Sürgősségi esetek karácsony alatt Sepsiszentgyörgyön

A legtöbben belgyógyászati problémák miatt kértek orvosi segítséget a karácsonyi napokban a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, de jócskán voltak gyermekgyógyászati, ortopédiai és neurológiai esetek is.

Összesen 518 beteget láttak el sürgős problémák miatt a karácsonnyal egybekötött hosszú hétvégén a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban – derül ki az egészségügyi intézmény mérlegéből.

Mint közlik, az említett emberek közül 99-et be is kellett utalni a kórházba. A sürgősségi esetek a következőképpen oszlottak el:

belgyógyászati sürgősségek: 172;

sebészeti sürgősségek: 47;

nőgyógyászati sürgősségek: 33;

ortopédiai sürgősségek: 48;

gyermekgyógyászati sürgősségek: 98;

neurológiai sürgősségek: 61;

kardiológiai sürgősségek: 29;

pszichiátriai sürgősségek: 30;

közúti balesetek: 2;

alkoholos befolyásoltság: 11;

agresszió: 4;

más kórházba történő áthelyezés: 3.

A kórház mindemellett arról is beszámol, hogy az említett időszakban nem történtek halálestek az intézményben.