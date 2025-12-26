Rovatok
Szünetelni fog a vízszolgáltatás több székelyudvarhelyi utcában

Csőtörés javítása miatt több utcában nem lesz ivóvíz-szolgáltatás szombaton Székelyudvarhelyen.

Székelyhon

2025. december 26., 14:342025. december 26., 14:34

A székelyudvarhelyi városháza honlapján olvasható a tájékoztatás miszerint szombaton 8 és 15 óra között csőtörés javítása miatt szolgáltatáskiesés lesz

  • a Kisköved utcában,

  • a Virágok sétányán,

  • az Ifjúság bejáratban,

  • a Téglavetők bejáratban

  • és a Gyepes bejáratban.

A Harvíz Rt. értesítése szerint a munkálat idejére a Kisköved utca Gyepes és Ifjúság bejárat közti szakaszát lezárják a forgalom elől. A szolgáltatás újraindulásakor a víz átmenetileg zavaros lehet.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
