegen – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem. A járműben tartózkodók enyhébb sérüléseket szenvedtek.
Fák dőltek az úttestre, személygépkocsikban keletkezett kár, és több ezer háztartás maradt villanyáram nélkül szombaton Maros megyében a havazás miatt.
