Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését

A Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum öt diákja részesült elismerésben • Fotó: Tuchiluș Alex

A Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum öt diákja részesült elismerésben

Fotó: Tuchiluș Alex

A Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum öt diákjának teljesítményét díjazta Sepsiszentgyörgy városi tanácsa karácsony előtti utolsó ülésén. Antal Árpád polgármester a tanácsülés végén röviden értékelte az idei évet is.

Farkas Orsolya

2025. december 23., 20:052025. december 23., 20:05

A Szent György Ösztöndíjra idén 15 végzős diák jelentkezett, az értékelő bizottság közülük választotta ki azt az öt személyt, akik kimagasló tanulmányi eredményeikkel kiérdemelték elismerést. A fiatal tehetségeket fejenként ötezer lejjel díjazta a városi tanács.

Tehetséges, szorgalmas fiatalok

Az elismerő okleveleket Antal Árpád polgármester, valamint Tóth-Birtan Csaba és Sztakics Éva-Judit alpolgármesterek adták át. A díjazottak:

  • Ráduly Roland Márk, aki a Székely Mikó Kollégium végzőseként minden tanévet osztályelsőként zárt. Főként a reáltudományok iránt érdeklődik, a jövőben az informatika területén szeretne tovább fejlődni. Kiemelkedő eredményeket ért el tantárgyversenyeken, tanulmányai mellett mentorként tevékenykedik egy programozási szakkörben;

  • Tatár Bence, szintén a Székely Mikó Kollégium tizenkettedik osztályosa a matematika és informatika területén remekel. Több mint tíz éve aktív cserkész, őrsvezető.

Balról jobbra: Ráduly Roland Márk, Tatár Bence, Kocsis Rebeka, Jánó Ákos, Kovács Máté • Fotó: Tuchiluș Alex

Balról jobbra: Ráduly Roland Márk, Tatár Bence, Kocsis Rebeka, Jánó Ákos, Kovács Máté

Fotó: Tuchiluș Alex

  • Kocsis Rebeka a Mikes Kelemen Elméleti Líceum kivételes diákja, aki mindegyik líceumi tanévet tízes médiával zárta. Biológia, matematika és kémia versenyeken szerepelt jó eredményekkel, ezenkívül aktív szerepet vállalt a diákéletben: tagja az iskolai kórusnak és az elsősegély-csapatnak is.

  • Jánó Ákos az informatika területén érzi otthonosan magát, nagy érdeklődéssel fordul a digitális technológiák felé. Önkénteskedik, továbbá gitárosa egy ifjúsági zenekarnak. A Székely Mikó Kollégium diákja a matematika, informatika területén folytatná tovább tanulmányait.

  • Kovács Máté érdeklődési köre szerteágazó: részt vett matematika, idegen nyelv, zene, labdarúgás és multidiszciplináris versenyeken is. A diákkórus aktív tagja, színjátszó és anatómia szakkörben is tevékenykedik. Aktív önkéntes a Tamási Áron Színháznál és a sepsiszentgyörgyi Speciális Iskolánál is.

Sepsiszentgyörgy városi tanácsának ünnepi ülésén nyújtották át az ösztöndíjakat • Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgy városi tanácsának ünnepi ülésén nyújtották át az ösztöndíjakat

Fotó: Tuchiluș Alex

A jövő év még nem lesz könnyű

A tanácsülés végén Antal Árpád röviden értékelte a 2025-ös év történéseit. Az országos helyzet kapcsán leszögezte: jó hír, hogy bár igen közel kerültünk hozzá, sikerült elkerülni az államcsődöt. Ami pedig Sepsiszentgyörgyöt illeti, idén is fejlődött, a jövőre vonatkozó kilátások összességében pozitívak a városvezető szerint.

Mint mondta, valószínűleg legkorábban február közepén fogadhatják el az országos költségvetést, azaz

a város költségvetése a számítások szerint március végére készülhet el.

Szintén jó hír, hogy az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) számos pályázatot sikerült megmenteni, közel 30 beruházás van finanszírozás alatt. Ezeket a jövő esztendőben kell befejezni.

Antal Árpád szerint a jövő év még nehéz lesz, de már látni a fényt az alagút végén • Fotó: Tuchiluș Alex

Antal Árpád szerint a jövő év még nehéz lesz, de már látni a fényt az alagút végén

Fotó: Tuchiluș Alex

Ezenkívül három olyan beruházás van, amelyet központi költségvetésből finanszíroznak:

épül az új bölcsőde, a fiataloknak szánt tömbházlakások és a jégcsarnok is.

„Azt mondhatom, hogy a nagy leállítási hullám egy kicsit elkerülte Sepsiszentgyörgyöt, de tény az, hogy a jövő év még nehéz lesz. Ugyanakkor én látom már a fényt az alagút végén, és úgy gondolom, hogy jövő év második felében – ha külső tényezők nem fogják lehúzni Romániát – beindul a gazdaság” – húzta alá a polgármester.

Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka
Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka

A sportlétesítmény alapozási munkálatait pár hónap múlva befejezik, nemsokára látványosabb szakaszba ér az építkezés. Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka stratégiai beruházásnak számít, építését nem veszélyeztetik a megszorítások.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
A rovat további cikkei

2025. december 23., kedd

Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére

Az összehangolt munkának köszönhetően a korábbinál gyorsabban tudtak beavatkozni a tavaszi árvízkor, a hosszú távú cél azonban a megelőzés lenne. Kovászna megye prefektusa ezért megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a vízügyi igazgatóságtól.

Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére
Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére
2025. december 23., kedd

Ígéretekkel tele a padlás, tartós megoldásra van szükség az árvízproblémák kezelésére
2025. december 22., hétfő

Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről

Több bűncselekmény miatt is elfogatóparancs volt érvényben a férfi ellen, aki autójával védőkorlátnak ütközött Kézdisárfalván. A fiatalember alkohol hatása alatt, jogosítvány nélkül vezetett, és miután balesetezett, elmenekült a helyszínről.

Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről
Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről
2025. december 22., hétfő

Ittasan, jogosítvány nélkül balesetezett, majd elmenekült a helyszínről
2025. december 22., hétfő

Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet

Filmvetítéssel egybekötött jótékonysági estet szervez a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ és a Pittyes 2-es és Gyufa december 23-án 16 és 18 órától az intézmény nagytermében. A cél: segíteni egy hallássérült kisfiún és édesapján.

Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet
Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet
2025. december 22., hétfő

Egy kisfiú hallásáért tartanak jótékonysági estet
2025. december 20., szombat

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók

Hét autó érintett abban a balesetben, amely szombaton délután történt Dálnok községben a 11-es országúton – közölte az országos rendőr-főkapitányság. Jelenleg áll a forgalom a helyszínen.

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
2025. december 20., szombat

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
2025. december 18., csütörtök

A gyerekeké volt ez az esztendő Kovászna megyében

Ünnepi műsorral fűzte össze a 2025-ös esztendő utolsó soros ülését Kovászna Megye Tanácsa. A Székely Nemzeti Múzeumban tartott tanácsülésen több fontos döntés született, emellett külön figyelmet szenteltek az idei év kiemelt szereplőinek: a gyerekeknek.

A gyerekeké volt ez az esztendő Kovászna megyében
A gyerekeké volt ez az esztendő Kovászna megyében
2025. december 18., csütörtök

A gyerekeké volt ez az esztendő Kovászna megyében
2025. december 18., csütörtök

A középkori falfestészet nyomában – Jánó Mihály könyvbemutatója

Bemutatják Jánó Mihály legújabb kötetét a kézdivásárhelyi Kosztándi Művészeti Galériában pénteken, 19 órától.

A középkori falfestészet nyomában – Jánó Mihály könyvbemutatója
A középkori falfestészet nyomában – Jánó Mihály könyvbemutatója
2025. december 18., csütörtök

A középkori falfestészet nyomában – Jánó Mihály könyvbemutatója
2025. december 18., csütörtök

Karácsonyra hangol a kisKÖDMÖN együttes

A sepsiszentgyörgyi kisKÖDMÖN együttes bemutatja különleges adventi műsorát egyedi népies hangszerelésben, több székelyföldi városban is, a karácsonyt megelőző napokban.

Karácsonyra hangol a kisKÖDMÖN együttes
Karácsonyra hangol a kisKÖDMÖN együttes
2025. december 18., csütörtök

Karácsonyra hangol a kisKÖDMÖN együttes
2025. december 17., szerda

Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka

A sportlétesítmény alapozási munkálatait pár hónap múlva befejezik, nemsokára látványosabb szakaszba ér az építkezés. Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka stratégiai beruházásnak számít, építését nem veszélyeztetik a megszorítások.

Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka
Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka
2025. december 17., szerda

Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka
2025. december 17., szerda

Kigyulladt egy csűr Dobollón – órákon át oltották a lángokat

Tűz ütött ki egy családi gazdaság csűrjében a Kovászna megyei Dobollón csütörtök hajnalban, nem sokkal 4 óra után. A lángokkal órákon át küzdöttek a tűzoltók.

Kigyulladt egy csűr Dobollón – órákon át oltották a lángokat
Kigyulladt egy csűr Dobollón – órákon át oltották a lángokat
2025. december 17., szerda

Kigyulladt egy csűr Dobollón – órákon át oltották a lángokat
2025. december 17., szerda

Megszerették a zöldségeket a Kiskertész programban résztvevő gyermekek

Több mint 1500 óvodás és kisiskolás vett részt a Sepsi Metropolisz Övezet idén először meghirdetett Kiskertész programjában, és egyesek sikerélményekkel, szép terméssel is büszkélkedhetnek. Jövőre még izgalmasabban folytatódik a program.

Megszerették a zöldségeket a Kiskertész programban résztvevő gyermekek
Megszerették a zöldségeket a Kiskertész programban résztvevő gyermekek
2025. december 17., szerda

Megszerették a zöldségeket a Kiskertész programban résztvevő gyermekek
