Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal

olvasás, gyömbér, citrom, tea, könyv mellé

Azon felül, hogy finom, immunrendszer-erősítő is

Fotó: Forrás: Pixabay

Egy jó könyv mellé néha nem kell több, mint egy jól megválasztott ital. Ezúttal a gyömbér és a citrom kerül a csészébe.

Nagy Lilla

2026. január 13., 10:062026. január 13., 10:06

Az énidőnek jó megadni a módját. Pattogatott kukorica a film mellé, illatosított gyertya a forró fürdőhöz, kávé a reggeli rohanás előtt, pokróc a téli begubózáshoz. Mindnek egy a célja: amikor pihenünk, igazán pihenjünk. Ne siessünk azzal, ami feltölt minket, hiszen az már nem is igazán kikapcsolódás. Elgondolkodtam hát: amikor olvasunk, mit társítsunk a könyv mellé? Sorozatunkban néhány ilyen tippet vonultatok fel.

A pihenés és a gasztronómia szoros kapcsolatban állnak. A nehéz hetet jó vacsorával ünnepelni, a randevúk, baráti találkozások része az eszem-iszom. Nem különbek az egyéni, szóló kikapcsolódások sem, mint például az olvasás. Hiszen egy jó könyv egy csésze forró teával az igazi, legalábbis nekem – bár úgy hiszem, ezzel nem vagyok egyedül. A teát nem kell föltétlen gyorsan, filterből készítenünk, éppen annyira meg lehet adni a módját, mint egy étel elkészítésének.

olvasás, gyömbér, citrom, tea, könyv mellé

Az olvasás is énidő, adjuk meg a módját

Fotó: Forrás: Pixabay

Az én kedvencem a gyömbértea. Mindössze egy kis darab gyömbérre van szükségünk hozzá, egy fél citromra, egy kiskanál mézre és egy csipetnyi kurkumára – az utóbbi akár el is hagyható, de érdemes kipróbálni. Mint ahogy egy-két cikk narancsot is csempészhetünk mellé. A forró vízbe ízlés szerint belereszeljük a meghámozott gyömbért, majd a tűzhelyről levéve, lefödve állni hagyjuk tíz percig. Utána jöhet bele a fél citrom leve, a kurkuma, s leszűrés után végül a méz. A mézet nem ajánlott a még forró italba beletenni, mert úgy elveszik a jótékony hatása. És tessék: megvan a tökéletes téli teánk, amely azon felül, hogy ínycsiklandó, még immunrendszer-erősítő is.

Gasztronómia Irodalom Könyv mellé
