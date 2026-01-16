Nyerj a reggeliddel!

Rovatok
Egy tál zabkása, joghurt, gyümölcs, vajas kenyér kakaóval, netán tojás baconnel? Te szoktál reggelizni? És ha igen, mit? Mutasd meg a reggelidet, és nyerj!

Liget

2026. január 16.

2026. január 16., 10:232026. január 16., 10:23

A nap első főétkezése rendkívül fontos a szervezetünk számára, a reggeli tápanyagforrást jelent, energiát nyújt a testünknek a nap indítására, fokozza a figyelmet és a koncentrációs képességet. Az egészségtudatos életmód része.

Most megmutathatod, hogy mit fogyasztassz a nap első étkezéseként: fotózd le a reggelidet és küldd el kommentben január 16-25. között a Liget Facebook-oldalán megadott poszt alatt. Mint tudjuk, már azzal is nyerünk, ha egyáltalán reggelizünk, de a beküldők közül három szerencsés nyertes további értékes nyereményekkel gazdagodik. Sorsolás: január 26-án.

És hogy milyen nyereményekkel készültünk?

A három nyertes egy-egy, a Hebyt Food által felajánlott Natural Power csomagot vihet haza, amelyben a következő termékeket találják: Whey Protein, zabkása, izotóniás ital és egy 50 lejes vásárlási utalvány. Egy csomag értéke az utalvánnyal együtt 272 lej.

A Hebyt Food egy bővülőben levő, feltörekvő, székelyudvarhelyi érdekeltségű, csíkszeredai vállalkozás, amely általános, valamint sportoláshoz szükséges táplálékkiegészítőket és egyéb mentes alapélelmiszereket értékesít. Kövesd be az Instagram- és a Facebook-oldalukat.

A játék szabályzata itt érhető el.

Gasztronómia
