A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból

A mézzel készített ételek világa messze túlmutat a süteményeken: a méz a savas, sós és fűszeres ízeket is kiegyensúlyozza, és karaktert ad a fogásoknak.
A téli időszakban sokan főként teába, kávéba vagy süteményekbe tesznek mézet, pedig számos konyha régóta társítja sós, savanyú és fűszeres alapanyagokkal is. A Krónika cikke egy szokatlanabb megközelítést kínál: könnyen elkészíthető, mégis különleges recepteket, amelyek távol állnak az erdélyi hétköznapoktól, mégis bátran kipróbálhatók.
A közel-keleti konyhákban a méz fűszerpasztákban is megjelenik: korianderrel, feketeköménnyel, citrommal vagy római köménnyel együtt tompítja és kiemeli az erőteljes aromákat. A mediterrán térségben a méz és az olívaolaj „ősi szövetsége” sós ételekben is működik, például a görög padlizsánkrémben a füstösséget ellensúlyozhatja.
Ázsiában az édes–savanyú egyensúly része: szójaszósszal, gyömbérrel, ecettel és citromfűvel keverve gyors, sokoldalú szószok készülhetnek. Észak-Európában a méz a savanyítás és marinálás részeként is ismert, a méz–só–ecet hármasa pedig természetes tartósítószerként működhet.
Akkor működik a legjobban, ha savval és sóval társítják (például citromlével, ecettel, mustárral vagy szójaszósszal), ugyanakkor érdemes figyelni, mert könnyen megég – grillezésnél például célszerűbb a sütés utolsó harmadában felkenni.
Számos, kevés alapanyagból elkészíthető ötletet is kínálunk: közel-keleti ihletésű mézes-fűszeres sárgarépát, mézes–szójaszószos sült karfiolt, görög joghurtos-mézes uborkasalátát füstölt paprikával, illetve mézes-paradicsomos lencsét marokkói fűszerezéssel. Emellett savanyúságnak mézes-ecetes uborka, köretnek mézes–rozmaringos sült burgonya vagy mézes–mustáros káposzta is szerepel a listán.
A méz tehát nem csak édesség: a megfelelő savas és sós társítással kifejezetten „sós konyhai” alapanyag, amellyel olcsón lehet új ízvilágokat kipróbálni.
Nemcsak édes ételekhez, süteményekhez tehetünk mézet, a nagyvilág számos gasztronómiájában társítják a méz ízét a sós, savanyú, fűszeres ízekkel. A különböző kultúrák óriási kreativitással használták fel az évszázadok során.
