Dió, alma, csoda – a karácsony egyszerűsége

karácsony, Erdélyben, ajándékok, karácsonyfa, dió, Moș Gerilă

A villogó fényfűzérek helyett gyertyák világították a fát

Fotó: Fortepan / Petanovits fényképek

Erdélyben a karácsony a hiány éveiben is megmaradt ünnepnek. Anyák és nagymamák emlékein keresztül idézzük fel azt az időt, amikor az egyszerűség természetes rend volt.

Nagy Lilla

2025. december 25., 11:552025. december 25., 11:55

Nem írtak levelet, nem vágytak sokra. A hónak örültek, annak, hogy reggelre fehér lett az udvar, hogy a csizma nyoma megmaradt a kapuig vezető úton. A karácsony nem egy listákból és elvárásokból összerakott esemény volt, hanem egy várakozással teli állapot. A díszes fa önmagában hordozta a csodát, nem kellett hozzá sem villódzó fényfüzér, sem túláradó ajándékhalom. A ritmus lassúbb volt, az ünnep csendesebb, és talán éppen ezért maradt meg mélyebben azokban, akik átélték.

karácsony, Erdélyben, ajándékok, karácsonyfa, dió, Moș Gerilă Galéria

A karácsonyfa önmagában hordozta a csodát

Fotó: Fortepan / Agnes Hirschi

Az ünnepi porcelán évi egyszeri alkalommal került elő a kredenc mélyéről, ahogyan a hímzett, csipkés abrosz is, amelyet máskor „kár lett volna” használni. Ezeknek a tárgyaknak súlya volt: nemcsak anyagi, hanem érzelmi értéke is. A menü nem különbözött lényegesen egy vasárnapi ebédtől, de nem is kellett. Mert volt dió, alma, és néha narancs is. Ezek jelentették a gyerekkori karácsony csúcspontját, az ünnep ízét. Az egykori karácsonyok hangulatát kutatva anyákat, nagymamákat és dédnagymamákat kérdeztünk, akiknek emlékei nem díszletek, hanem megélt tapasztalatok.

A karácsony régen is karácsony volt.

A gyerekek tűkön ülve várták az angyalt, a titokzatos jelenlétet, amelyről tudni lehetett, hogy jön, de látni soha nem sikerült.

Az édesanyák a konyhákban sürögtek-forogtak, többnyire észrevétlenül, természetes kötelességként. A mai gyakorlattal szemben az édesapák nem vásárból vagy parkolók mellől szerezték be a fát, hanem az erdőből hozták. Gondosan kiválasztva, frissen vágva – gyakran saját kezűleg. A fa nem dekoráció volt, hanem az ünnep középpontja.

karácsony, Erdélyben, ajándékok, karácsonyfa, dió, Moș Gerilă Galéria

Sok ajándék kézzel készült régen

Fotó: Fortepan / Kővári Brigitta

Ahány ház, annyi szokás, ez akkor is így volt. Egyes családoknál az angyal hozta a fát, másoknál közösen díszítették fel, még világosban, mielőtt besötétedett volna. A díszek azonban merőben mások voltak, mint ma. Természetes alapanyagok kerültek fel az ágakra: dió, alma, mézeskalács, gyertya. A szaloncukor, a csillagszóró, a girlandok és a gömbök csak később jelentek meg, a fényfűzérek pedig sokáig elképzelhetetlenek voltak. Ez nem választás kérdése volt, de mégsem érezte senki hiánynak. Az egyszerűség nem vett el az ünnep varázsából, inkább keretet adott neki.

karácsony, Erdélyben, ajándékok, karácsonyfa, dió, Moș Gerilă Galéria

Sokan még a szentmise előtt feldíszítették a fát, hogy méltón kezdhessék el az ünneplést

Fotó: Fortepan / Csaba László örökösei

A karácsonyfa feldíszítése gyakran az esti szentmise előtt történt. Míg a család a templomban volt, otthon megtörténhetett a csoda: az ajándékok a fa alá kerültek. A díszítés akkor sem maradt el, a szalag és a masni régóta a csomagolás része volt. Az ajándékok azonban többnyire a szükségletekről szóltak: új harisnya, kötött kesztyű, kinőtt korcsolya helyett másik. Gyakoriak voltak az iskolai eszközök is, mint a füzet, toll, tolltartó. Sok esetben ezek házilag készültek, egy darab bőrből vagy fából. A mesterember édesapák vonalzóval is kiegészítették faragásaikat, egyszerre ajándékozva és tanítva.

Könyv vagy játék ritkábban került a fa alá, inkább a módosabb családoknál. Ami viszont szinte elmaradhatatlan volt, az a csokoládé. A gyerekek kedvence, amely nem tartozott a mindennapokhoz. Ünnepi kiváltság volt, akárcsak maga a karácsonyfa. A banán hasonló ritkaságnak számított: nem az íze, hanem az elérhetetlensége tette különlegessé.

karácsony, Erdélyben, ajándékok, karácsonyfa, dió, Moș Gerilă Galéria

Amikor a csokoládé is ünnep volt

Fotó: Fortepan /Főfotó

A múlt század karácsonyai azonban nem választhatók el a politikai valóságtól. A kommunista rendszer tudatosan igyekezett háttérbe szorítani az ünnep vallási tartalmát. Karácsony napjai sokszor munkanapokká váltak, az ajándékozás és az ünneplés időpontja pedig az év végére, újév környékére tolódott. Iskolai és állami keretek között a gyerekek gyakran év végi ünnepségeken kapták meg az ajándékaikat. Ezzel párhuzamosan megjelent Moș Gerilă alakja, a szovjet mintára átalakított ajándékhozó, aki nem karácsony éjjelén, hanem december 30–31. körül érkezett. A klasszikus Moș Crăciun figuráját a hatalom igyekezett eltüntetni vagy átértelmezni, hiszen a karácsony vallási ünnep volt, amely nem fért bele az ideológiai keretekbe. A családi emlékezet azonban ellenállóbbnak bizonyult a propagandánál.

Otthon, a négy fal között sok helyen tovább éltek a régi szokások, csendben, s habár alkalmazkodva, de nem feladva. Talán éppen ez adja a régi karácsonyok nosztalgiájának erejét.

Nem a hiány idealizálása, hanem annak felismerése, hogy a kevesebb más minőséget jelentett. Az ünnep nem projekt volt, hanem esemény. Nem teljesítendő feladat, hanem közösen átélt idő. A dió és az alma nem szimbólumként, hanem valós örömként volt jelen.

karácsony, Erdélyben, ajándékok, karácsonyfa, dió, Moș Gerilă Galéria

Az ajándék nem elvárás, hanem szükség szerint járt

Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

Ma, amikor a karácsony gyakran túlcsordul tárgyakban és zajban, ezek az emlékek nem feltétlenül követendő minták, de fontos viszonyítási pontok. Arra emlékeztetnek, hogy az ünnep lényege nem a külsőségekben, hanem az egymásra fordított figyelemben rejlik. Abban a csendben, amelyben egy feldíszített fa is elég volt ahhoz, hogy megtörténjen a csoda.

Ünnep
2025. december 20., szombat

Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát

Miért kötözték össze régen a háztartásban lévő ollók éleit spárgával? Milyen hiedelem társult hozzá? A Csíki Székely Múzeum e havi kiemelt tárgya erre nyújt magyarázatot.

2025. december 20., szombat

Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát
2025. december 01., hétfő

Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett

Méliusz József életműve egyszerre személyes és történelmi tükör: az önismeret, a kisebbségi lét és a megújulás írói példája. Borcsa János irodalomtörténésszel a gondolkodó irodalom egyik legösszetettebb alakjáról beszélgettünk.

2025. december 01., hétfő

Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett
2025. november 26., szerda

Amikor a rendszer jobban ismert téged, mint a szomszéd

Iratok, nevek, árnyékok: egy megye a célkeresztben. A Securitate figyel, mindent, mindenkit. Magyar szó? Jelentés. Kapcsolat? Kockázat. Hétköznapból dosszié lesz. A rendszer szemében egy egész közösség a gyanú oka. És ez csak a kezdet.

2025. november 26., szerda

Amikor a rendszer jobban ismert téged, mint a szomszéd
2025. november 18., kedd

A hit gyakorlása az elnyomó időkben

„Mikor először indultunk Somlyóra, fiatalok voltunk. Tiltott idők jártak, mégis útnak eredtünk. A hit akkor nem hangos volt, hanem csendes és kitartó. Ezt tanultuk meg azon a napon” – meséli sorozatunk utolsó részében Márika néni.

2025. november 18., kedd

A hit gyakorlása az elnyomó időkben
2025. november 08., szombat

A tengerész katona az ablakban – Hetven éve ugyanaz a gyűrű csillog Kézdikőváron

Márika néni története nem mese, mégis olyan, mintha az volna. Egy tengerész katona, egy fonóban szövődő szerelem és egy hetvenéves gyűrű, amely ma is őrzi két ember egyetértését – mert ahogy ő mondja: „Ha nincs egyetértés, semmi sincs.”

2025. november 08., szombat

A tengerész katona az ablakban – Hetven éve ugyanaz a gyűrű csillog Kézdikőváron
2025. november 07., péntek

Múzeumi sztorik: a madéfalvi Zöld család és „halhatatlan nevű és emlékezetű fia”

230 éve halt meg Zöld Péter, a madéfalvi veszedelem (1764) egyik kiemelkedő, vezető alakja. A Csíki Székely Múzeumban a novemberi hónap kiemelt tárgya a madéfalvi Zöld család családfáját ábrázoló dokumentum (Csíkpálfalva, 1842. november 28.).

2025. november 07., péntek

Múzeumi sztorik: a madéfalvi Zöld család és „halhatatlan nevű és emlékezetű fia”
2025. november 01., szombat

A jó öreg asszony – Jókai Mór első gyásza

Mindenszentek és halottak napján, a Jókai-emlékévben különös erővel szólal meg A jó öreg asszony: Jókai első találkozása a halállal gyermeki tisztasággal, szelíd emberi mélységgel. Egy történet a hiányról, a jóságról és az emlékezés csendes derűjéről.

2025. november 01., szombat

A jó öreg asszony – Jókai Mór első gyásza
2025. október 28., kedd

Anonymus rejtélye és a Gesta Hungarorum üzenete: Horváth Gábor új megközelítése

Ki volt Anonymus, a titokzatos középkori jegyző, és mit üzen a Gesta Hungarorum a magyar történelemről és identitásról? Horváth Gábor egyháztörténész új könyvében a szerző kilétét és művének vallási-kulturális kontextusát tárja fel.

2025. október 28., kedd

Anonymus rejtélye és a Gesta Hungarorum üzenete: Horváth Gábor új megközelítése
2025. október 27., hétfő

„A golyók sípoltak a fejem fölött” – Márika néni emlékezése a háborúról

Kézdikőváron nőtt fel, tízéves volt, amikor a háború elérte őket. Nem könyvből tudja, mit jelent félni, elbújni, elveszíteni, és újra felépíteni a világot. Márika néni mesél – ahogy csak az tud, aki végigélte mindezt.

2025. október 27., hétfő

„A golyók sípoltak a fejem fölött” – Márika néni emlékezése a háborúról
2025. október 11., szombat

A hűbérurak árnyékában – Márika néni meséje Katicáról és a Sólyomokról

A régi világ emlékei Márika néni szavaiban nem múltak el, csak elcsendesedtek. A hűbérurak, a szolgálók, de Katica kisasszony tragikus szerelmének története is mind ott él a meséiben.

2025. október 11., szombat

A hűbérurak árnyékában – Márika néni meséje Katicáról és a Sólyomokról
