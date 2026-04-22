Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Már internetről rendelik a szintetikus drogokat a fiatalok

Székelyudvarhelyen tartottak tájékoztatót a fiatalokra leselkedő veszélyekről • Fotó: Olti Angyalka

Székelyudvarhelyen tartottak tájékoztatót a fiatalokra leselkedő veszélyekről

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ijesztő tények láttak napvilágot a Hargita Megyei Területi Közrendi Hatóság udvarhelyi ülésén: a fiatalok sokszor internetről rendelik az ellenőrizetlen összetételű szintetikus drogokat. Az áru önkiszolgáló csomagautomatákba érkezik, onnan veszik át.

Fülöp-Székely Botond

2026. április 22., 15:302026. április 22., 15:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közbiztonság és iskolai tudatmódosítószer-használat címmel szervezett gyűlést Székelyudvarhelyen a Hargita Megye Tanácsa által működtetett, hatósági tagokkal is rendelkező Területi Közrendi Hatóság (ATOP), amelyre a helyi tanintézmények képviselőit is meghívták.

Először a szervezet elnöke, Szentes Antal köszöntötte a gyűlés részvevőit, majd Szakács-Paál István polgármester kapott szót. A városvezető kifejtette, noha a helyi rendőrség bevonásával kiemelten foglalkoznak a témával, nem lehet azt mondani, hogy itt nincsenek drogproblémák.

Önkiszolgáló csomagautomatákban érkezik a drog

A konkrét székelyudvarhelyi helyzetet Katona Lóránt, a helyi rendőrség vezetője mutatta be, aki elmondta, egységükkel nagy hangsúlyt fektetnek a város rejtettebb helyeinek ellenőrzésére is. A bűncselekmények felderítésére ugyan nincs jogkörük, de ha problémákat észlelnek, akkor feltartóztatják az érintetteket és azonnal értesítik a további lépésekre felhatalmazott hatóságokat.

A megelőzésre is hangsúlyt fektetnek, hiszen maga Katona tart rendszeresen drogprevenciós előadásokat az iskolákban, ugyanakkor a szülőknek is.

Mindezek ellenére azt tapasztalja, hogy már nagyon fiatal korban témává vállnak a drogok.

Először sok esetben cigarettát, snüsszt és alkoholholt fogyasztanak a fiatalok, de egyre gyakoribbak a szintetikus pszichoaktív szerek is.

Utóbbiak esetében pedig nem ritka, hogy azokat az internetről szerzik be a fiatalok.

korábban írtuk

A székelyföldi tinédzserek körében is hódít a snüssz
A székelyföldi tinédzserek körében is hódít a snüssz

Íme az újabb hóbort, amely túl nagy dózis esetén izzadást, szapora szívverést, hányingert és rosszullétet is okozhat. Ugyanakkor a rendszeres nikotin-bevitel függőség kialakulásához vezet, és az egészséget – többek között a fogakat – is károsítja.

Katona rámutatott, neki is számos ilyen, német, lengyel vagy éppen kínai honlapcímet küldenek a diákok egy-egy előadás után. Ezek

a rendelések rendszerint egy-egy önkiszolgáló csomagautomatába érkeznek meg, ahonnan nyom nélkül kivehetik a drogot a fiatalok és szétoszthatják egymás között.

A legnagyobb gond az, hogy ezek összetételéről semmit sem tudni, így az elfogyasztásukkor felmerülő komplikációk esetén még az orvosok sem igazán tudnak segíteni.

Ha hétvégi házakban buliznak

Szakács-Paál István polgármester közölte, a járványhelyzet után nagyot változtak a fiatalok bulizási szokásai, akiknek jó része már nem a nyilvános szórakozóhelyeket választja, hanem inkább hétvégi házakba járnak. Az ottani drogfogyasztás pedig szinte ellenőrizhetetlen – hívta fel a figyelmet.

A polgármestert az érdekelte, hogy tehetnek-e ez ellen valamit a hatóságok. Kérdésére Iordan Ștefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta, ezekre

a magánterületekre csak igazságügyi felhatalmazással léphetnek be a hatóságok ellenőrizni.

Így jobb az ilyen esetek megelőzésére koncentrálni, amelyben nagy felelőssége van a szülőknek, a pedagógusoknak és a teljes közösségnek.

Fiatalok beszéljenek a fiatalokkal

A jelenlévő pedagógusok szerint jó volna fiatal addiktológusokat képezni, hiszen a diákok könnyebben megnyílnak egy korban hozzájuk közelebb álló személynek. Az addiktológus a függőségek (szenvedélybetegségek) diagnosztizálására és kezelésére specializálódott szakember. Mindemellett a pszichiáterek nagyobb mértékű bevonása is segítené a helyzetet.

Javaslatot tettek arra is, hogy olyan emberek kellene drogprevenciós előadásokat tartsanak, akik korábban szerhasználók voltak, de már leszoktak, hiszen az ők történeteire nyitottabbak a diákok. A rendőrség részéről elhangzott, hogy vannak kapcsolataik ilyen személyekkel, csak a probléma az, hogy ők sem szívesen állnak ingyen a közönség elé. Ettől függetlenül az ATOP munkatársai feljegyezték a javaslatokat, bízva abban, hogy találnak megoldást a megbeszélésen elhangzott problémákra.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták
Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Erős a mezőny, de a hazai pálya Jakab Attiláék mellett szól a Hargita Ralin
„Ez egy másik mozi”. Kelemen Hunor elárulta a Krónikának, Magyar Péter kérte-e a lemondását
Másfél hónap után lelépett az FCSB edzője
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták
Székelyhon

Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták
Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Székelyhon

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Erős a mezőny, de a hazai pálya Jakab Attiláék mellett szól a Hargita Ralin
Székely Sport

Erős a mezőny, de a hazai pálya Jakab Attiláék mellett szól a Hargita Ralin
„Ez egy másik mozi”. Kelemen Hunor elárulta a Krónikának, Magyar Péter kérte-e a lemondását
Krónika

„Ez egy másik mozi”. Kelemen Hunor elárulta a Krónikának, Magyar Péter kérte-e a lemondását
Másfél hónap után lelépett az FCSB edzője
Székely Sport

Másfél hónap után lelépett az FCSB edzője
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Nőileg

Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 22., szerda

Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra

Kerékpáros felvonulással, előadásokkal, filmvetítésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a székelyudvarhelyi majálison, amely idén is a Szejkefürdőn lesz április 30-án és május 1-jén.

2026. április 20., hétfő

Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban

Megnyitják az írói naplókat bemutató vándorkiállítást, amely április 22-én érkezik Székelyudvarhelyre, a Haáz Rezső Múzeumba.

2026. április 19., vasárnap

Módosul a 4-es busz útvonala és menetrendje Székelyudvarhelyen

Megváltozik a 4-es autóbusz útvonala és menetrendje április 20-tól, a járat mindkét irányban érinti a Riverside lakóparkot Székelyudvarhelyen

2026. április 17., péntek

Könyvtári érdekességeket mutat be Róth András Lajos

Róth András Lajos nyugalmazott könyvtárőr tart előadást április 23-án, csütörtökön Székelyudvarhelyen.

2026. április 16., csütörtök

Jubilál a csendőrség: egyenruhában és civilben is együttműködve

Sporteseményekkel ünnepelt csütörtökön az idén 35 éves Hargita Megyei Csendőr-főkapitányság székelyudvarhelyi egysége. A cél az volt, hogy még jobban összekovácsolódjon a csapat, és fejlesszék kapcsolataikat a többi hatósággal.

2026. április 16., csütörtök

Székelylengyelfalván találkoznak az udvarhelyszéki egyházi kórusok hétvégén

Egyházi kórusok találkozóját szervezik meg Székelylengyelfalván: a székelyudvarhelyi főesperesi kerület kórusainak 26. találkozóján mintegy 430 résztvevő és 18 kórus lép fel április 18-án, szombaton.

2026. április 15., szerda

Elhagyta a barlangját a sóskúti diákszálló közelében telelő hárombocsos anyamedve

Távozott a Székelykeresztúrhoz tartozó Sóskút közelében telelő hárombocsos anyamedve, amelynek ottlétéről február elején szereztek tudomást a hatóságok. A nagyvadak üregét szerdán tömték be a vadászok, illetve a polgármesteri hivatal munkatársai.

2026. április 15., szerda

Terület- és ingatlancserékkel látnak hozzá Homoródfürdő fejlesztéséhez

Területeket és ingatlanokat cserélt Hargita Megye Tanácsa és a szentegyházi önkormányzat Homoródfürdőn a település turisztikai fejlesztése érdekében. A jelenlegi helyzetről, a fejlesztési stratégiáról és a kihívásokról is érdeklődtünk.

2026. április 15., szerda

Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést

A fagykárok szempontjából legkritikusabb időszakot megúszták idén a gyümölcsöskertek, ha kitartanak a kedvező körülmények, jó lesz az idei termés. Az is körvonalazódik, hogy miért nem kaphatott kártérítést múlt évre a gyümölcstermesztők egy része.

2026. április 14., kedd

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen

Több mint százéves, még az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származó sínt szedtek fel Székelyudvarhelyen, a Vásártér utcai vasúti átkelőnél. Várhatóan jövő hónapban felújítási munkálatok kezdődnek.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!