Tűz Szentegyházán: csak a lemezzel fedett teteje maradt meg a melléképületnek

Kiégett egy szerszámok és fa tárolására használt melléképület pénteken hajnalban Szentegyházán. Az önkéntes tűzoltóknak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a közeli lakóházra.
Pénteken hajnalban riasztották a szentegyházi önkéntes tűzoltókat, hogy felcsaptak a lángok a településen, a Strand utcában. Mint Balázs Pál helyi tűzoltóparancsnok a Székelyhonnak elmondta, három esetkocsival siettek a helyszínre, és huszonöt önkéntes segédkezett a lángok eloltásában.
Viszont egyméteres távolságban volt a lakóház, így gyorsan meg kellett fékezni a lángokat, hogy oda ne terjedjenek át. Amíg a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltók megérkeztek, a helyi önkénteseknek már sikerült eloltani a tüzet. A tüzet rövidzárlat okozhatta.
Balázs Páltól ugyanakkor megtudtuk, hogy mozgalmas volt az ünnep az önkéntes tűzoltóknál, karácsonykor három tűzeset volt, idén, ez a január másodikán keletkezett tűz az első.
Január elsején, a délelőtti órákban jött világra Székelyudvarhelyen az idei esztendő első kisbabája. Az újszülött és édesanyja is jól vannak – tájékoztat a városi kórház.
Jelentősen megemelkednek jövőre az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadók Székelyudvarhelyen is, miután megjelent a Hivatalos Közlönyben az ezek növeléséről szóló törvény. Ezt fogadták el az önkormányzati képviselők hétfői ülésükön.
Mintegy ötven vadász gyűlt össze szombaton Etéden, hogy részt vegyenek a Hubertus Vadásztársulat által szervezett jótékonysági vadászaton. A hajtók hangját ugyan többször megtörte a puskák dörrenése, de ezúttal csak egy vaddisznót sikerült elejteni.
Rendhagyó tisztújító közgyűlést tartott december 26-án az Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF). Az évzáró rendezvényen több évtized után először ellenjelöltje is volt a hivatalban lévő elnöknek.
Csőtörés javítása miatt több utcában nem lesz ivóvíz-szolgáltatás szombaton Székelyudvarhelyen.
Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat karácsony másodnapján, kora délután Székelyudvarhelyen. A ház tulajdonosa megsérült, miközben próbálta eloltani a lángokat.
A székelyudvarhelyi karácsonyi vásár zárónapján hazai közönség előtt lépett fel a Csillag születik tehetségkutató műsor újdonsült nyertes párosa, Kristof Rebeka és édesapja, Béla.
Nem sokáig volt iható vízminőségű a szejkei forrásvíz, a legutóbbi laboratóriumi vizsgálat újabb szennyezést mutatott ki a december 17-én vett vízmintából. Az eredményt Máthé István, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának docense osztotta meg kedden.
Mintegy 50 kilogramm pirotechnikai terméket foglaltak le a rendőrök egy székelyudvarhelyi gazdasági egységnél, amely nem rendelkezett az előírt tárolási engedélyekkel.
Tizenhét nappal az eltűnése után megtalálták a fiatal nőt, akit utoljára egy székelyudvarhelyi bevásárlóközpont parkolójában láttak. A holttestére Fenyéd község határában bukkantak rá a keresőcsapatok.
