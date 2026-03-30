Ropogós házi tavaszi tekercs

A garantált siker: tavaszi tekercs, az egyszerű, de nagyszerű fogás
Fotó: Pixabay
Kívül ropogós, belül szaftos és fűszeres: ez a házi tavaszi tekercs garantált siker. Frissen sütött tésztalapokba töltött, illatos húsos-káposztás raguval készül, és tökéletes választás egy hangulatos estére vagy vendégváró falatként.
A házi tavaszi tekercs egy egyszerűen elkészíthető, mégis látványos fogás, amely kívül ropogós, belül pedig szaftos és fűszeres. A frissen sütött tésztalapok és az illatos, húsos-káposztás töltelék együtt igazán ízletes kombinációt adnak, így akár vendégvárónak, akár egy begubózós olvasáshoz is tökéletes. Könyv mellé való sorozatunk következő részeként a tavaszi tekercset tálaljuk.
A tésztához
20 evőkanál liszt
2 evőkanál keményítő
2 teáskanál só
1,5 bögre víz
A töltelékhez
fél kiló darált sertéshús
fél kiló fejes káposzta
1 db chilipaprika
kevés gyömbér
3 gerezd fokhagyma
3 evőkanál szójaszósz
fél póréhagyma
1 csokor koriander
ízlés szerint só, bors
a sütéshez étolaj
A káposztát apróra reszeljük, majd egy kevés felhevített olajon megpirítjuk. Közben sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük. Egy kevés olajon gyorsan átpirítjuk a meghámozott, apróra vágott gyömbért, a chilit és a fokhagymát. Hozzáadjuk a darált sertéshúst, és amikor kifehéredik, belekeverjük az aprított póréhagymát, a szójaszószt, valamint a korábban megpirított káposztát. Levesszük a tűzről, és hozzáforgatjuk a durvára vágott koriandert.
A tavaszi tekercset készíthetjük boltban kapható rizslapból is
Fotó: Pixabay
A tavaszi tekercs tésztájához a száraz hozzávalókat összekeverjük, majd a vizet két részletben hozzáadva, habverővel sima, híg tésztává dolgozzuk. Enyhén kiolajozott, közepesen forró serpenyőben, palacsintaszerűen sütjük ki: mindkét oldalát addig sütjük, amíg a széle el nem válik a serpenyőtől. Nem kell megbarnítani, mivel később olajban is kisütjük.
A kész lapokat megtöltjük a húsos töltelékkel, majd feltekerjük, a széleket kevés vízzel megkenve, hogy jól lezáródjanak. Végül olajban aranybarnára sütjük.
Forrón, frissen tálaljuk, akár önmagában, akár egy könnyű mártogatóssal kiegészítve. A ropogós külső és a szaftos, fűszeres belső együtt igazán ellenállhatatlan – garantáltan gyorsan el fog fogyni az utolsó darabig.
