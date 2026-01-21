Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csokis keksz – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mindössze harminc perc alatt, könnyen elkészíthető két adagnyi ebből a finomságból.

Liget

2026. január 21., 12:212026. január 21., 12:21

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hozzávalók:

  • 1 ek mandulatej;

  • 1 ek mandulakrém;

  • 3,5 ek datolyapaszta;

  • 1 tk vaníliakivonat;

  • 1 ek almapüré;

  • 2 ek szeletelt mandula;

  • 2 dkg étcsokoládé;

  • 2 ek rizsliszt;

  • 1 ek tönkölybúzaliszt;

  • 1/4 tk sütőpor;

  • 1 csipet só.

Elkészítés:

  • egy kis tálban összekeverjük a nedves hozzávalókat: a mandulatejet, a mandulakrémet, a datolyapasztát, a vaníliakivonatot és az almapürét;

  • egy másik keverőtálba tesszük a száraz hozzávalókat: a szeletelt vagy aprított mandulát, az aprított étcsokoládét, a rizslisztet, a tönkölylisztet, a sütőpor és sót. Összekeverjük, majd hozzáöntjük a nedves hozzávalókat és simára dolgozzuk a tésztát;

  • az air fryer kosarába sütőpapírt teszünk. A tésztából falatnyi darabokat csípünk, kis gombócokká formázzuk és a sütőpapírra helyezzük. 180 fokon, 10-15 perc alatt készre sütjük a csokis kekszet az air fryerben;

  • a kosárban, a sütőpapíron hagyjuk kihűlni.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Hirdetés

Recept Gasztroliget Repeta
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Adóemelés: népszavazást ír ki a polgármester Sepsiszentgyörgyön a közfelháborodás nyomán
Több alapembere nélkül is nyerni tudott Bukarestben a Csíkszeredai Sportklub
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Székelyhon

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Székelyhon

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Székely Sport

Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Adóemelés: népszavazást ír ki a polgármester Sepsiszentgyörgyön a közfelháborodás nyomán
Krónika

Adóemelés: népszavazást ír ki a polgármester Sepsiszentgyörgyön a közfelháborodás nyomán
Több alapembere nélkül is nyerni tudott Bukarestben a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Több alapembere nélkül is nyerni tudott Bukarestben a Csíkszeredai Sportklub
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Nőileg

Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó

Hagyományos sütőben is készíthető a fahéjas kelt csiga, de most air fryerben sütöttük meg ezt a finomságot.

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek

A téli időszak az étkezés szempontjából egy nehéz időszak. Hiába vannak tele az üzletek „friss” zöldséggel, gyümölccsel, a mesterséges termesztési körülmények miatt ezekben a terményekben sokkal kevesebb a mikrotápanyag.

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
2026. január 17., szombat

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
2026. január 16., péntek

Nyerj a reggeliddel!

Egy tál zabkása, joghurt, gyümölcs, vajas kenyér kakaóval, netán tojás baconnel? Te szoktál reggelizni? És ha igen, mit? Mutasd meg a reggelidet, és nyerj!

Nyerj a reggeliddel!
Nyerj a reggeliddel!
2026. január 16., péntek

Nyerj a reggeliddel!
2026. január 15., csütörtök

Élet a hótakaró alatt és felett

A téli, vastag hótakarónak sokféle szerepe van a természetben. Közismert a szigetelő hatása, de számos más, kevésbé ismert tulajdonsága is van. A havas táj gyakran mozdulatlannak tűnik, azonban csendes, de kemény küzdelem zajlik a túlélésért.

Élet a hótakaró alatt és felett
Élet a hótakaró alatt és felett
2026. január 15., csütörtök

Élet a hótakaró alatt és felett
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Tatár beefsteak – videó

Noha a tatár beefsteak számos helyen szerepel az étlapon, sokan mégsem merik kérni, ugyanis ódzkodnak a nyers hústól. Viszont jól elkészítve semmilyen gondot nem okozhat, ráadásul annyira különleges, hogy egyszer mindenkinek megéri kipróbálnia.

Tatár beefsteak – videó
Tatár beefsteak – videó
2026. január 14., szerda

Tatár beefsteak – videó
2026. január 13., kedd

Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal

Egy jó könyv mellé néha nem kell több, mint egy jól megválasztott ital. Ezúttal a gyömbér és a citrom kerül a csészébe.

Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal
Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal
2026. január 13., kedd

Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal
2026. január 12., hétfő

Egy hétköznap ízei

Ez a napi menü azoknak szól, akik szeretnek jól enni, de nem akarnak egész nap a konyhában sürgölődni. Gyors, mégis átgondolt fogások, amelyek simán megállják a helyüket egy hétköznapon, de nem hatnak „diétásnak”.

Egy hétköznap ízei
Egy hétköznap ízei
2026. január 12., hétfő

Egy hétköznap ízei
Hirdetés
2026. január 11., vasárnap

Gulyás, szalonna és éjféli rakott krumpli a Titán turnékonyhájából

Mit eszik egy zenekar, ha turnéra indul? A Titánnál gulyás rotyog, retró szendvics kerül a tányérra, és néha szalonna menti meg a napot. Turnékonyhás interjúnkban ételről, szokásokról és túlélési praktikákról mesélnek a zenekar tagjai.

Gulyás, szalonna és éjféli rakott krumpli a Titán turnékonyhájából
Gulyás, szalonna és éjféli rakott krumpli a Titán turnékonyhájából
2026. január 11., vasárnap

Gulyás, szalonna és éjféli rakott krumpli a Titán turnékonyhájából
2026. január 10., szombat

Lusta asszony rétese – videó

Nagyon finom, gyorsan elkészíthető rétes. Ugyanezt meg lehet csinálni túró helyett káposztával, de készülhet tökös-mákosan, valamint almás-mákosan is.

Lusta asszony rétese – videó
Lusta asszony rétese – videó
2026. január 10., szombat

Lusta asszony rétese – videó
2026. január 09., péntek

Esterházy-rostélyos

Amikor a hétvégi menüt tervezzük, ezt a fogást ne hagyjuk ki – némi időt igényel ugyan az elkészítése, de nem bonyolult. Lélekmelengető étel a hideg napokra.

Esterházy-rostélyos
Esterházy-rostélyos
2026. január 09., péntek

Esterházy-rostélyos
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!