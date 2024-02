A székelyföldi tinédzserek körében is hódít a snüssz

Íme az újabb hóbort, amely túl nagy dózis esetén izzadást, szapora szívverést, hányingert és rosszullétet is okozhat. Ugyanakkor a rendszeres, nagyobb mennyiségű nikotin-bevitel függőség kialakulásához vezet és az egészséget – többek között a fogakat – is károsítja. Igen, a „snüsszözésről” van szó.

2024. február 19.

Füst- és szagmentes, bárhol és bármikor észrevétlenül fogyasztható, egyszerre élénkítő és nyugtató hatású – mindezek miatt a fiatalok új kedvenc dohányterméke a snüssz.

Az ínyre tapasztható, nyálkahártyán keresztül felszívódó nikotinpárnák a székelyföldi tizenévesek körében is egyre népszerűbbek,

ezért diákok, iskolaigazgatók és pszichológus segítségével próbáltuk feltárni a jelenség hátterét, ugyanakkor fogorvost is megkérdeztünk a snüssz-fogyasztás lehetséges kockázatairól. A klasszikus cigaretta mellett az utóbbi években számos más alternatíva jelent meg a piacon, mint például a fiatalok által szintén előszeretettel használt elektromos hevítésű termékek, illetve a füstmentes dohánytermékek, mint amilyen a snüssz is. A kisméretű teafilterhez hasonlító párnát az íny és a felső ajak közé kell helyezni, ahol a nyál hatására kioldódik belőle a nikotin, és a nyálkahártyán keresztül közvetlenül a véráramba, onnan pedig az agyba jut.

A hatás perceken belül érezhető, egyszerre okoz eufória-szerű feldobottságot és ellazult állapotot.

Szinte teljesen észrevétlenül, diszkrét módon fogyasztható, nem zavarja a közelben levőket, és mivel nem bocsát ki füstöt, mint a cigaretta, a szülők és a tanárok tudta nélkül, akár otthon vagy a tanórák alatt is használni tudják a fiatalok. A kis párnák különböző nikotintartalmú változatokban érhetők el, túl nagy dózis alkalmazása esetén izzadást, szapora szívverést, hányingert, rosszullétet is okozhatnak, ugyanakkor a rendszeres, nagyobb mennyiségű nikotin-bevitel függőség kialakulásához vezet és az egészséget – többek között a fogakat – is károsítja. Hirdetés A snüssz 18. századi svéd találmány, amely idővel a skandináv államok legelterjedtebb füstmentes dohánytermékévé vált. Eredeti változata sóval és vízzel összekevert, őrölt dohányleveleket tartalmaz, ennek értékesítése azonban – Svédország kivételével – tilos az Európai Unióban.

A köznyelvben snüsszként emlegetett termékek legtöbbször valójában nikotinpárnák, amelyek tiszta növényi rostból, hozzáadott nikotinnal készülnek, dohányt pedig egyáltalán nem tartalmaznak.

A kis, teafilterszerű zacskók a hozzáadott ízesítőanyagoknak és édesítőszereknek köszönhetően számos különböző aromában elérhetők, emiatt is váltak vonzóvá a fiatalok számára. Iskolaidő alatt is használják a diákok Az általunk megkérdezett sznüssz-fogyasztó tinédzserek elmondták, barátaik, iskolatársaik révén ismerkedtek meg a nikotinpárnákkal, amiket idővel rendszeresen kezdtek használni. Van, aki csak hetente néhányszor veszi igénybe, más akár 4–5 darabot is elfogyaszt naponta. A fogyasztók éberségről, feldobottságról, fokozott koncentrációról számolnak be, ugyanakkor a nikotin nyugtató, lazító hatását is kiemelik. Mint mondják, a snüssz hatása annak minőségétől és erősségétől is függ. Úgy tapasztalják,

a rosszabb minőségű, szintetikus anyagból készült termékek nagyobb eséllyel okoznak hányingert vagy rosszullétet, de egyénenként is eltérő lehet a szervezet reakciója.

Használatát a nikotin nyújtotta kellemes érzéssel indokolják, de azt is kiemelik, hogy a snüssszt bárhol és bármikor tudják fogyasztani, nem feltűnő és nem zavarja a környezetüket. Nikotin-éhségüket kielégíti, mivel nagyobb mennyiséget tartalmaz a cigarettánál, állításuk szerint azonban utóbbi fogyasztásának jobb hangulata van. A megkérdezettek között van, aki aktívan sportol, ezért választja inkább a füstmentes megoldást, de olyan is akad, aki a cigaretta okozta kellemetlen szájszagot próbálja elkerülni használatával.

A diákok a snüsszt iskolaidő alatt is használják, különösen a szünetekben,

mivel bevallásuk szerint pozitívan hat a teljesítményükre, megnyugtatja őket, jobban tudnak tőle koncentrálni, illetve egyfajta jutalmat is jelent számukra a tanórák megpróbáltatásai után. A megkérdezett fiatalok többsége bevallja, hogy már nikotin-függőnek tekinti magát, emiatt egyre erősebb snüsszt kell használnia, hogy a várt hatást elérje, más viszont azt állítja, csak élvezetből használja a nikotinpárnát és bármikor le tudna mondani róla. A snüsszt dohánytermékeket árusító boltból, illetve az internetről is be tudják szerezni, egy csomag már 20–25 lejért megvásárolható, de a minőségibb termékek 35–40 lejbe is kerülhetnek – osztották meg velünk. Tapasztalataik szerint környezetükben is elterjedt a snüssz-használat, számos olyan fiatalt ismernek, akik hozzájuk hasonlóan rendszeres fogyasztók, de sokan használják a snüsszt a cigarettázás kiegészítéseként is. A tanárok nehezen tudnak lépést tartani Egy általunk megkérdezett székelyföldi iskolaigazgató úgy nyilatkozott, az intézmény vezetése nem tud ugyan arról, hogy a diákok snüsszt használnának, mivel azonban a termék fogyasztása külső szemlélődő számára nehezen észrevehető, nem zárható ki, hogy egyes fiatalok a tanárok tudta nélkül élnek vele. Mint mondta, a diákok körében leginkább az elektromos cigaretta használata népszerű, de az iskola területén ez sem jellemző.

A dohánytermékek használatát teljes mértékben tiltja a belső rendszabályzat, ha valakit mégis rajtakapunk, az büntetésre számíthat

– jelentette ki, hozzátéve, hogy az iskolán kívüli fogyasztás követésére nincs lehetőségük. Hozzátette, a diákok számára tanév közben több foglalkozást is szerveznek, amelyek alkalmával felhívják a figyelmüket dohányzás és a kábítószer-fogyasztás veszélyeire, viszont a tanárok is nehezen tudnak lépést tartani a piacon megjelenő újabbnál újabb termékekkel. „A világ folyamatosan változik, újabb generációk jönnek, akik másképp látják a dolgokat, de megtesszük, amit tudunk, hogy ne legyen probléma” – mondta el az igazgató. Inkább a megelőzésre kell hangsúlyt fektetni A Székelyhon által megkeresett iskolapszichológus szerint a diákok elsősorban a nyugtató, tompító hatása miatt használják a snüsszt, mivel az az ínyre tapasztva gyorsan felszívódik és kifejti hatását, ugyanakkor iskolán belül, akár óra közben is lehet fogyasztani.

Egy stresszes helyzetben, mondjuk felelés előtt, vagy amikor érzelmileg feldúltak, esetleg indulatosak, bármikor elő tudják venni, bármikor használhatják és nem lehet észrevenni azonnal

– mondta el a szakember. Hozzátette, a fiatalok számára egyfajta kihívást is jelent, hogy minél magasabb nikotintartalmú terméket próbáljanak ki, feszegessék a határaikat, és így próbáljanak bizonyítani diáktársaiknak. A pszichológus úgy véli, a szülők és a tanárok részéről egyaránt fontos lenne a jelenség megelőzésre fektetni a hangsúlyt, a „prédikálás” helyett helyes döntéshozatalra vezetni a fiatalt.

A magyarázaton és a helyes útra való terelésen alapuló beszélgetéseknek kevés hatásuk van. Ezzel szemben a prevenció kimondottan arról szól, hogy megtanulja, hogyan hozzon felelős döntést

– fogalmazott. A szakember kiemelte, a fiataloknak fontos felkínálni alternatív lehetőségeket, amelyekkel kiválható a nikotintartalmú termékek hatása. Például, ha valaki kihívásként, bizonyítási vágyból fogyaszt snüsszt vagy cigarettát, akkor olyan tevékenységeket kell felkínálni számára, amelyek ugyanazt az érzést kínálják, ha pedig ellazulás céljából gyújt rá, akkor érdemes megnézni, hogy milyen más, kevésbé káros módokon tudná megnyugtatni magát, például egy hobbi vagy valamilyen szabadidős tevékenység segítségével. Visszafordíthatatlanul károsíthatja a fogakat Mivel a snüsszözés a szájnyálkahártyára és a fogakra is káros hatással van, fogászati szakembertől is érdeklődtünk a nikotinpárnák használatának lehetséges negatív következményeiről. Péter Gabriella Edit fogorvos megkeresésünkkor arra hívta fel a figyelmet, hogy

mivel a párnácskák közvetlen kapcsolatban vannak a fogínnyel, tartós használat esetén visszafordíthatatlan károsodást okozhatnak: kezdetben ínygyulladás jelentkezik, ami idővel fogágybetegséggé súlyosbodik, végül pedig akár a fogak elvesztéséhez is vezethet.