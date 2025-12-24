Rovatok
Ünnepek biztonságban: ezekre figyelmeztetnek a tűzoltók

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Az ünnepi időszak idején megnő a tűzesetek és más veszélyhelyzetek kockázata, ezért a Kovászna megyei katasztrófavédelem a szálláshelyeken és az otthoni karácsonyi díszítés során betartandó legfontosabb biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet.

Székelyhon

2025. december 24., 17:332025. december 24., 17:33

Az alábbiakban összefoglalták azokat az ajánlásokat, amelyek betartásával jelentősen csökkenthető a veszélyhelyzetek kialakulásának esélye.

Azok számára, akik a vakációt szálláshelyeken, panziókban vagy üdülőövezetekben töltik, azt javasolják:

  • ne használjanak hibás vagy nem hitelesített elektromos készülékeket;

  • az elektromos berendezéseket ne hagyják felügyelet nélkül;

  • érkezéskor tájékozódjanak a menekülési útvonalakról;

  • vészhelyzet esetén kövessék a szálláshelyeken kifüggesztett evakuációs terveket.

A nagyobb tömegeket megmozgató rendezvények és ünnepi események idején is fontos az elővigyázatosság:

  • a gépjárműveket kizárólag kijelölt parkolóhelyeken hagyják;

  • ne akadályozzák a tűzcsapokhoz vezető utakat és a beavatkozó járművek közlekedését;

  • zárt terekben tartsák szabadon a kijáratokat és a menekülési útvonalakat.

Az ünnepi díszítés és a karácsonyfa felállítása során különös figyelmet kell fordítani a tűzvédelemre:

  • a karácsonyfát úgy helyezzék el, hogy ne akadályozza a közlekedést vagy az esetleges evakuálást;

  • tartsák távol fűtőberendezésektől és gyúlékony anyagoktól;

  • ne takarják le a fa talpát vattával, papírral vagy más könnyen éghető anyaggal;

  • kizárólag stabil tartót vagy állványt használjanak.

Az elektromos díszek és fényfüzérek használata során is fontos a körültekintés:

  • csak megfelelően szigetelt, jó állapotú világítótesteket alkalmazzanak;

  • a díszkivilágítást ne hagyják bekapcsolva éjszaka vagy felügyelet nélkül;

  • ne terheljék túl az elektromos hálózatot több nagyfogyasztású készülék egyidejű használatával.

A gyertyák, csillagszórók és pirotechnikai eszközök használata fokozott veszélyt jelenthet:

  • ezeket kizárólag felnőttek jelenlétében szabad használni;

  • a gyertyákat a fa felső ágaira helyezzék, távol a díszektől;

  • a helyiséget addig ne hagyják el, amíg a láng teljesen el nem alszik.

Egyéb, általános biztonsági szabályként a tűzoltók arra is felhívják a figyelmet, hogy:

  • tilos dohányozni a karácsonyfa közelében;

  • ne dobjanak el cigarettacsikket a fa vagy a díszek mellett;

  • a gyermekeket ne engedjék felügyelet nélkül az ünnepi kellékek közelébe.

A katasztrófavédelem hangsúlyozza: az ünnepek alatt is folyamatos szolgálatban vannak, készen arra, hogy szükség esetén beavatkozzanak. Tűz vagy más vészhelyzet észlelésekor azonnal hívni kell a 112-es segélyhívó számot, és pontosan meg kell adni a helyszínt.

Háromszék Tűzoltóság Karácsony
