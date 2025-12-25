Dió, alma, csoda – a karácsony egyszerűsége

Erdélyben a karácsony a hiány éveiben is megmaradt ünnepnek. Anyák és nagymamák emlékein keresztül idézzük fel azt az időt, amikor az egyszerűség természetes rend volt.

Nagy Lilla 2025. december 25., 11:552025. december 25., 11:55

Nem írtak levelet, nem vágytak sokra. A hónak örültek, annak, hogy reggelre fehér lett az udvar, hogy a csizma nyoma megmaradt a kapuig vezető úton. A karácsony nem egy listákból és elvárásokból összerakott esemény volt, hanem egy várakozással teli állapot. A díszes fa önmagában hordozta a csodát, nem kellett hozzá sem villódzó fényfüzér, sem túláradó ajándékhalom. A ritmus lassúbb volt, az ünnep csendesebb, és talán éppen ezért maradt meg mélyebben azokban, akik átélték.

A karácsonyfa önmagában hordozta a csodát Fotó: Fortepan / Agnes Hirschi

Az ünnepi porcelán évi egyszeri alkalommal került elő a kredenc mélyéről, ahogyan a hímzett, csipkés abrosz is, amelyet máskor „kár lett volna” használni. Ezeknek a tárgyaknak súlya volt: nemcsak anyagi, hanem érzelmi értéke is. A menü nem különbözött lényegesen egy vasárnapi ebédtől, de nem is kellett. Mert volt dió, alma, és néha narancs is. Ezek jelentették a gyerekkori karácsony csúcspontját, az ünnep ízét. Az egykori karácsonyok hangulatát kutatva anyákat, nagymamákat és dédnagymamákat kérdeztünk, akiknek emlékei nem díszletek, hanem megélt tapasztalatok. A karácsony régen is karácsony volt.

A gyerekek tűkön ülve várták az angyalt, a titokzatos jelenlétet, amelyről tudni lehetett, hogy jön, de látni soha nem sikerült.

Az édesanyák a konyhákban sürögtek-forogtak, többnyire észrevétlenül, természetes kötelességként. A mai gyakorlattal szemben az édesapák nem vásárból vagy parkolók mellől szerezték be a fát, hanem az erdőből hozták. Gondosan kiválasztva, frissen vágva – gyakran saját kezűleg. A fa nem dekoráció volt, hanem az ünnep középpontja.

Sok ajándék kézzel készült régen Fotó: Fortepan / Kővári Brigitta

Ahány ház, annyi szokás, ez akkor is így volt. Egyes családoknál az angyal hozta a fát, másoknál közösen díszítették fel, még világosban, mielőtt besötétedett volna. A díszek azonban merőben mások voltak, mint ma. Természetes alapanyagok kerültek fel az ágakra: dió, alma, mézeskalács, gyertya. A szaloncukor, a csillagszóró, a girlandok és a gömbök csak később jelentek meg, a fényfűzérek pedig sokáig elképzelhetetlenek voltak. Ez nem választás kérdése volt, de mégsem érezte senki hiánynak. Az egyszerűség nem vett el az ünnep varázsából, inkább keretet adott neki.

Sokan még a szentmise előtt feldíszítették a fát, hogy méltón kezdhessék el az ünneplést Fotó: Fortepan / Csaba László örökösei

A karácsonyfa feldíszítése gyakran az esti szentmise előtt történt. Míg a család a templomban volt, otthon megtörténhetett a csoda: az ajándékok a fa alá kerültek. A díszítés akkor sem maradt el, a szalag és a masni régóta a csomagolás része volt. Az ajándékok azonban többnyire a szükségletekről szóltak: új harisnya, kötött kesztyű, kinőtt korcsolya helyett másik. Gyakoriak voltak az iskolai eszközök is, mint a füzet, toll, tolltartó. Sok esetben ezek házilag készültek, egy darab bőrből vagy fából. A mesterember édesapák vonalzóval is kiegészítették faragásaikat, egyszerre ajándékozva és tanítva. Könyv vagy játék ritkábban került a fa alá, inkább a módosabb családoknál. Ami viszont szinte elmaradhatatlan volt, az a csokoládé. A gyerekek kedvence, amely nem tartozott a mindennapokhoz. Ünnepi kiváltság volt, akárcsak maga a karácsonyfa. A banán hasonló ritkaságnak számított: nem az íze, hanem az elérhetetlensége tette különlegessé.

Amikor a csokoládé is ünnep volt Fotó: Fortepan /Főfotó

A múlt század karácsonyai azonban nem választhatók el a politikai valóságtól. A kommunista rendszer tudatosan igyekezett háttérbe szorítani az ünnep vallási tartalmát. Karácsony napjai sokszor munkanapokká váltak, az ajándékozás és az ünneplés időpontja pedig az év végére, újév környékére tolódott. Iskolai és állami keretek között a gyerekek gyakran év végi ünnepségeken kapták meg az ajándékaikat. Ezzel párhuzamosan megjelent Moș Gerilă alakja, a szovjet mintára átalakított ajándékhozó, aki nem karácsony éjjelén, hanem december 30–31. körül érkezett. A klasszikus Moș Crăciun figuráját a hatalom igyekezett eltüntetni vagy átértelmezni, hiszen a karácsony vallási ünnep volt, amely nem fért bele az ideológiai keretekbe. A családi emlékezet azonban ellenállóbbnak bizonyult a propagandánál.

Otthon, a négy fal között sok helyen tovább éltek a régi szokások, csendben, s habár alkalmazkodva, de nem feladva. Talán éppen ez adja a régi karácsonyok nosztalgiájának erejét.

Nem a hiány idealizálása, hanem annak felismerése, hogy a kevesebb más minőséget jelentett. Az ünnep nem projekt volt, hanem esemény. Nem teljesítendő feladat, hanem közösen átélt idő. A dió és az alma nem szimbólumként, hanem valós örömként volt jelen.

Az ajándék nem elvárás, hanem szükség szerint járt Fotó: Fortepan / Nagy Gyula