Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A márványos bejgli titkai

bejgli, karácsony, sütemény

Fotó: Szolár Éva

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Omlós tészta, jellegzetes márványos felület és bőséges, ízes töltelék – a karácsonyi asztal egyik legfinomabb süteménye a bejgli. De hogy hogyan lesz tökéletes? Borbil Anna Éva pék-cukrász avat be a folyamatba.

Liget

2025. december 22., 16:302025. december 22., 16:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A bejgli a városi, polgári konyha öröksége, ahol az omlósság, a precíz forma és a gazdag töltelék a mérce. A bejgli lelke az omlós, zsíros tészta, amelyet hideg technológiával készítünk. „Itt nem kelt tésztáról beszélünk, az élesztőt csak állagjavításra használjuk, nem kelesztésre” – fogalmazott a szakember.

A cél nem a foszlós, levegős szerkezet, hanem egy vékony, mégis stabil tészta, amely a vele azonos súlyú tölteléket is megtartja.

Hirdetés

Éppen ezért a hűvös helyen történő, többszöri pihentetés nem választható technikai elem, hanem a bejglitészta működésének kulcsa, kötelező lépése – emeli ki a cukrász. Enélkül a tészta nem áll össze megfelelően, és a sütés során sem viselkedik kiszámíthatóan.

A bejgli receptjét megtaláljuk a Bihari Napló oldalán, ahol lépésről lépésre végigkövethetjük az elkészítését is.

korábban írtuk

Hogyan lesz tökéletesen márványos a bejgli? Profi tippek a konyhából | FOTÓK és VIDEÓK
Hogyan lesz tökéletesen márványos a bejgli? Profi tippek a konyhából | FOTÓK és VIDEÓK

A bejgli a magyar karácsonyi asztal egyik legfinomabb süteménye: védjegye az omlós tészta, a jellegzetes márványos felület és a bőséges, ízes töltelék. Borbil Anna Éva cukrász-péket kérdeztük arról, hogyan süssünk egy igazán jó bejglit.

Karácsony
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Folytatódik a lejtmenet, Debrecenben sem osztottak pontot a Sportklubnak
Kósa Zsuzsi a sérültségről: Nincsen két külön világ (VIDEÓ)
A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Székelyhon

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
Székelyhon

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Székely Sport

Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Krónika

Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Folytatódik a lejtmenet, Debrecenben sem osztottak pontot a Sportklubnak
Székely Sport

Folytatódik a lejtmenet, Debrecenben sem osztottak pontot a Sportklubnak
Kósa Zsuzsi a sérültségről: Nincsen két külön világ (VIDEÓ)
Nőileg

Kósa Zsuzsi a sérültségről: Nincsen két külön világ (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 21., vasárnap

Karácsony fenntarthatóan?

Pörgünk, futunk, vásárolunk, takarítunk, sütünk-főzünk, túlélünk, majd holtfáradtan beesünk az ünnepre. Fényezzük a felszínt, miközben nincs időnk a lényegre. Pedig ez utóbbi mindig fontosabb – kellene legyen.

Karácsony fenntarthatóan?
Karácsony fenntarthatóan?
2025. december 21., vasárnap

Karácsony fenntarthatóan?
Hirdetés
2025. december 20., szombat

Csirkés taco – videó

Ha kedveled a mexikói konyhát, de nincs sok időd a főzésre, a csirkés taco tökéletes választás. Ropogós tortilla, szaftos csirkefalatok, paradicsom, fűszerek és lime – mindössze ennyi kell a különleges vacsorához.

Csirkés taco – videó
Csirkés taco – videó
2025. december 20., szombat

Csirkés taco – videó
2025. december 19., péntek

A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból

A mézzel készített ételek világa messze túlmutat a süteményeken: a méz a savas, sós és fűszeres ízeket is kiegyensúlyozza, és karaktert ad a fogásoknak.

A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból
A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból
2025. december 19., péntek

A méz nem csak édesség: ízek a világ konyháiból
2025. december 18., csütörtök

Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka

A boróka fűszeres ízű terméséről közismert, vidékünk hegyvidéki régióiban őshonos fajként jelentős állományokat alkot. Bemutatjuk, hogy a termésén túl mely részeit hasznosíthatjuk, és azt a sajátos biológiai tulajdonságát, amely különlegessé teszi.

Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka
Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka
2025. december 18., csütörtök

Fűszeres ízű, különleges cserjénk: a boróka
Hirdetés
2025. december 18., csütörtök

Minden, amiből étel lesz – videó

Mitől lesz egy régió gasztrorégió, és mi kell ehhez, azon kívül, hogy vannak ételeink? – többek között ezekről is szó esett a Gasztrorégió – hagyományos gyümölcsészet és gyógynövénykultúra című ismeretterjesztő szakmai napon.

Minden, amiből étel lesz – videó
Minden, amiből étel lesz – videó
2025. december 18., csütörtök

Minden, amiből étel lesz – videó
2025. december 17., szerda

Sertéspörkölt – videó

A sertéspörkölt a magyar gasztronómia egyik alapfogása. Kínálhatjuk házi nokedlivel, főtt tésztával, de akár krumplival is. A savanyúság nem hiányozhat mellőle.

Sertéspörkölt – videó
Sertéspörkölt – videó
2025. december 17., szerda

Sertéspörkölt – videó
2025. december 15., hétfő

Egy nap ízekben és arányokban

Egy jól összeállított napi étkezés nem bonyolult, csak következetes. Az alapanyagok egyszerűek, az elkészítés követhető, az eredmény pedig egy stabil, egész nap működő rendszer. Az egészséges táplálkozás tudatos választásokról szól.

Egy nap ízekben és arányokban
Egy nap ízekben és arányokban
2025. december 15., hétfő

Egy nap ízekben és arányokban
Hirdetés
2025. december 14., vasárnap

Duplán sütőtökös csiga

Ahogy beköszönt az advent, nincs is jobb, mint a konyhát megtölteni a sütőtök és a mézeskalácsfűszer édes illatával. Ez a duplán sütőtökös csiga nemcsak a látványával, de az ízével is elvarázsol.

Duplán sütőtökös csiga
Duplán sütőtökös csiga
2025. december 14., vasárnap

Duplán sütőtökös csiga
2025. december 13., szombat

Csokis sült zabkása – videó

Hamar, könnyen, olcsón elkészíthetjük a csokis sült zabkását – ha a végén egy kevés mézet is csurgatunk rá, még gazdagabb és édesebb lesz a végeredmény.

Csokis sült zabkása – videó
Csokis sült zabkása – videó
2025. december 13., szombat

Csokis sült zabkása – videó
2025. december 12., péntek

Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék

Amikor a mézeskalács illata belengi az otthonainkat, érezzük, hogy közeleg az ünnep. Nálatok sincs karácsony mézeskalács nélkül? Mutasd meg a mézeskalács-remekművedet, és nyerj!

Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék
Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék
2025. december 12., péntek

Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!