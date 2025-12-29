Rovatok
Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A legtöbben belgyógyászati problémák miatt kértek orvosi segítséget a karácsonyi napokban a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, de jócskán voltak gyermekgyógyászati, ortopédiai és neurológiai esetek is.

Fülöp-Székely Botond

2025. december 29., 19:182025. december 29., 19:18

Összesen 518 beteget láttak el sürgős problémák miatt a karácsonnyal egybekötött hosszú hétvégén a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban – derül ki az egészségügyi intézmény mérlegéből.

Mint közlik, az említett emberek közül 99-et be is kellett utalni a kórházba. A sürgősségi esetek a következőképpen oszlottak el:

  • belgyógyászati sürgősségek: 172;

  • sebészeti sürgősségek: 47;

  • nőgyógyászati sürgősségek: 33;

  • ortopédiai sürgősségek: 48;

  • gyermekgyógyászati sürgősségek: 98;

  • neurológiai sürgősségek: 61;

  • kardiológiai sürgősségek: 29;

  • pszichiátriai sürgősségek: 30;

  • közúti balesetek: 2;

  • alkoholos befolyásoltság: 11;

  • agresszió: 4;

  • más kórházba történő áthelyezés: 3.

A kórház mindemellett arról is beszámol, hogy az említett időszakban nem történtek halálestek az intézményben.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Egészségügy
