Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egyszerre múzeum és élő műhely: a Százéves Cukrászda

cukrászda, múzeum, műhely, sütemény, Gyula

Fotó: Bede Laura

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gyulai Százéves Cukrászda korábban is megkerülhetetlen pontja volt a viharsarki városnak, az idén elnyert Magyarország Tortája cím pedig csak még több vendéget vonz az 1840 óta működő létesítménybe.

Liget

2025. december 27., 16:572025. december 27., 16:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Százéves Cukrászda ma egyszerre múzeum és élő műhely. A falak a reformkor polgári világáról mesélnek, a vitrinekben régi cukorkásüvegek őrzik a múltat, miközben a pultban megannyi finomság, köztük Magyarország Tortájának szeletei sorakoznak. Aki leül egy szelet süteménnyel az egyik biedermeier asztalhoz, valójában két időben van jelen: a 19. század kávéházi hangulatában és a 21. századi magyar cukrászat élvonalában. Ez a kettősség teszi igazán különlegessé Gyula patinás cukrászdáját – és talán ezért térnek vissza ide újra és újra a vendégek.

A Százéves Cukrászda tehát nemcsak a reformkori polgári világ hangulatát őrzi, hanem ma is élő műhelyként működik, ahol a tradíció a modern cukrászművészettel fonódik össze.

Hirdetés

Ide látogatott el decemberben az Erdélyi Napló munkatársa, hogy „belekóstoljon” a cukrászda nyújtotta egykori kávéházi miliőbe, és mint vallja: magával ragadta.

És hogy mit tapasztalt ott? Kiderül az Erdélyi Napló riportjából.

Riport
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek
Hatan sérültek meg egy éjszakai balesetben Marosvásárhelyen
Csupán egy harmadot bírt a Csíkszeredai Sportklub a Brassói Coronával
Baricz Lajos plébános harmincöt éve a közösségért: nem pont, csak vessző
A Sportklub a meccs feléig méltó ellenfél volt, utána a Corona érvényesítette az akaratát
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek
Székelyhon

Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek
Hatan sérültek meg egy éjszakai balesetben Marosvásárhelyen
Székelyhon

Hatan sérültek meg egy éjszakai balesetben Marosvásárhelyen
Csupán egy harmadot bírt a Csíkszeredai Sportklub a Brassói Coronával
Székely Sport

Csupán egy harmadot bírt a Csíkszeredai Sportklub a Brassói Coronával
Baricz Lajos plébános harmincöt éve a közösségért: nem pont, csak vessző
Krónika

Baricz Lajos plébános harmincöt éve a közösségért: nem pont, csak vessző
A Sportklub a meccs feléig méltó ellenfél volt, utána a Corona érvényesítette az akaratát
Székely Sport

A Sportklub a meccs feléig méltó ellenfél volt, utána a Corona érvényesítette az akaratát
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 26., péntek

Mézes-mustáros szűzpecsenye

Az alábbi elkészítési mód szerint a szűzpecsenye kívül finoman pirult, belül pedig szaftos és omlós lesz.

Mézes-mustáros szűzpecsenye
Mézes-mustáros szűzpecsenye
2025. december 26., péntek

Mézes-mustáros szűzpecsenye
Hirdetés
2025. december 25., csütörtök

Mit tanít nekünk a természet a karácsonyi időszakban?

A téli időszak lelassuló tétlensége sokunk számára kellemetlen, és nehezen tudunk alábbhagyni az év közbeni megszokott tempóból. A természet télen sem alszik, csak lelassul és regenerálódik. Érdemes a természet példája mentén nekünk is tanulni ebből.

Mit tanít nekünk a természet a karácsonyi időszakban?
Mit tanít nekünk a természet a karácsonyi időszakban?
2025. december 25., csütörtök

Mit tanít nekünk a természet a karácsonyi időszakban?
2025. december 24., szerda

Krumplipüré – videó

A krumplipüré az a köret, amit sokféleképpen el lehet készíteni. Vannak, akik csak egyszerűen, villával összetörik a főtt krumplit, ízesítik sóval, borssal és tejföllel gazdagítják. Hogy valóban tökéletes legyen, eláruljuk a titkait.

Krumplipüré – videó
Krumplipüré – videó
2025. december 24., szerda

Krumplipüré – videó
2025. december 23., kedd

Téli vitaminbombánk: a savanyú káposzta

Elmaradhatatlan összetevője a téli hónapok gasztronómiájának a savanyú káposzta. Ám a hagyományos erdélyi finomságok nem merítik ki a lehetőségek változatos, gazdag tárházat hiszen a savanyú káposztát számos nép ismeri és készíti évszázadok óta.

Téli vitaminbombánk: a savanyú káposzta
Téli vitaminbombánk: a savanyú káposzta
2025. december 23., kedd

Téli vitaminbombánk: a savanyú káposzta
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

A márványos bejgli titkai

Omlós tészta, jellegzetes márványos felület és bőséges, ízes töltelék – a karácsonyi asztal egyik legfinomabb süteménye a bejgli. De hogy hogyan lesz tökéletes? Borbil Anna Éva pék-cukrász avat be a folyamatba.

A márványos bejgli titkai
A márványos bejgli titkai
2025. december 22., hétfő

A márványos bejgli titkai
2025. december 21., vasárnap

Karácsony fenntarthatóan?

Pörgünk, futunk, vásárolunk, takarítunk, sütünk-főzünk, túlélünk, majd holtfáradtan beesünk az ünnepre. Fényezzük a felszínt, miközben nincs időnk a lényegre. Pedig ez utóbbi mindig fontosabb – kellene legyen.

Karácsony fenntarthatóan?
Karácsony fenntarthatóan?
2025. december 21., vasárnap

Karácsony fenntarthatóan?
2025. december 20., szombat

Csirkés taco – videó

Ha kedveled a mexikói konyhát, de nincs sok időd a főzésre, a csirkés taco tökéletes választás. Ropogós tortilla, szaftos csirkefalatok, paradicsom, fűszerek és lime – mindössze ennyi kell a különleges vacsorához.

Csirkés taco – videó
Csirkés taco – videó
2025. december 20., szombat

Csirkés taco – videó
Hirdetés
2025. december 19., péntek

A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból

A mézzel készített ételek világa messze túlmutat a süteményeken: a méz a savas, sós és fűszeres ízeket is kiegyensúlyozza, és karaktert ad a fogásoknak.

A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból
A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból
2025. december 19., péntek

A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból
2025. december 18., csütörtök

Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka

A boróka fűszeres ízű terméséről közismert, vidékünk hegyvidéki régióiban őshonos fajként jelentős állományokat alkot. Bemutatjuk, hogy a termésén túl mely részeit hasznosíthatjuk, és azt a sajátos biológiai tulajdonságát, amely különlegessé teszi.

Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka
Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka
2025. december 18., csütörtök

Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka
2025. december 18., csütörtök

Minden, amiből étel lesz – videó

Mitől lesz egy régió gasztrorégió, és mi kell ehhez, azon kívül, hogy vannak ételeink? – többek között ezekről is szó esett a Gasztrorégió – hagyományos gyümölcsészet és gyógynövénykultúra című ismeretterjesztő szakmai napon.

Minden, amiből étel lesz – videó
Minden, amiből étel lesz – videó
2025. december 18., csütörtök

Minden, amiből étel lesz – videó
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!