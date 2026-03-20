Túrógombócos paradicsomleves

Hozzávalók:

2 fej vöröshagyma,

1–2 cikk fokhagyma

1 evőkanál olaj

90 dkg hámozott paradicsom

1 teáskanál oregánó

15 dkg juhtúró

1 tojás

4 evőkanál zsemlemorzsa

5 dkg reszelt parmezán sajt

2 evőkanál apróra vágott bazsalikom

köménymag

kevés cukor

só

frissen őrölt bors

Elkészítése:

A hagymát és a fokhagymát apróra vágjuk, majd az olajban megdinszteljük. Vízzel felöntjük, hozzáadjuk a hámozott paradicsomot, és összefőzzük. Ízesítjük sóval, borssal, köménymaggal, oregánóval és cukorral. Közben a tojást a túróval és a zsemlemorzsával összedolgozzuk, beleaprítjuk a bazsalikomot, gombócokat formálunk belőle, és a levesbe rakjuk. Rövid ideig főzzük. Tálaláskor adhatunk mellé parmezán sajtot.