Ropogós házi tavaszi tekercs

A garantált siker: tavaszi tekercs, az egyszerű, de nagyszerű fogás

Fotó: Pixabay

Kívül ropogós, belül szaftos és fűszeres: ez a házi tavaszi tekercs garantált siker. Frissen sütött tésztalapokba töltött, illatos húsos-káposztás raguval készül, és tökéletes választás egy hangulatos estére vagy vendégváró falatként.

Nagy Lilla

2026. március 30., 12:192026. március 30., 12:19

A házi tavaszi tekercs egy egyszerűen elkészíthető, mégis látványos fogás, amely kívül ropogós, belül pedig szaftos és fűszeres. A frissen sütött tésztalapok és az illatos, húsos-káposztás töltelék együtt igazán ízletes kombinációt adnak, így akár vendégvárónak, akár egy begubózós olvasáshoz is tökéletes. Könyv mellé való sorozatunk következő részeként a tavaszi tekercset tálaljuk.

A tésztához

  • 20 evőkanál liszt

  • 2 evőkanál keményítő

  • 2 teáskanál só

  • 1,5 bögre víz

A töltelékhez

  • fél kiló darált sertéshús

  • fél kiló fejes káposzta

  • 1 db chilipaprika

  • kevés gyömbér

  • 3 gerezd fokhagyma

  • 3 evőkanál szójaszósz

  • fél póréhagyma

  • 1 csokor koriander

  • ízlés szerint só, bors

  • a sütéshez étolaj

A káposztát apróra reszeljük, majd egy kevés felhevített olajon megpirítjuk. Közben sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük. Egy kevés olajon gyorsan átpirítjuk a meghámozott, apróra vágott gyömbért, a chilit és a fokhagymát. Hozzáadjuk a darált sertéshúst, és amikor kifehéredik, belekeverjük az aprított póréhagymát, a szójaszószt, valamint a korábban megpirított káposztát. Levesszük a tűzről, és hozzáforgatjuk a durvára vágott koriandert.

A tavaszi tekercset készíthetjük boltban kapható rizslapból is

A tavaszi tekercs tésztájához a száraz hozzávalókat összekeverjük, majd a vizet két részletben hozzáadva, habverővel sima, híg tésztává dolgozzuk. Enyhén kiolajozott, közepesen forró serpenyőben, palacsintaszerűen sütjük ki: mindkét oldalát addig sütjük, amíg a széle el nem válik a serpenyőtől. Nem kell megbarnítani, mivel később olajban is kisütjük.

A kész lapokat megtöltjük a húsos töltelékkel, majd feltekerjük, a széleket kevés vízzel megkenve, hogy jól lezáródjanak. Végül olajban aranybarnára sütjük.

Forrón, frissen tálaljuk, akár önmagában, akár egy könnyű mártogatóssal kiegészítve. A ropogós külső és a szaftos, fűszeres belső együtt igazán ellenállhatatlan – garantáltan gyorsan el fog fogyni az utolsó darabig.

2026. március 29., vasárnap

Kincs, amire nem vigyázunk eléggé: az ivóvíz

Bolygónk 71 százalékát víz borítja és csupán 29 százaléka szárazföld. Ennek az óriási víztömegnek viszont csupán 3 százaléka édesvíz. Amikor megszületünk, a szervezetünk 72 százaléka szintén víz. A víz tehát az egyik legfontosabb eleme az életnek.

2026. március 28., szombat

Túrófánk – videó

Nem kell keleszteni, nem kell órákat várni rá, és szinte elronthatatlan – ez a desszert garantáltan a család kedvence lesz.

2026. március 27., péntek

A lélek kenyere

Márton Árpád festőművész életművében a kenyér vezérmotívumként jelenik meg. Ezúttal a Csíki Székely Múzeumban őrzött egyik kenyeres képét választottuk gasztrosorozatunkhoz, amely reprezentatív példája annak, ahogy a kenyér megjelenik a művészetében.

2026. március 26., csütörtök

Fűszernövények a kosárban, desszerteken, savanyúságban

A vadonban sokféle izgalmas fűszernövény megterem, a zellerfélékhez tartozó podagrafüvet érdemes a tavaszi időszakban megismerni. A piros árvacsalánt gyakran mellőzzük erős illata miatt, de a növény legszebb részeit bátran felhasználhatjuk.

2026. március 25., szerda

Legényfogó csirke – videó

Ez a recept biztos siker, ha valakit szeretnél lenyűgözni. A legényfogó csirke nemcsak egyszerűen elkészíthető, hanem annyira finom, hogy biztosan újra és újra az asztalra kerül.

2026. március 24., kedd

Meghatározó alapanyagunk: a szerény sárgarépa

Nem egzotikus és nem is divatos, mégis az egyik legsokoldalúbb alapanyagunk: a sárgarépa évszázadok óta meghatározza az európai konyhát, miközben édeskés ízével a levesektől a desszertekig számtalan fogásban bizonyít.

2026. március 23., hétfő

Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel

Ez a menü egyszerű, mégis változatos fogásokkal kíséri végig a napot – a reggelitől a vacsoráig. Olyan ételeket tartalmaz, amelyek gyorsan elkészíthetőek, mégis jól ötvözik a megszokott alapanyagokat egy kis frissességgel.

2026. március 22., vasárnap

Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Korai reggelik, bográcsban rotyogó ebédek és strandos junk food: Kanabé Dávid mesélt a Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar turnés étkezéseiről, ahol a túlélés, a csapatmunka és a Balaton ízei találkoznak.

2026. március 21., szombat

Aranytej – videó

Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.

2026. március 20., péntek

Túrógombócos paradicsomleves

Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető paradicsomleves, melyet a levesbetét tesz különlegessé.

