/ Udvarhelyszék

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.
Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.
Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.
Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.
Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.
Két férfi kórházi ellátásra szorult, miután csütörtök délután egy verekedésben szúrt sebeket kaptak Székelyudvarhelyen, a vonatállomás környékén.
A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
Nem mondtak le az inkubátorház létesítéséről Székelykeresztúron, noha a többéves elképzelés mindeddig akadályok miatt nem valósulhatott meg. Hargita Megye Tanácsa a várossal közösen újra pályázni fog a cél érdekében.
Székelyudvarhelyen idén is karácsonyi jótékonysági koncertre várják az érdeklődőket „Jónak lenni jó” címmel. A rendezvény december 16-án, 17 órától lesz a Polgármesteri Hivatal Szent István termében.
Teljes egészében lezárják Székelyudvarhelyen a Vásártér utca és a Bethlen Gábor utca kereszteződését hétfőn, a reggeli csúcsforgalom levonulását követően, egészen kedd reggelig.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
A magyar kormány minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy erősítse a külhoni magyarok családba, nemzetbe és kereszténységbe vetett hitét, mert ezzel megmaradásukat segíti – mondta Soltész Miklós államtitkár vasárnap a közmédiának Székelyszentkirályon.
Eltűnt személy felkutatásához kér segítséget egy család a közösségi médiában. A felhívás szerint egy 39 éves nőt keresnek, aki december 5-én délután elhagyta a székelyudvarhelyi Riverside bevásárlóközpontot, azóta nem tudnak kapcsolatba lépni vele.
Családok és egyedül élő idősek arcára csalt örömet a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, amelynek terepjárókkal érkező tagjai szombaton Homoródszentmárton község falvaiba látogattak el. Lelkileg és anyagiakban is sokat jelent a figyelmesség.
Idén is töretlen népszerűségnek örvendett a Rádió GaGa Mikulásváró rendezvénye Székelyudvarhelyen: péntek délután több száz apróság várta szüleivel, nagyszüleivel a piros ruhás jótevőt a Riverside bevásárlóközpont melletti téren.
Kritikus állapotba került Székelyudvarhelyen a Nicolae Bălcescu utcában található híd, amelyet több évtizede nem újítottak fel. A városvezetés óvatosságra inti az autóvezetőket.
Zajlik az alapréteg aszfalt leterítése a forgalmas székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában, a város Farkaslaka felőli kijáratánál pedig esővíz-elvezetőt építenek a nagy mobilitási terv részeként. Több utca felújítása viszont jövőre marad.
Nehéz helyzete ellenére teljes évaddal készül a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, hozzájuk hasonlóan ugyanakkor számos érdekes előadást és eseményt tervez az adventi időszakra az Udvarhely Bábműhely is.