Legényálomból kötetbemutató

Demeter Arnold csíkszentkirályi költő Búzaköd című kötetének bemutatójára készül. A pályája kezdetén lévő alkotó számára ez egy alapkő, amihez vissza-vissza tér majd.

Demeter Arnold Búzaköd című verseskötetét első alkalommal mutatják be a csíkszeredai Zengő Térben március 27-én, délután hat órától. A szerzővel Zsidó Ferenc író, a Székelyföld kulturális folyóirat főszerkesztője beszélget majd.

Demeter Arnold 1998-ban született Csíkszeredában, Csíkszentkirályon nőtt fel. Pályakezdő költő, műfordító, jelenleg kulturális szervezőként dolgozik. 2023-ban a Székelyföld kulturális folyóirat Szabó Gyula-emlékdíjas szerzője. Megkérdeztük, mit jelent számára a Búzaköd bemutatója. „Számomra egy olyan támpont a kötet és az első bemutató, amihez visszatérek majd, történjen bármi, hisz nemcsak egy kötetről van szó, hanem az első kötetről, ami egyben alapkő is” – fogalmazott. „Nevezzük legényálomnak, ábrándozásnak vagy kitűzött célnak, most itt van, valósággá vált, a saját valóságom része, és egy kiválasztott út kezdete.”