Sepsiszentgyörgyi diákok, akik kiérdemelték a város elismerését

A Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum öt diákja részesült elismerésben
Fotó: Tuchiluș Alex
A Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum öt diákjának teljesítményét díjazta Sepsiszentgyörgy városi tanácsa karácsony előtti utolsó ülésén. Antal Árpád polgármester a tanácsülés végén röviden értékelte az idei évet is.
A Szent György Ösztöndíjra idén 15 végzős diák jelentkezett, az értékelő bizottság közülük választotta ki azt az öt személyt, akik kimagasló tanulmányi eredményeikkel kiérdemelték elismerést. A fiatal tehetségeket fejenként ötezer lejjel díjazta a városi tanács.
Az elismerő okleveleket Antal Árpád polgármester, valamint Tóth-Birtan Csaba és Sztakics Éva-Judit alpolgármesterek adták át. A díjazottak:
Ráduly Roland Márk, aki a Székely Mikó Kollégium végzőseként minden tanévet osztályelsőként zárt. Főként a reáltudományok iránt érdeklődik, a jövőben az informatika területén szeretne tovább fejlődni. Kiemelkedő eredményeket ért el tantárgyversenyeken, tanulmányai mellett mentorként tevékenykedik egy programozási szakkörben;
Tatár Bence, szintén a Székely Mikó Kollégium tizenkettedik osztályosa a matematika és informatika területén remekel. Több mint tíz éve aktív cserkész, őrsvezető.
Balról jobbra: Ráduly Roland Márk, Tatár Bence, Kocsis Rebeka, Jánó Ákos, Kovács Máté
Fotó: Tuchiluș Alex
Kocsis Rebeka a Mikes Kelemen Elméleti Líceum kivételes diákja, aki mindegyik líceumi tanévet tízes médiával zárta. Biológia, matematika és kémia versenyeken szerepelt jó eredményekkel, ezenkívül aktív szerepet vállalt a diákéletben: tagja az iskolai kórusnak és az elsősegély-csapatnak is.
Jánó Ákos az informatika területén érzi otthonosan magát, nagy érdeklődéssel fordul a digitális technológiák felé. Önkénteskedik, továbbá gitárosa egy ifjúsági zenekarnak. A Székely Mikó Kollégium diákja a matematika, informatika területén folytatná tovább tanulmányait.
Kovács Máté érdeklődési köre szerteágazó: részt vett matematika, idegen nyelv, zene, labdarúgás és multidiszciplináris versenyeken is. A diákkórus aktív tagja, színjátszó és anatómia szakkörben is tevékenykedik. Aktív önkéntes a Tamási Áron Színháznál és a sepsiszentgyörgyi Speciális Iskolánál is.
Sepsiszentgyörgy városi tanácsának ünnepi ülésén nyújtották át az ösztöndíjakat
Fotó: Tuchiluș Alex
A tanácsülés végén Antal Árpád röviden értékelte a 2025-ös év történéseit. Az országos helyzet kapcsán leszögezte: jó hír, hogy bár igen közel kerültünk hozzá, sikerült elkerülni az államcsődöt. Ami pedig Sepsiszentgyörgyöt illeti, idén is fejlődött, a jövőre vonatkozó kilátások összességében pozitívak a városvezető szerint.
Mint mondta, valószínűleg legkorábban február közepén fogadhatják el az országos költségvetést, azaz
Szintén jó hír, hogy az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) számos pályázatot sikerült megmenteni, közel 30 beruházás van finanszírozás alatt. Ezeket a jövő esztendőben kell befejezni.
Antal Árpád szerint a jövő év még nehéz lesz, de már látni a fényt az alagút végén
Fotó: Tuchiluș Alex
Ezenkívül három olyan beruházás van, amelyet központi költségvetésből finanszíroznak:
„Azt mondhatom, hogy a nagy leállítási hullám egy kicsit elkerülte Sepsiszentgyörgyöt, de tény az, hogy a jövő év még nehéz lesz. Ugyanakkor én látom már a fényt az alagút végén, és úgy gondolom, hogy jövő év második felében – ha külső tényezők nem fogják lehúzni Romániát – beindul a gazdaság” – húzta alá a polgármester.
A sportlétesítmény alapozási munkálatait pár hónap múlva befejezik, nemsokára látványosabb szakaszba ér az építkezés. Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka stratégiai beruházásnak számít, építését nem veszélyeztetik a megszorítások.
