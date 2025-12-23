Téli vitaminbombánk: a savanyú káposzta

Fotó: Orbán Orsolya
Elmaradhatatlan összetevője a téli hónapok gasztronómiájának a savanyú káposzta. Ám a hagyományos erdélyi finomságok nem merítik ki a lehetőségek változatos, gazdag tárházat hiszen a savanyú káposztát számos nép ismeri és készíti évszázadok óta.
Erdélyben nagy népszerűségnek örvend a savanyú káposzta, ilyenkor, karácsony előtt már a legtöbb házban rotyog a klasszikus töltött káposzta, de közkedvelt a székely káposzta, valamint a káposztalével készülő (korhely)levesek is. Sokan sütőben héjában sült krumplival társítva falatozzák téli estéken.
A savanyú káposzta előállítása egyszerű: só, káposzta, idő – esetleg torma, csombor vagy kapor –, és a tejsavas erjedés elvégzi a dolgát. A folyamat élő, probiotikus élelmiszert hoz létre, amely támogatja az emésztést és a bélflóra egyensúlyát, a téli időszakban az immunrendszert, miközben magas a C-vitamin-tartalma, emellett B-vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz. A savanyítás ráadásul az egyik legősibb, vegyszerek nélküli tartósítási eljárás.
De érdemes kicsit kitekinteni az erdélyi szokásvilágunkból, hogy miként készítik más népek konyhái ezt a téli vitaminbombát. Mert ahány konyha, annyi szokás, fűszerezés.
A téli hónapok gasztronómiája nehezen képzelhető el savanyú káposzta nélkül: aki nem maga teszi el, az megvásárolja a piacon vagy a nagyáruházakban. A sokoldalúan felhasználható, méltán népszerű vitaminbombát a világ számos pontján ismerik.
