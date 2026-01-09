Rovatok
Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják

December 24. és január 7. között 1466 esetet láttak el a Székelyudvarhelyi Városi Kórház sürgősségi osztályán

December 24. és január 7. között 1466 esetet láttak el a Székelyudvarhelyi Városi Kórház sürgősségi osztályán

Fotó: Olti Angyalka

Több panasz is érkezett az ünnepi időszakban a Székelyudvarhelyi Városi Kórház sürgősségi osztályára. Az intézmény vezetősége javítani szeretne a helyzeten, ám a közösségi médiában tett névtelen bejegyzéseket egyszerűen figyelmen kívül hagyják.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 09., 17:522026. január 09., 17:52

Noha tudja, hogy túlterhelt a városi kórház sürgősségi osztálya, a városlakók mégis azt szeretnék, ha ott operatívabban zajlanának a folyamatok – hívta fel a figyelmet Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere. Mint mondta, tisztában van azzal is, hogy az említett osztály túlterheltségének egyik oka, hogy

a városban nincs háziorvosi ügyeleti központ, így több beteg is kénytelen egyenesen a sürgősségre menni.

Ettől függetlenül azonban úgy érzi, hogy lehet még javítani az ellátáson.

Komoróczy Zsolt, a kórház menedzserigazgatója határozottan kijelentette, őt „nem hatják meg” a Facebookon történő „fröcsögések” mindaddig, amíg azok névtelenül történnek.

Mindemellett érzik ők is, hogy problémák vannak, amelyekkel foglalkozni kell. Éppen ezért hamarosan

létre fognak hozni egy csatornát, amelyen bárki jelezheti a problémáit – természetesen névvel.

A panaszosok anonimitását ő maga fogja garantálni, ugyanakkor kivizsgálnak minden olyan esetet, amelyet arra érdemesnek tartanak – szögezte le az igazgató.

Szemléletváltáson dolgoznak

December 24-e és január 7-e között 1466 eset volt a kórház sürgősségi osztályán, ami átlagosan napi száz beteget jelent – folytatta Komoróczy. Ez a szám 30 százalékkal kevesebb lenne, ha volna permanenciaközpont Székelyudvarhelyen – húzta alá. Úgy véli, hogy

ekkora túlzsúfoltságnál elkerülhetetlenek a panaszok.

„Ha napi öt panasz érkezik, száz ellátott beteg után, akkor az még bőven belefér a statisztikába. Tudjuk, hogy ünnepi időszakról van szó, amikor mindenki türelmetlen, senki sem szeret a sürgősségen időzni, de ezzel az orvos is így van” – fejtette ki.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Ettől függetlenül a héten különböző döntéseket hoztak meg a kórházban a helyzet javítása érdekében és bíznak benne, hogy sikerül elérni az elvárt szemléletváltást. A továbbiakban igyekeznek jobban felkészülni az ünnepi időszakokra is. A részletekről a későbbiekben ígért tájékoztatást.

Számos műtét volt a kórházban

Az elmúlt évben 17 478 bent fekvő betege volt a kórháznak, ami nagyjából megegyezik a 2024-es adatokkal, mindemellett további 27 079 pácienst láttak el egynapos befektetéssel a rendelőkben. Utóbbi egyébként egy kétszázalékos csökkenést jelent az előző évhez képest.

Az intézményben 5408 műtétet hajtottak végre 2025-ben. Ez a következőképpen oszlott el:

  • sebészet 1855;

  • urológia 812;

  • ortopédia 1013;

  • nőgyógyászat 794;

  • orr-fül-gégészet 555;

  • szájsebészet 298;

  • szemészet 81.

A járóbeteg-rendelőkben 75 177 vizsgálatot végeztek a pácienseken tavaly, a sürgősségi osztályon pedig 28 818 beteget regisztráltak.

Komoróczy Zsolt rámutatott, bár nem az ő feladatuk, próbáltak egyeztetni egy állandó családorvosi ügyelet (permanenciaközpont) létrehozásáról is, ami a sürgősségi osztály munkáját könnyítené meg. Ezzel azonban nem jártak sikerrel.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Egészségügy
