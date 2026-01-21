Csokis keksz – videó

Mindössze harminc perc alatt, könnyen elkészíthető két adagnyi ebből a finomságból.
Hozzávalók:
1 ek mandulatej;
1 ek mandulakrém;
3,5 ek datolyapaszta;
1 tk vaníliakivonat;
1 ek almapüré;
2 ek szeletelt mandula;
2 dkg étcsokoládé;
2 ek rizsliszt;
1 ek tönkölybúzaliszt;
1/4 tk sütőpor;
1 csipet só.
Elkészítés:
egy kis tálban összekeverjük a nedves hozzávalókat: a mandulatejet, a mandulakrémet, a datolyapasztát, a vaníliakivonatot és az almapürét;
egy másik keverőtálba tesszük a száraz hozzávalókat: a szeletelt vagy aprított mandulát, az aprított étcsokoládét, a rizslisztet, a tönkölylisztet, a sütőpor és sót. Összekeverjük, majd hozzáöntjük a nedves hozzávalókat és simára dolgozzuk a tésztát;
az air fryer kosarába sütőpapírt teszünk. A tésztából falatnyi darabokat csípünk, kis gombócokká formázzuk és a sütőpapírra helyezzük. 180 fokon, 10-15 perc alatt készre sütjük a csokis kekszet az air fryerben;
a kosárban, a sütőpapíron hagyjuk kihűlni.
