Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését

A Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum öt diákja részesült elismerésben

A Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum öt diákjának teljesítményét díjazta Sepsiszentgyörgy városi tanácsa karácsony előtti utolsó ülésén. Antal Árpád polgármester a tanácsülés végén röviden értékelte az idei évet is.

Farkas Orsolya 2025. december 23., 20:052025. december 23., 20:05

A Szent György Ösztöndíjra idén 15 végzős diák jelentkezett, az értékelő bizottság közülük választotta ki azt az öt személyt, akik kimagasló tanulmányi eredményeikkel kiérdemelték elismerést. A fiatal tehetségeket fejenként ötezer lejjel díjazta a városi tanács. Hirdetés Tehetséges, szorgalmas fiatalok Az elismerő okleveleket Antal Árpád polgármester, valamint Tóth-Birtan Csaba és Sztakics Éva-Judit alpolgármesterek adták át. A díjazottak: Ráduly Roland Márk , aki a Székely Mikó Kollégium végzőseként minden tanévet osztályelsőként zárt. Főként a reáltudományok iránt érdeklődik, a jövőben az informatika területén szeretne tovább fejlődni. Kiemelkedő eredményeket ért el tantárgyversenyeken, tanulmányai mellett mentorként tevékenykedik egy programozási szakkörben;

Tatár Bence, szintén a Székely Mikó Kollégium tizenkettedik osztályosa a matematika és informatika területén remekel. Több mint tíz éve aktív cserkész, őrsvezető.

Balról jobbra: Ráduly Roland Márk, Tatár Bence, Kocsis Rebeka, Jánó Ákos, Kovács Máté Fotó: Tuchiluș Alex

Kocsis Rebeka a Mikes Kelemen Elméleti Líceum kivételes diákja, aki mindegyik líceumi tanévet tízes médiával zárta. Biológia, matematika és kémia versenyeken szerepelt jó eredményekkel, ezenkívül aktív szerepet vállalt a diákéletben: tagja az iskolai kórusnak és az elsősegély-csapatnak is.

Jánó Ákos az informatika területén érzi otthonosan magát, nagy érdeklődéssel fordul a digitális technológiák felé. Önkénteskedik, továbbá gitárosa egy ifjúsági zenekarnak. A Székely Mikó Kollégium diákja a matematika, informatika területén folytatná tovább tanulmányait.

Kovács Máté érdeklődési köre szerteágazó: részt vett matematika, idegen nyelv, zene, labdarúgás és multidiszciplináris versenyeken is. A diákkórus aktív tagja, színjátszó és anatómia szakkörben is tevékenykedik. Aktív önkéntes a Tamási Áron Színháznál és a sepsiszentgyörgyi Speciális Iskolánál is.

Sepsiszentgyörgy városi tanácsának ünnepi ülésén nyújtották át az ösztöndíjakat Fotó: Tuchiluș Alex

A jövő év még nem lesz könnyű A tanácsülés végén Antal Árpád röviden értékelte a 2025-ös év történéseit. Az országos helyzet kapcsán leszögezte: jó hír, hogy bár igen közel kerültünk hozzá, sikerült elkerülni az államcsődöt. Ami pedig Sepsiszentgyörgyöt illeti, idén is fejlődött, a jövőre vonatkozó kilátások összességében pozitívak a városvezető szerint. Mint mondta, valószínűleg legkorábban február közepén fogadhatják el az országos költségvetést, azaz

a város költségvetése a számítások szerint március végére készülhet el.

Szintén jó hír, hogy az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) számos pályázatot sikerült megmenteni, közel 30 beruházás van finanszírozás alatt. Ezeket a jövő esztendőben kell befejezni.

Antal Árpád szerint a jövő év még nehéz lesz, de már látni a fényt az alagút végén Fotó: Tuchiluș Alex

Ezenkívül három olyan beruházás van, amelyet központi költségvetésből finanszíroznak:

épül az új bölcsőde, a fiataloknak szánt tömbházlakások és a jégcsarnok is.