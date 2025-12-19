A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból

A mézzel készített ételek világa messze túlmutat a süteményeken: a méz a savas, sós és fűszeres ízeket is kiegyensúlyozza, és karaktert ad a fogásoknak.

A téli időszakban sokan főként teába, kávéba vagy süteményekbe tesznek mézet, pedig számos konyha régóta társítja sós, savanyú és fűszeres alapanyagokkal is. A Krónika cikke egy szokatlanabb megközelítést kínál: könnyen elkészíthető, mégis különleges recepteket, amelyek távol állnak az erdélyi hétköznapoktól, mégis bátran kipróbálhatók.

A méz egyszerre édesít finoman, állagot javít, sőt tartósításra is használják.

A közel-keleti konyhákban a méz fűszerpasztákban is megjelenik: korianderrel, feketeköménnyel, citrommal vagy római köménnyel együtt tompítja és kiemeli az erőteljes aromákat. A mediterrán térségben a méz és az olívaolaj „ősi szövetsége" sós ételekben is működik, például a görög padlizsánkrémben a füstösséget ellensúlyozhatja. Ázsiában az édes–savanyú egyensúly része: szójaszósszal, gyömbérrel, ecettel és citromfűvel keverve gyors, sokoldalú szószok készülhetnek. Észak-Európában a méz a savanyítás és marinálás részeként is ismert, a méz–só–ecet hármasa pedig természetes tartósítószerként működhet.

Húsoknál a méz pácban és sütésnél is hasznos: ízesít, puhít, és sütés közben szép aranybarna kérget adhat.