Legényálomból kötetbemutató

kötetbemutató, Demeter Arnold, Búzaköd, Erdélyi Híradó Kiadó

Kötetbemutató a láthatáron: Demeter Arnold Búzaköd című verses kötetét mutatják be Csíkszeredában

Fotó: Forrás: Csíkszeredai Könyvvásár

Demeter Arnold csíkszentkirályi költő Búzaköd című kötetének bemutatójára készül. A pályája kezdetén lévő alkotó számára ez egy alapkő, amihez vissza-vissza tér majd.

Nagy Lilla

2026. március 27., 08:302026. március 27., 08:30

Demeter Arnold Búzaköd című verseskötetét első alkalommal mutatják be a csíkszeredai Zengő Térben március 27-én, délután hat órától. A szerzővel Zsidó Ferenc író, a Székelyföld kulturális folyóirat főszerkesztője beszélget majd.

Demeter Arnold 1998-ban született Csíkszeredában, Csíkszentkirályon nőtt fel. Pályakezdő költő, műfordító, jelenleg kulturális szervezőként dolgozik. 2023-ban a Székelyföld kulturális folyóirat Szabó Gyula-emlékdíjas szerzője. Megkérdeztük, mit jelent számára a Búzaköd bemutatója. „Számomra egy olyan támpont a kötet és az első bemutató, amihez visszatérek majd, történjen bármi, hisz nemcsak egy kötetről van szó, hanem az első kötetről, ami egyben alapkő is” – fogalmazott. „Nevezzük legényálomnak, ábrándozásnak vagy kitűzött célnak, most itt van, valósággá vált, a saját valóságom része, és egy kiválasztott út kezdete.”

• Fotó: Forrás: Erdélyi Híradó Kiadó Galéria

Fotó: Forrás: Erdélyi Híradó Kiadó

A Búzaköd az Erdélyi Híradó Kiadó gondozásában jelent meg, már több könyvesboltban is elérhető.

Könyvbemutató
2026. március 24., kedd

Fábián Tibor: Mesélők lettünk

Valamikor régen abban a megingathatatlan hitben hallgattuk a felnőttek történeteit, hogy mi mindig mesehallgatók maradunk.

2026. március 17., kedd

Szavak, amelyekben élünk – A Hazaszótár rendje

Mit jelent ma a haza, az anyanyelv vagy a teremtés rendje? Egy könyvbemutatóhoz kapcsolódó beszélgetésen nemcsak fogalmakat értelmeztek újra, hanem azt is, hogyan lehet túlélni – szellemileg és emberileg – a 21. század zajában.

Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.

Szavak, amelyek összekötnek – több tízezren olvassák fel Lackfi János műveit

Több tízezer résztvevő, számos ország és rengeteg hangosan kimondott vers: idén Lackfi János művei köré szerveződik a Nemzetközi Felolvasómaraton, amely ismét bebizonyítja, hogy az irodalom közösségi élmény és élő párbeszéd.

2026. március 07., szombat

Töréspontok emlékezete – misztikum és valóság a Pokoltó körül

Két történelmi kataklizma, egy eltűnt világ és egy mitikus hely emlékezete: Csíkszeredában mutatták be Szabó Róbert Csaba Pokoltó című regényét, ahol a beszélgetés az irodalom, az emlékezet és az identitás kérdéseit is felnyitotta.

Mi teszi székellyé a székelyt?

Hogyan lesz egy kapuból szimbólum, egy kalácsból identitásjel, egy múzeumi tárgyból közösségi emlékezet? Pozsony Ferenc új kötete a székely kultúra reprezentációjának történetét és jelenkori jelentését tárja fel.

Amikor az örökké széttörik – Pokoltó

Földrengés, háború, eltűnések – sorsok a történelem romjai között. Március 5-én az Erdélyi Magyar Írók Ligája szervezésében Csíkszeredában mutatják be Szabó Róbert Csaba Pokoltó című regényét, a szerzővel Borsodi L. László beszélget.

2026. március 02., hétfő

Novellákban egy kisvárosi család története

Hét év után új kötettel jelentkezett a kézdivásárhelyi Borcsa Imola. A Majd megérted cím alatt egybefűzött, egymással szoros tartalmi kapcsolatban álló novellákból egy székelyföldi kisvárosi család története bontakozik ki.

Czilli Aranka: Kérdések

Kié a kulcs
az emlékek tárházán,
Kié a rozsdás lakat?

Amikor Telebuga eltévedt Erdélyben – és más elfeledett magyar diadalok

Valóban mindig a vesztes oldalon álltunk? Egy tavaly megjelent kötet elfeledett magyar győzelmeket idéz fel Erdélytől Itáliáig, a tatárjárástól 1944-ig. Udvardy Zoltán szerint nem a múltunk gyenge – csak nem tanították meg rendesen.

