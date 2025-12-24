Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Az ünnepi időszak idején megnő a tűzesetek és más veszélyhelyzetek kockázata, ezért a Kovászna megyei katasztrófavédelem a szálláshelyeken és az otthoni karácsonyi díszítés során betartandó legfontosabb biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet.
Az alábbiakban összefoglalták azokat az ajánlásokat, amelyek betartásával jelentősen csökkenthető a veszélyhelyzetek kialakulásának esélye.
Azok számára, akik a vakációt szálláshelyeken, panziókban vagy üdülőövezetekben töltik, azt javasolják:
ne használjanak hibás vagy nem hitelesített elektromos készülékeket;
az elektromos berendezéseket ne hagyják felügyelet nélkül;
érkezéskor tájékozódjanak a menekülési útvonalakról;
vészhelyzet esetén kövessék a szálláshelyeken kifüggesztett evakuációs terveket.
A nagyobb tömegeket megmozgató rendezvények és ünnepi események idején is fontos az elővigyázatosság:
a gépjárműveket kizárólag kijelölt parkolóhelyeken hagyják;
ne akadályozzák a tűzcsapokhoz vezető utakat és a beavatkozó járművek közlekedését;
zárt terekben tartsák szabadon a kijáratokat és a menekülési útvonalakat.
Az ünnepi díszítés és a karácsonyfa felállítása során különös figyelmet kell fordítani a tűzvédelemre:
a karácsonyfát úgy helyezzék el, hogy ne akadályozza a közlekedést vagy az esetleges evakuálást;
tartsák távol fűtőberendezésektől és gyúlékony anyagoktól;
ne takarják le a fa talpát vattával, papírral vagy más könnyen éghető anyaggal;
kizárólag stabil tartót vagy állványt használjanak.
Az elektromos díszek és fényfüzérek használata során is fontos a körültekintés:
csak megfelelően szigetelt, jó állapotú világítótesteket alkalmazzanak;
a díszkivilágítást ne hagyják bekapcsolva éjszaka vagy felügyelet nélkül;
ne terheljék túl az elektromos hálózatot több nagyfogyasztású készülék egyidejű használatával.
A gyertyák, csillagszórók és pirotechnikai eszközök használata fokozott veszélyt jelenthet:
ezeket kizárólag felnőttek jelenlétében szabad használni;
a gyertyákat a fa felső ágaira helyezzék, távol a díszektől;
a helyiséget addig ne hagyják el, amíg a láng teljesen el nem alszik.
Egyéb, általános biztonsági szabályként a tűzoltók arra is felhívják a figyelmet, hogy:
tilos dohányozni a karácsonyfa közelében;
ne dobjanak el cigarettacsikket a fa vagy a díszek mellett;
a gyermekeket ne engedjék felügyelet nélkül az ünnepi kellékek közelébe.
A katasztrófavédelem hangsúlyozza: az ünnepek alatt is folyamatos szolgálatban vannak, készen arra, hogy szükség esetén beavatkozzanak. Tűz vagy más vészhelyzet észlelésekor azonnal hívni kell a 112-es segélyhívó számot, és pontosan meg kell adni a helyszínt.
A Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum öt diákjának teljesítményét díjazta Sepsiszentgyörgy városi tanácsa karácsony előtti utolsó ülésén. Antal Árpád polgármester a tanácsülés végén röviden értékelte az idei évet is.
Az összehangolt munkának köszönhetően a korábbinál gyorsabban tudtak beavatkozni a tavaszi árvízkor, a hosszú távú cél azonban a megelőzés lenne. Kovászna megye prefektusa ezért megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a vízügyi igazgatóságtól.
Több bűncselekmény miatt is elfogatóparancs volt érvényben a férfi ellen, aki autójával védőkorlátnak ütközött Kézdisárfalván. A fiatalember alkohol hatása alatt, jogosítvány nélkül vezetett, és miután balesetezett, elmenekült a helyszínről.
Filmvetítéssel egybekötött jótékonysági estet szervez a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ és a Pittyes 2-es és Gyufa december 23-án 16 és 18 órától az intézmény nagytermében. A cél: segíteni egy hallássérült kisfiún és édesapján.
Hét autó érintett abban a balesetben, amely szombaton délután történt Dálnok községben a 11-es országúton – közölte az országos rendőr-főkapitányság. A forgalom sokáig állt a baleset miatt.
Ünnepi műsorral fűzte össze a 2025-ös esztendő utolsó soros ülését Kovászna Megye Tanácsa. A Székely Nemzeti Múzeumban tartott tanácsülésen több fontos döntés született, emellett külön figyelmet szenteltek az idei év kiemelt szereplőinek: a gyerekeknek.
Bemutatják Jánó Mihály legújabb kötetét a kézdivásárhelyi Kosztándi Művészeti Galériában pénteken, 19 órától.
A sepsiszentgyörgyi kisKÖDMÖN együttes bemutatja különleges adventi műsorát egyedi népies hangszerelésben, több székelyföldi városban is, a karácsonyt megelőző napokban.
A sportlétesítmény alapozási munkálatait pár hónap múlva befejezik, nemsokára látványosabb szakaszba ér az építkezés. Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka stratégiai beruházásnak számít, építését nem veszélyeztetik a megszorítások.
Tűz ütött ki egy családi gazdaság csűrjében a Kovászna megyei Dobollón csütörtök hajnalban, nem sokkal 4 óra után. A lángokkal órákon át küzdöttek a tűzoltók.
szóljon hozzá!