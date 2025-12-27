Egyszerre múzeum és élő műhely: a Százéves Cukrászda

Fotó: Bede Laura
A gyulai Százéves Cukrászda korábban is megkerülhetetlen pontja volt a viharsarki városnak, az idén elnyert Magyarország Tortája cím pedig csak még több vendéget vonz az 1840 óta működő létesítménybe.
A Százéves Cukrászda ma egyszerre múzeum és élő műhely. A falak a reformkor polgári világáról mesélnek, a vitrinekben régi cukorkásüvegek őrzik a múltat, miközben a pultban megannyi finomság, köztük Magyarország Tortájának szeletei sorakoznak. Aki leül egy szelet süteménnyel az egyik biedermeier asztalhoz, valójában két időben van jelen: a 19. század kávéházi hangulatában és a 21. századi magyar cukrászat élvonalában. Ez a kettősség teszi igazán különlegessé Gyula patinás cukrászdáját – és talán ezért térnek vissza ide újra és újra a vendégek.
Ide látogatott el decemberben az Erdélyi Napló munkatársa, hogy „belekóstoljon” a cukrászda nyújtotta egykori kávéházi miliőbe, és mint vallja: magával ragadta.
És hogy mit tapasztalt ott? Kiderül az Erdélyi Napló riportjából.
Az alábbi elkészítési mód szerint a szűzpecsenye kívül finoman pirult, belül pedig szaftos és omlós lesz.
A téli időszak lelassuló tétlensége sokunk számára kellemetlen, és nehezen tudunk alábbhagyni az év közbeni megszokott tempóból. A természet télen sem alszik, csak lelassul és regenerálódik. Érdemes a természet példája mentén nekünk is tanulni ebből.
A krumplipüré az a köret, amit sokféleképpen el lehet készíteni. Vannak, akik csak egyszerűen, villával összetörik a főtt krumplit, ízesítik sóval, borssal és tejföllel gazdagítják. Hogy valóban tökéletes legyen, eláruljuk a titkait.
Elmaradhatatlan összetevője a téli hónapok gasztronómiájának a savanyú káposzta. Ám a hagyományos erdélyi finomságok nem merítik ki a lehetőségek változatos, gazdag tárházat hiszen a savanyú káposztát számos nép ismeri és készíti évszázadok óta.
Omlós tészta, jellegzetes márványos felület és bőséges, ízes töltelék – a karácsonyi asztal egyik legfinomabb süteménye a bejgli. De hogy hogyan lesz tökéletes? Borbil Anna Éva pék-cukrász avat be a folyamatba.
Pörgünk, futunk, vásárolunk, takarítunk, sütünk-főzünk, túlélünk, majd holtfáradtan beesünk az ünnepre. Fényezzük a felszínt, miközben nincs időnk a lényegre. Pedig ez utóbbi mindig fontosabb – kellene legyen.
Ha kedveled a mexikói konyhát, de nincs sok időd a főzésre, a csirkés taco tökéletes választás. Ropogós tortilla, szaftos csirkefalatok, paradicsom, fűszerek és lime – mindössze ennyi kell a különleges vacsorához.
A mézzel készített ételek világa messze túlmutat a süteményeken: a méz a savas, sós és fűszeres ízeket is kiegyensúlyozza, és karaktert ad a fogásoknak.
A boróka fűszeres ízű terméséről közismert, vidékünk hegyvidéki régióiban őshonos fajként jelentős állományokat alkot. Bemutatjuk, hogy a termésén túl mely részeit hasznosíthatjuk, és azt a sajátos biológiai tulajdonságát, amely különlegessé teszi.
Mitől lesz egy régió gasztrorégió, és mi kell ehhez, azon kívül, hogy vannak ételeink? – többek között ezekről is szó esett a Gasztrorégió – hagyományos gyümölcsészet és gyógynövénykultúra című ismeretterjesztő szakmai napon.
szóljon hozzá!