Téli vitaminbombánk: a savanyú káposzta

Elmaradhatatlan összetevője a téli hónapok gasztronómiájának a savanyú káposzta. Ám a hagyományos erdélyi finomságok nem merítik ki a lehetőségek változatos, gazdag tárházat hiszen a savanyú káposztát számos nép ismeri és készíti évszázadok óta.

Erdélyben nagy népszerűségnek örvend a savanyú káposzta, ilyenkor, karácsony előtt már a legtöbb házban rotyog a klasszikus töltött káposzta, de közkedvelt a székely káposzta, valamint a káposztalével készülő (korhely)levesek is. Sokan sütőben héjában sült krumplival társítva falatozzák téli estéken.

A savanyú káposzta előállítása egyszerű: só, káposzta, idő – esetleg torma, csombor vagy kapor –, és a tejsavas erjedés elvégzi a dolgát. A folyamat élő, probiotikus élelmiszert hoz létre, amely támogatja az emésztést és a bélflóra egyensúlyát, a téli időszakban az immunrendszert, miközben magas a C-vitamin-tartalma, emellett B-vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz. A savanyítás ráadásul az egyik legősibb, vegyszerek nélküli tartósítási eljárás.

De érdemes kicsit kitekinteni az erdélyi szokásvilágunkból, hogy miként készítik más népek konyhái ezt a téli vitaminbombát. Mert ahány konyha, annyi szokás, fűszerezés.