Ijesztő tények láttak napvilágot a Hargita Megyei Területi Közrendi Hatóság udvarhelyi ülésén: a fiatalok sokszor internetről rendelik az ellenőrizetlen összetételű szintetikus drogokat. Az áru önkiszolgáló csomagautomatákba érkezik, onnan veszik át.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 22., 15:302026. április 22., 15:30

Közbiztonság és iskolai tudatmódosítószer-használat címmel szervezett gyűlést Székelyudvarhelyen a Hargita Megye Tanácsa által működtetett, hatósági tagokkal is rendelkező Területi Közrendi Hatóság (ATOP), amelyre a helyi tanintézmények képviselőit is meghívták. Először a szervezet elnöke, Szentes Antal köszöntötte a gyűlés részvevőit, majd Szakács-Paál István polgármester kapott szót. A városvezető kifejtette, noha a helyi rendőrség bevonásával kiemelten foglalkoznak a témával, nem lehet azt mondani, hogy itt nincsenek drogproblémák. Önkiszolgáló csomagautomatákban érkezik a drog A konkrét székelyudvarhelyi helyzetet Katona Lóránt, a helyi rendőrség vezetője mutatta be, aki elmondta, egységükkel nagy hangsúlyt fektetnek a város rejtettebb helyeinek ellenőrzésére is. A bűncselekmények felderítésére ugyan nincs jogkörük, de ha problémákat észlelnek, akkor feltartóztatják az érintetteket és azonnal értesítik a további lépésekre felhatalmazott hatóságokat. Hirdetés A megelőzésre is hangsúlyt fektetnek, hiszen maga Katona tart rendszeresen drogprevenciós előadásokat az iskolákban, ugyanakkor a szülőknek is. Mindezek ellenére azt tapasztalja, hogy már nagyon fiatal korban témává vállnak a drogok.

Először sok esetben cigarettát, snüsszt és alkoholholt fogyasztanak a fiatalok, de egyre gyakoribbak a szintetikus pszichoaktív szerek is.

Utóbbiak esetében pedig nem ritka, hogy azokat az internetről szerzik be a fiatalok. Katona rámutatott, neki is számos ilyen, német, lengyel vagy éppen kínai honlapcímet küldenek a diákok egy-egy előadás után. Ezek

a rendelések rendszerint egy-egy önkiszolgáló csomagautomatába érkeznek meg, ahonnan nyom nélkül kivehetik a drogot a fiatalok és szétoszthatják egymás között.

A legnagyobb gond az, hogy ezek összetételéről semmit sem tudni, így az elfogyasztásukkor felmerülő komplikációk esetén még az orvosok sem igazán tudnak segíteni. Ha hétvégi házakban buliznak Szakács-Paál István polgármester közölte, a járványhelyzet után nagyot változtak a fiatalok bulizási szokásai, akiknek jó része már nem a nyilvános szórakozóhelyeket választja, hanem inkább hétvégi házakba járnak. Az ottani drogfogyasztás pedig szinte ellenőrizhetetlen – hívta fel a figyelmet.

Fotó: Olti Angyalka

A polgármestert az érdekelte, hogy tehetnek-e ez ellen valamit a hatóságok. Kérdésére Iordan Ștefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta, ezekre

a magánterületekre csak igazságügyi felhatalmazással léphetnek be a hatóságok ellenőrizni.