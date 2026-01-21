Csokis keksz – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

egy kis tálban összekeverjük a nedves hozzávalókat: a mandulatejet, a mandulakrémet, a datolyapasztát, a vaníliakivonatot és az almapürét;

egy másik keverőtálba tesszük a száraz hozzávalókat: a szeletelt vagy aprított mandulát, az aprított étcsokoládét, a rizslisztet, a tönkölylisztet, a sütőpor és sót. Összekeverjük, majd hozzáöntjük a nedves hozzávalókat és simára dolgozzuk a tésztát;

az air fryer kosarába sütőpapírt teszünk. A tésztából falatnyi darabokat csípünk, kis gombócokká formázzuk és a sütőpapírra helyezzük. 180 fokon, 10-15 perc alatt készre sütjük a csokis kekszet az air fryerben;