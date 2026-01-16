Nyerj a reggeliddel!

Egy tál zabkása, joghurt, gyümölcs, vajas kenyér kakaóval, netán tojás baconnel? Te szoktál reggelizni? És ha igen, mit? Mutasd meg a reggelidet, és nyerj!
A nap első főétkezése rendkívül fontos a szervezetünk számára, a reggeli tápanyagforrást jelent, energiát nyújt a testünknek a nap indítására, fokozza a figyelmet és a koncentrációs képességet. Az egészségtudatos életmód része.
Most megmutathatod, hogy mit fogyasztassz a nap első étkezéseként: fotózd le a reggelidet és küldd el kommentben január 16-25. között a Liget Facebook-oldalán megadott poszt alatt. Mint tudjuk, már azzal is nyerünk, ha egyáltalán reggelizünk, de a beküldők közül három szerencsés nyertes további értékes nyereményekkel gazdagodik. Sorsolás: január 26-án.
A három nyertes egy-egy, a Hebyt Food által felajánlott Natural Power csomagot vihet haza, amelyben a következő termékeket találják: Whey Protein, zabkása, izotóniás ital és egy 50 lejes vásárlási utalvány. Egy csomag értéke az utalvánnyal együtt 272 lej.
A Hebyt Food egy bővülőben levő, feltörekvő, székelyudvarhelyi érdekeltségű, csíkszeredai vállalkozás, amely általános, valamint sportoláshoz szükséges táplálékkiegészítőket és egyéb mentes alapélelmiszereket értékesít. Kövesd be az Instagram- és a Facebook-oldalukat.
A játék szabályzata itt érhető el.
A téli, vastag hótakarónak sokféle szerepe van a természetben. Közismert a szigetelő hatása, de számos más, kevésbé ismert tulajdonsága is van. A havas táj gyakran mozdulatlannak tűnik, azonban csendes, de kemény küzdelem zajlik a túlélésért.
Noha a tatár beefsteak számos helyen szerepel az étlapon, sokan mégsem merik kérni, ugyanis ódzkodnak a nyers hústól. Viszont jól elkészítve semmilyen gondot nem okozhat, ráadásul annyira különleges, hogy egyszer mindenkinek megéri kipróbálnia.
Egy jó könyv mellé néha nem kell több, mint egy jól megválasztott ital. Ezúttal a gyömbér és a citrom kerül a csészébe.
Ez a napi menü azoknak szól, akik szeretnek jól enni, de nem akarnak egész nap a konyhában sürgölődni. Gyors, mégis átgondolt fogások, amelyek simán megállják a helyüket egy hétköznapon, de nem hatnak „diétásnak”.
Mit eszik egy zenekar, ha turnéra indul? A Titánnál gulyás rotyog, retró szendvics kerül a tányérra, és néha szalonna menti meg a napot. Turnékonyhás interjúnkban ételről, szokásokról és túlélési praktikákról mesélnek a zenekar tagjai.
Nagyon finom, gyorsan elkészíthető rétes. Ugyanezt meg lehet csinálni túró helyett káposztával, de készülhet tökös-mákosan, valamint almás-mákosan is.
Amikor a hétvégi menüt tervezzük, ezt a fogást ne hagyjuk ki – némi időt igényel ugyan az elkészítése, de nem bonyolult. Lélekmelengető étel a hideg napokra.
A katolikus hagyomány szerint a karácsonyfát vízkeresztkor, január 6-án bontják le. De milyen sorsa lehet ezután a háztartásban? Erre vonatkozóan hoztunk most néhány ötletet.
A farsangi fánk diétás változata, finomított liszt helyett teljes kiőrlésű liszttel, finomított cukor helyett egészségesebb édesítőszerrel, tehéntej helyett növényi tejjel készül. Nem olyan, mint a klasszikus farsangi fánk, de ez is nagyon finom.
A népi életképek egyik monumentális alkotása Gyárfás Jenő (1857–1925) A tél örömei című, 1883-ban készült festménye, amely érzékletesen teremti meg a disznóvágás téli hangulatát. A gasztronómia témája az erdélyi képzőművészeti alkotásokban.
szóljon hozzá!