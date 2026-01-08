Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre

Ismét Marosvásárhelyen lép fel a The Golden Voices of Gospel amerikai gospelkórus, Dwight Robson afroamerikai baptista tiszteletes vezetésével. A koncertre január 11-én 18 órától kerül sor a Kultúrpalotában.

Az Amerikai Egyesült Államokból érkező 12 fős, énekesekből és zenészekből álló formáció európai turnéja keretében tér vissza Marosvásárhelyre. A tavaly januári koncertjüket telt házas közönség előtt adták elő a Kultúrpalotában.

A csapat tagjai kiváló szólisták és előadóművészek, akik egyedülálló energiával, hiteles előadásmóddal és lenyűgöző hangzással közvetítik a gospelzene üzenetét.

A The Golden Voices of Gospel olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Michael Jackson, Mariah Carey és Bonnie Tyler. A gospelzene – az „örömhír” zenéje – az afroamerikai spirituálékból fejlődött ki, és a szabadságvágy, valamint a hit felemelő, ritmusos kifejeződése. Jegyek itt válthatók az eseményre.