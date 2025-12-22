A márványos bejgli titkai

Omlós tészta, jellegzetes márványos felület és bőséges, ízes töltelék – a karácsonyi asztal egyik legfinomabb süteménye a bejgli. De hogy hogyan lesz tökéletes? Borbil Anna Éva pék-cukrász avat be a folyamatba.

A bejgli a városi, polgári konyha öröksége, ahol az omlósság, a precíz forma és a gazdag töltelék a mérce. A bejgli lelke az omlós, zsíros tészta, amelyet hideg technológiával készítünk. „Itt nem kelt tésztáról beszélünk, az élesztőt csak állagjavításra használjuk, nem kelesztésre” – fogalmazott a szakember.

A cél nem a foszlós, levegős szerkezet, hanem egy vékony, mégis stabil tészta, amely a vele azonos súlyú tölteléket is megtartja.

Éppen ezért a hűvös helyen történő, többszöri pihentetés nem választható technikai elem, hanem a bejglitészta működésének kulcsa, kötelező lépése – emeli ki a cukrász. Enélkül a tészta nem áll össze megfelelően, és a sütés során sem viselkedik kiszámíthatóan.

