Szünetelni fog a vízszolgáltatás több székelyudvarhelyi utcában

Csőtörés javítása miatt több utcában nem lesz ivóvíz-szolgáltatás szombaton Székelyudvarhelyen.

A székelyudvarhelyi városháza honlapján olvasható a tájékoztatás miszerint szombaton 8 és 15 óra között csőtörés javítása miatt szolgáltatáskiesés lesz

a Kisköved utcában,

a Virágok sétányán,

az Ifjúság bejáratban,

a Téglavetők bejáratban

és a Gyepes bejáratban.

A Harvíz Rt. értesítése szerint a munkálat idejére a Kisköved utca Gyepes és Ifjúság bejárat közti szakaszát lezárják a forgalom elől. A szolgáltatás újraindulásakor a víz átmenetileg zavaros lehet.