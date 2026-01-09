Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják

December 24. és január 7. között 1466 esetet láttak el a Székelyudvarhelyi Városi Kórház sürgősségi osztályán
Több panasz is érkezett az ünnepi időszakban a Székelyudvarhelyi Városi Kórház sürgősségi osztályára. Az intézmény vezetősége javítani szeretne a helyzeten, ám a közösségi médiában tett névtelen bejegyzéseket egyszerűen figyelmen kívül hagyják.
Noha tudja, hogy túlterhelt a városi kórház sürgősségi osztálya, a városlakók mégis azt szeretnék, ha ott operatívabban zajlanának a folyamatok – hívta fel a figyelmet Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere. Mint mondta, tisztában van azzal is, hogy az említett osztály túlterheltségének egyik oka, hogy
Ettől függetlenül azonban úgy érzi, hogy lehet még javítani az ellátáson.
Komoróczy Zsolt, a kórház menedzserigazgatója határozottan kijelentette, őt „nem hatják meg” a Facebookon történő „fröcsögések” mindaddig, amíg azok névtelenül történnek.
Mindemellett érzik ők is, hogy problémák vannak, amelyekkel foglalkozni kell. Éppen ezért hamarosan
A panaszosok anonimitását ő maga fogja garantálni, ugyanakkor kivizsgálnak minden olyan esetet, amelyet arra érdemesnek tartanak – szögezte le az igazgató.
December 24-e és január 7-e között 1466 eset volt a kórház sürgősségi osztályán, ami átlagosan napi száz beteget jelent – folytatta Komoróczy. Ez a szám 30 százalékkal kevesebb lenne, ha volna permanenciaközpont Székelyudvarhelyen – húzta alá. Úgy véli, hogy
„Ha napi öt panasz érkezik, száz ellátott beteg után, akkor az még bőven belefér a statisztikába. Tudjuk, hogy ünnepi időszakról van szó, amikor mindenki türelmetlen, senki sem szeret a sürgősségen időzni, de ezzel az orvos is így van” – fejtette ki.
Ettől függetlenül a héten különböző döntéseket hoztak meg a kórházban a helyzet javítása érdekében és bíznak benne, hogy sikerül elérni az elvárt szemléletváltást. A továbbiakban igyekeznek jobban felkészülni az ünnepi időszakokra is. A részletekről a későbbiekben ígért tájékoztatást.
Az elmúlt évben 17 478 bent fekvő betege volt a kórháznak, ami nagyjából megegyezik a 2024-es adatokkal, mindemellett további 27 079 pácienst láttak el egynapos befektetéssel a rendelőkben. Utóbbi egyébként egy kétszázalékos csökkenést jelent az előző évhez képest.
Az intézményben 5408 műtétet hajtottak végre 2025-ben. Ez a következőképpen oszlott el:
sebészet 1855;
urológia 812;
ortopédia 1013;
nőgyógyászat 794;
orr-fül-gégészet 555;
szájsebészet 298;
szemészet 81.
A járóbeteg-rendelőkben 75 177 vizsgálatot végeztek a pácienseken tavaly, a sürgősségi osztályon pedig 28 818 beteget regisztráltak.
Komoróczy Zsolt rámutatott, bár nem az ő feladatuk, próbáltak egyeztetni egy állandó családorvosi ügyelet (permanenciaközpont) létrehozásáról is, ami a sürgősségi osztály munkáját könnyítené meg. Ezzel azonban nem jártak sikerrel.
