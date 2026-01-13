Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal

Egy jó könyv mellé néha nem kell több, mint egy jól megválasztott ital. Ezúttal a gyömbér és a citrom kerül a csészébe.

Az énidőnek jó megadni a módját. Pattogatott kukorica a film mellé, illatosított gyertya a forró fürdőhöz, kávé a reggeli rohanás előtt, pokróc a téli begubózáshoz. Mindnek egy a célja: amikor pihenünk, igazán pihenjünk. Ne siessünk azzal, ami feltölt minket, hiszen az már nem is igazán kikapcsolódás. Elgondolkodtam hát: amikor olvasunk, mit társítsunk a könyv mellé? Sorozatunkban néhány ilyen tippet vonultatok fel.

A pihenés és a gasztronómia szoros kapcsolatban állnak. A nehéz hetet jó vacsorával ünnepelni, a randevúk, baráti találkozások része az eszem-iszom. Nem különbek az egyéni, szóló kikapcsolódások sem, mint például az olvasás. Hiszen egy jó könyv egy csésze forró teával az igazi, legalábbis nekem – bár úgy hiszem, ezzel nem vagyok egyedül. A teát nem kell föltétlen gyorsan, filterből készítenünk, éppen annyira meg lehet adni a módját, mint egy étel elkészítésének.