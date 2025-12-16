/ Udvarhelyszék

szekelyhon szekelyhon

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár

Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.

2025. december 15., hétfő

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár

2025. december 15., hétfő

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója

Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.

2025. december 15., hétfő

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója

2025. december 12., péntek

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét

Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.

2025. december 12., péntek

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét

2025. december 12., péntek

Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy

Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.

2025. december 12., péntek

Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy

2025. december 11., csütörtök

Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba

Két férfi kórházi ellátásra szorult, miután csütörtök délután egy verekedésben szúrt sebeket kaptak Székelyudvarhelyen, a vonatállomás környékén.

2025. december 11., csütörtök

Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba

2025. december 11., csütörtök

A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely

A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.

2025. december 11., csütörtök

A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely

2025. december 10., szerda

Eltelt egy újabb hónap, ismét meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

2025. december 10., szerda

Eltelt egy újabb hónap, ismét meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

2025. december 08., hétfő

Még egy esély az inkubátorháznak Székelykeresztúron

Nem mondtak le az inkubátorház létesítéséről Székelykeresztúron, noha a többéves elképzelés mindeddig akadályok miatt nem valósulhatott meg. Hargita Megye Tanácsa a várossal közösen újra pályázni fog a cél érdekében.

2025. december 08., hétfő

Még egy esély az inkubátorháznak Székelykeresztúron

2025. december 08., hétfő

Karácsonyi jótékonysági koncertet tartanak Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhelyen idén is karácsonyi jótékonysági koncertre várják az érdeklődőket „Jónak lenni jó” címmel. A rendezvény december 16-án, 17 órától lesz a Polgármesteri Hivatal Szent István termében.

2025. december 08., hétfő

Karácsonyi jótékonysági koncertet tartanak Székelyudvarhelyen

2025. december 08., hétfő

Újabb forgalmas útvonalat zárnak le Székelyudvarhelyen

Teljes egészében lezárják Székelyudvarhelyen a Vásártér utca és a Bethlen Gábor utca kereszteződését hétfőn, a reggeli csúcsforgalom levonulását követően, egészen kedd reggelig.

2025. december 08., hétfő

Újabb forgalmas útvonalat zárnak le Székelyudvarhelyen

2025. december 07., vasárnap

Soltész Miklós Székelyszentkirályon: a családba, nemzetbe, kereszténységbe vetett hit erősítése a megmaradást segíti

A magyar kormány minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy erősítse a külhoni magyarok családba, nemzetbe és kereszténységbe vetett hitét, mert ezzel megmaradásukat segíti – mondta Soltész Miklós államtitkár vasárnap a közmédiának Székelyszentkirályon.

2025. december 07., vasárnap

Soltész Miklós Székelyszentkirályon: a családba, nemzetbe, kereszténységbe vetett hit erősítése a megmaradást segíti

2025. december 07., vasárnap

Aggódó családja keresi a Székelyudvarhelyről eltűnt nőt

Eltűnt személy felkutatásához kér segítséget egy család a közösségi médiában. A felhívás szerint egy 39 éves nőt keresnek, aki december 5-én délután elhagyta a székelyudvarhelyi Riverside bevásárlóközpontot, azóta nem tudnak kapcsolatba lépni vele.

2025. december 07., vasárnap

Aggódó családja keresi a Székelyudvarhelyről eltűnt nőt

2025. december 06., szombat

Csillogó szemű gyerekekhez és mosolygó idősekhez jutottak el az ajándékcsomagok

Családok és egyedül élő idősek arcára csalt örömet a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, amelynek terepjárókkal érkező tagjai szombaton Homoródszentmárton község falvaiba látogattak el. Lelkileg és anyagiakban is sokat jelent a figyelmesség.

2025. december 06., szombat

Csillogó szemű gyerekekhez és mosolygó idősekhez jutottak el az ajándékcsomagok

2025. december 05., péntek

Ismét feledhetetlen pillanatokat okozott a gyerekeknek a Rádió GaGa Mikulása Székelyudvarhelyen

Idén is töretlen népszerűségnek örvendett a Rádió GaGa Mikulásváró rendezvénye Székelyudvarhelyen: péntek délután több száz apróság várta szüleivel, nagyszüleivel a piros ruhás jótevőt a Riverside bevásárlóközpont melletti téren.

2025. december 05., péntek

Ismét feledhetetlen pillanatokat okozott a gyerekeknek a Rádió GaGa Mikulása Székelyudvarhelyen

2025. december 05., péntek

Súlyosan leromlott állapotban van a Nicolae Bălcescu utcai híd Székelyudvarhelyen

Kritikus állapotba került Székelyudvarhelyen a Nicolae Bălcescu utcában található híd, amelyet több évtizede nem újítottak fel. A városvezetés óvatosságra inti az autóvezetőket.

2025. december 05., péntek

Súlyosan leromlott állapotban van a Nicolae Bălcescu utcai híd Székelyudvarhelyen

2025. december 03., szerda

Terítik az aszfaltot a Bethlen Gábor utcában, de jövőre is marad munka

Zajlik az alapréteg aszfalt leterítése a forgalmas székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában, a város Farkaslaka felőli kijáratánál pedig esővíz-elvezetőt építenek a nagy mobilitási terv részeként. Több utca felújítása viszont jövőre marad.

2025. december 03., szerda

Terítik az aszfaltot a Bethlen Gábor utcában, de jövőre is marad munka

2025. december 03., szerda

Nehéz helyzetben a székelyudvarhelyi színtársulat, de az előadásokról nem mondanak le

Nehéz helyzete ellenére teljes évaddal készül a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, hozzájuk hasonlóan ugyanakkor számos érdekes előadást és eseményt tervez az adventi időszakra az Udvarhely Bábműhely is.

2025. december 03., szerda

Nehéz helyzetben a székelyudvarhelyi színtársulat, de az előadásokról nem mondanak le

