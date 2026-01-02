Tűz Szentegyházán: csak a lemezzel fedett teteje maradt meg a melléképületnek

Kiégett egy szerszámok és fa tárolására használt melléképület pénteken hajnalban Szentegyházán. Az önkéntes tűzoltóknak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a közeli lakóházra.

Pénteken hajnalban riasztották a szentegyházi önkéntes tűzoltókat, hogy felcsaptak a lángok a településen, a Strand utcában. Mint Balázs Pál helyi tűzoltóparancsnok a Székelyhonnak elmondta, három esetkocsival siettek a helyszínre, és huszonöt önkéntes segédkezett a lángok eloltásában.

A kézi szerszámok és fa tárolására használt épület teljesen kiégett, csak a lemezzel fedett teteje maradt meg.

Viszont egyméteres távolságban volt a lakóház, így gyorsan meg kellett fékezni a lángokat, hogy oda ne terjedjenek át. Amíg a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltók megérkeztek, a helyi önkénteseknek már sikerült eloltani a tüzet. A tüzet rövidzárlat okozhatta.

Balázs Páltól ugyanakkor megtudtuk, hogy mozgalmas volt az ünnep az önkéntes tűzoltóknál, karácsonykor három tűzeset volt, idén, ez a január másodikán keletkezett tűz az első.