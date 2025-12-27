Egyszerre múzeum és élő műhely: a Százéves Cukrászda

A gyulai Százéves Cukrászda korábban is megkerülhetetlen pontja volt a viharsarki városnak, az idén elnyert Magyarország Tortája cím pedig csak még több vendéget vonz az 1840 óta működő létesítménybe.

A Százéves Cukrászda ma egyszerre múzeum és élő műhely. A falak a reformkor polgári világáról mesélnek, a vitrinekben régi cukorkásüvegek őrzik a múltat, miközben a pultban megannyi finomság, köztük Magyarország Tortájának szeletei sorakoznak. Aki leül egy szelet süteménnyel az egyik biedermeier asztalhoz, valójában két időben van jelen: a 19. század kávéházi hangulatában és a 21. századi magyar cukrászat élvonalában. Ez a kettősség teszi igazán különlegessé Gyula patinás cukrászdáját – és talán ezért térnek vissza ide újra és újra a vendégek.

A Százéves Cukrászda tehát nemcsak a reformkori polgári világ hangulatát őrzi, hanem ma is élő műhelyként működik, ahol a tradíció a modern cukrászművészettel fonódik össze.

Ide látogatott el decemberben az Erdélyi Napló munkatársa, hogy „belekóstoljon” a cukrászda nyújtotta egykori kávéházi miliőbe, és mint vallja: magával ragadta.

És hogy mit tapasztalt ott? Kiderül az Erdélyi Napló riportjából.