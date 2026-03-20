Túrógombócos paradicsomleves

Fotó: György Ottilia
Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető paradicsomleves, melyet a levesbetét tesz különlegessé.
2 fej vöröshagyma,
1–2 cikk fokhagyma
1 evőkanál olaj
90 dkg hámozott paradicsom
1 teáskanál oregánó
15 dkg juhtúró
1 tojás
4 evőkanál zsemlemorzsa
5 dkg reszelt parmezán sajt
2 evőkanál apróra vágott bazsalikom
köménymag
kevés cukor
só
frissen őrölt bors
A hagymát és a fokhagymát apróra vágjuk, majd az olajban megdinszteljük. Vízzel felöntjük, hozzáadjuk a hámozott paradicsomot, és összefőzzük. Ízesítjük sóval, borssal, köménymaggal, oregánóval és cukorral. Közben a tojást a túróval és a zsemlemorzsával összedolgozzuk, beleaprítjuk a bazsalikomot, gombócokat formálunk belőle, és a levesbe rakjuk. Rövid ideig főzzük. Tálaláskor adhatunk mellé parmezán sajtot.
