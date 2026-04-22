Székelyudvarhelyen tartottak tájékoztatót a fiatalokra leselkedő veszélyekről
Fotó: Olti Angyalka
Ijesztő tények láttak napvilágot a Hargita Megyei Területi Közrendi Hatóság udvarhelyi ülésén: a fiatalok sokszor internetről rendelik az ellenőrizetlen összetételű szintetikus drogokat. Az áru önkiszolgáló csomagautomatákba érkezik, onnan veszik át.
Közbiztonság és iskolai tudatmódosítószer-használat címmel szervezett gyűlést Székelyudvarhelyen a Hargita Megye Tanácsa által működtetett, hatósági tagokkal is rendelkező Területi Közrendi Hatóság (ATOP), amelyre a helyi tanintézmények képviselőit is meghívták.
Először a szervezet elnöke, Szentes Antal köszöntötte a gyűlés részvevőit, majd Szakács-Paál István polgármester kapott szót. A városvezető kifejtette, noha a helyi rendőrség bevonásával kiemelten foglalkoznak a témával, nem lehet azt mondani, hogy itt nincsenek drogproblémák.
A konkrét székelyudvarhelyi helyzetet Katona Lóránt, a helyi rendőrség vezetője mutatta be, aki elmondta, egységükkel nagy hangsúlyt fektetnek a város rejtettebb helyeinek ellenőrzésére is. A bűncselekmények felderítésére ugyan nincs jogkörük, de ha problémákat észlelnek, akkor feltartóztatják az érintetteket és azonnal értesítik a további lépésekre felhatalmazott hatóságokat.
A megelőzésre is hangsúlyt fektetnek, hiszen maga Katona tart rendszeresen drogprevenciós előadásokat az iskolákban, ugyanakkor a szülőknek is.
Mindezek ellenére azt tapasztalja, hogy már nagyon fiatal korban témává vállnak a drogok.
Utóbbiak esetében pedig nem ritka, hogy azokat az internetről szerzik be a fiatalok.
Íme az újabb hóbort, amely túl nagy dózis esetén izzadást, szapora szívverést, hányingert és rosszullétet is okozhat. Ugyanakkor a rendszeres nikotin-bevitel függőség kialakulásához vezet, és az egészséget – többek között a fogakat – is károsítja.
Katona rámutatott, neki is számos ilyen, német, lengyel vagy éppen kínai honlapcímet küldenek a diákok egy-egy előadás után. Ezek
A legnagyobb gond az, hogy ezek összetételéről semmit sem tudni, így az elfogyasztásukkor felmerülő komplikációk esetén még az orvosok sem igazán tudnak segíteni.
Szakács-Paál István polgármester közölte, a járványhelyzet után nagyot változtak a fiatalok bulizási szokásai, akiknek jó része már nem a nyilvános szórakozóhelyeket választja, hanem inkább hétvégi házakba járnak. Az ottani drogfogyasztás pedig szinte ellenőrizhetetlen – hívta fel a figyelmet.
A polgármestert az érdekelte, hogy tehetnek-e ez ellen valamit a hatóságok. Kérdésére Iordan Ștefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta, ezekre
Így jobb az ilyen esetek megelőzésére koncentrálni, amelyben nagy felelőssége van a szülőknek, a pedagógusoknak és a teljes közösségnek.
A jelenlévő pedagógusok szerint jó volna fiatal addiktológusokat képezni, hiszen a diákok könnyebben megnyílnak egy korban hozzájuk közelebb álló személynek. Az addiktológus a függőségek (szenvedélybetegségek) diagnosztizálására és kezelésére specializálódott szakember. Mindemellett a pszichiáterek nagyobb mértékű bevonása is segítené a helyzetet.
Javaslatot tettek arra is, hogy olyan emberek kellene drogprevenciós előadásokat tartsanak, akik korábban szerhasználók voltak, de már leszoktak, hiszen az ők történeteire nyitottabbak a diákok. A rendőrség részéről elhangzott, hogy vannak kapcsolataik ilyen személyekkel, csak a probléma az, hogy ők sem szívesen állnak ingyen a közönség elé. Ettől függetlenül az ATOP munkatársai feljegyezték a javaslatokat, bízva abban, hogy találnak megoldást a megbeszélésen elhangzott problémákra.
szóljon hozzá!