Ropogós házi tavaszi tekercs

A házi tavaszi tekercs egy egyszerűen elkészíthető, mégis látványos fogás, amely kívül ropogós, belül pedig szaftos és fűszeres. A frissen sütött tésztalapok és az illatos, húsos-káposztás töltelék együtt igazán ízletes kombinációt adnak, így akár vendégvárónak, akár egy begubózós olvasáshoz is tökéletes. Könyv mellé való sorozatunk következő részeként a tavaszi tekercset tálaljuk.

A tésztához

20 evőkanál liszt

2 evőkanál keményítő

2 teáskanál só

1,5 bögre víz

A töltelékhez

fél kiló darált sertéshús

fél kiló fejes káposzta

1 db chilipaprika

kevés gyömbér

3 gerezd fokhagyma

3 evőkanál szójaszósz

fél póréhagyma

1 csokor koriander

ízlés szerint só, bors

a sütéshez étolaj

A káposztát apróra reszeljük, majd egy kevés felhevített olajon megpirítjuk. Közben sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük. Egy kevés olajon gyorsan átpirítjuk a meghámozott, apróra vágott gyömbért, a chilit és a fokhagymát. Hozzáadjuk a darált sertéshúst, és amikor kifehéredik, belekeverjük az aprított póréhagymát, a szójaszószt, valamint a korábban megpirított káposztát. Levesszük a tűzről, és hozzáforgatjuk a durvára vágott koriandert.