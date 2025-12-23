Rovatok
Téli vitaminbombánk: a savanyú káposzta

káposzta, savanyú, gasztronómia, tél, vitamin

Fotó: Orbán Orsolya

Elmaradhatatlan összetevője a téli hónapok gasztronómiájának a savanyú káposzta. Ám a hagyományos erdélyi finomságok nem merítik ki a lehetőségek változatos, gazdag tárházat hiszen a savanyú káposztát számos nép ismeri és készíti évszázadok óta.

Liget

2025. december 23., 18:192025. december 23., 18:19

2025. december 23., 18:232025. december 23., 18:23

Erdélyben nagy népszerűségnek örvend a savanyú káposzta, ilyenkor, karácsony előtt már a legtöbb házban rotyog a klasszikus töltött káposzta, de közkedvelt a székely káposzta, valamint a káposztalével készülő (korhely)levesek is. Sokan sütőben héjában sült krumplival társítva falatozzák téli estéken.

A savanyú káposzta előállítása egyszerű: só, káposzta, idő – esetleg torma, csombor vagy kapor –, és a tejsavas erjedés elvégzi a dolgát. A folyamat élő, probiotikus élelmiszert hoz létre, amely támogatja az emésztést és a bélflóra egyensúlyát, a téli időszakban az immunrendszert, miközben magas a C-vitamin-tartalma, emellett B-vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz. A savanyítás ráadásul az egyik legősibb, vegyszerek nélküli tartósítási eljárás.

De érdemes kicsit kitekinteni az erdélyi szokásvilágunkból, hogy miként készítik más népek konyhái ezt a téli vitaminbombát. Mert ahány konyha, annyi szokás, fűszerezés.

korábban írtuk

Savanyú káposzta a világ körül, avagy különleges receptek a téli vitaminbombából
Savanyú káposzta a világ körül, avagy különleges receptek a téli vitaminbombából

A téli hónapok gasztronómiája nehezen képzelhető el savanyú káposzta nélkül: aki nem maga teszi el, az megvásárolja a piacon vagy a nagyáruházakban. A sokoldalúan felhasználható, méltán népszerű vitaminbombát a világ számos pontján ismerik.

Konyha
2025. december 22., hétfő

A márványos bejgli titkai

Omlós tészta, jellegzetes márványos felület és bőséges, ízes töltelék – a karácsonyi asztal egyik legfinomabb süteménye a bejgli. De hogy hogyan lesz tökéletes? Borbil Anna Éva pék-cukrász avat be a folyamatba.

2025. december 22., hétfő

A márványos bejgli titkai
2025. december 21., vasárnap

Karácsony fenntarthatóan?

Pörgünk, futunk, vásárolunk, takarítunk, sütünk-főzünk, túlélünk, majd holtfáradtan beesünk az ünnepre. Fényezzük a felszínt, miközben nincs időnk a lényegre. Pedig ez utóbbi mindig fontosabb – kellene legyen.

2025. december 21., vasárnap

Karácsony fenntarthatóan?
2025. december 20., szombat

Csirkés taco – videó

Ha kedveled a mexikói konyhát, de nincs sok időd a főzésre, a csirkés taco tökéletes választás. Ropogós tortilla, szaftos csirkefalatok, paradicsom, fűszerek és lime – mindössze ennyi kell a különleges vacsorához.

2025. december 20., szombat

Csirkés taco – videó
2025. december 19., péntek

A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból

A mézzel készített ételek világa messze túlmutat a süteményeken: a méz a savas, sós és fűszeres ízeket is kiegyensúlyozza, és karaktert ad a fogásoknak.

2025. december 19., péntek

A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból
2025. december 18., csütörtök

Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka

A boróka fűszeres ízű terméséről közismert, vidékünk hegyvidéki régióiban őshonos fajként jelentős állományokat alkot. Bemutatjuk, hogy a termésén túl mely részeit hasznosíthatjuk, és azt a sajátos biológiai tulajdonságát, amely különlegessé teszi.

2025. december 18., csütörtök

Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka
2025. december 18., csütörtök

Minden, amiből étel lesz – videó

Mitől lesz egy régió gasztrorégió, és mi kell ehhez, azon kívül, hogy vannak ételeink? – többek között ezekről is szó esett a Gasztrorégió – hagyományos gyümölcsészet és gyógynövénykultúra című ismeretterjesztő szakmai napon.

2025. december 18., csütörtök

Minden, amiből étel lesz – videó
2025. december 17., szerda

Sertéspörkölt – videó

A sertéspörkölt a magyar gasztronómia egyik alapfogása. Kínálhatjuk házi nokedlivel, főtt tésztával, de akár krumplival is. A savanyúság nem hiányozhat mellőle.

2025. december 17., szerda

Sertéspörkölt – videó
2025. december 15., hétfő

Egy nap ízekben és arányokban

Egy jól összeállított napi étkezés nem bonyolult, csak következetes. Az alapanyagok egyszerűek, az elkészítés követhető, az eredmény pedig egy stabil, egész nap működő rendszer. Az egészséges táplálkozás tudatos választásokról szól.

2025. december 15., hétfő

Egy nap ízekben és arányokban
2025. december 14., vasárnap

Duplán sütőtökös csiga

Ahogy beköszönt az advent, nincs is jobb, mint a konyhát megtölteni a sütőtök és a mézeskalácsfűszer édes illatával. Ez a duplán sütőtökös csiga nemcsak a látványával, de az ízével is elvarázsol.

2025. december 14., vasárnap

Duplán sütőtökös csiga
2025. december 13., szombat

Csokis sült zabkása – videó

Hamar, könnyen, olcsón elkészíthetjük a csokis sült zabkását – ha a végén egy kevés mézet is csurgatunk rá, még gazdagabb és édesebb lesz a végeredmény.

2025. december 13., szombat

Csokis sült zabkása – videó
