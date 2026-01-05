Rendszerhibákkal küzdő igazságszolgáltatás

Kívülállóként gyakran nehezen érthetőnek tűnik a romániai igazságszolgáltatási rendszer, amely nemrég nagy visszhangot kiváltott oknyomozó riport kapcsán került a figyelem középpontjába. Most a felépítését próbáljuk áttekinteni, példákkal együtt.

Az igazságszolgáltatás intézményét bíróságnak nevezzük, ez azt a hatóságot, testületet nevezi meg, amely a hozzá fordulók peres ügyeiben kötelező érvényű döntést hoz vagy hivatalból ítélkezik, igazságot szolgáltat. A romániai igazságszolgáltatási rendszer alapelveit, felépítését és szervezetét Románia Alkotmánya és a bíróságok szervezetéről szóló 2004. évi 304. számú törvény határozza meg. Ennek legalsó szintjét jelentik a körzeti hatáskörrel rendelkező, első fokon eljáró bíróságok, amelyek a városokban működnek. Székelyföldön Hargita megyében négy (Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz),

Maros megyében öt (Marosvásárhely, Marosludas, Szászrégen, Segesvár, Dicsőszentmárton),

Kovászna megyében három (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Bodzaforduló) bíróság működik, mindegyikhez területi eloszlás szerint számos község, illetve kisváros tartozik.

A bíróságok első fokon polgári perek során magánjogi vitákat, személyi vagy tulajdonjogi konfliktusokat döntenek el, ide tartoznak például a szülői felügyeleti joggal, illetve a családjogi és gyámügyekkel, munkakonfliktusokkal, kapcsolatos ügyek, de a közlekedési vagy más kihágások miatt kirótt bírságok megfellebbezése is. A büntetőperek során olyan enyhébb, öt évnél kisebb büntetési tételű bűncselekményekben hoznak ítéletet, mint például lopás, könnyű testi sértés vagy ittas állapotban történő járművezetés. A bírák hiánya az egyik probléma A bírósági eljárások egyik fontos része a fellebbezés lehetősége, mivel

egy első fokon hozott ítélet minden esetben megfellebbezhető a fellebbviteli bíróságon.

Romániában a körzeti bíróságok fellebbviteli fórumát a megyei törvényszékek jelentik, amelyekből, mint a nevük is mutatja, minden megyében egy van. A törvényszékeken közigazgatási pereket is tárgyalnak – ezek az eljárások a Dan Tanasă vezette szervezetnek a Községháza feliratok és a székely zászlók elleni persorozata során váltak ismertté a széles nyilvánosság előtt. De ugyanebbe a kategóriába tartoznak

az Úzvölgye ügyében zajlott és jelenleg is zajló perek, vagy a Békás-szoros hovatartozását érintő, akárcsak a különböző önkormányzati határozatok hatályon kívül helyezésre irányuló eljárások.

A törvényszék ilyen esetekben, akárcsak az olyan súlyosabb, élet elleni bűncselekmények tárgyalása esetében, mint az emberölés vagy súlyos testi sértés, elsőfokú ítélőszéknek minősül, de ugyanez érvényes például a korrupciós ügyekre is, amelyek különböző választott vagy kinevezett tisztségviselők ellen indulnak.

Egy tárgyalóterem, ahol éppen tárgyalás zajlik Fotó: Rostás Szabolcs

Ennek kapcsán fontos kitérni az igazságszolgáltatási rendszer egyik problémájára, a megfelelő számú bíró hiányára. Ez főként azokra a kisebb lélekszámú, szerényebb méretű városokkal rendelkező megyékre jellemző, mint például Hargita megye, de ugyanígy lehetne sorolni több más, az ország déli vagy keleti részén elhelyezkedő megyét is, amelyek kevésbé vonzók a bírák számára. Így elsősorban a büntetőügyekben jelentkezhet olyan probléma, hogy egy megyei törvényszéken nincs megfelelő bíró egy korrupciós ügy tárgyalására. Ezt megelőzendő rendszeres gyakorlat a bírák ideiglenes áthelyezése egy-egy igazságszolgáltatási intézményhez – legyen az bíróság vagy megyei törvényszék. De ennek is van hátulütője, ez például a térségünkben leghosszabbra nyúlt,

2013 óta zajló korrupciós ügy, a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen indult büntetőper kapcsán vált egyértelművé.

Ott ugyanis a tárgyalásra kijelölt bírák a Hargita Megyei Törvényszéken olyan gyakorisággal váltották egymást, hogy a tárgyalás nem haladt, mivel minden bíró esetében újra kellett kezdeni a bizonyítási eljárást. Ráadásul amikor kiderült, hogy valójában nincs korrupciós ügyekre szakosodott bíró, az ügy tárgyalását át kellett helyezni a Maros Megyei Törvényszékre, ahol sokkal gyorsabb volt az ügymenet. Egy másik, hasonló per tárgyalását, amelyben Csíkszereda volt polgármestere és alpolgármestere voltak a vádlottak, már kezdetben áthelyezték a Maros Megyei Törvényszékre, így az sokkal rövidebb idő alatt fejeződött be. korábban írtuk Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad. Hasonló helyzet ismétlődött a székelyudvarhelyi bentlakásomlás perével is, amelyet szintén át kellett helyezni Marosvásárhelyre, mert nem volt megfelelő büntetőbíró a Hargita Megyei Törvényszéken.

A Hargita Megyei Törvényszéken visszatérő probléma a bírák hiánya Fotó: Pinti Attila

Az ítélőtáblák és a szakosított törvényszékek Az igazságszolgáltatási rendszer következő szintjét az ítélőtáblák jelentik, amelyekhez a megyei törvényszékeken kezdődött perekben hozott elsőfokú ítéletek nyomán lehet fellebbezni, hogy ott jogerős döntések szülessenek.

Ítélőtábla tizenöt van az országban, egy-egy ilyen ítélőszékhez több megyei törvényszék tartozik.

Székelyföld esetében a Marosvásárhelyi Ítélőtábla a Maros és Hargita megyei törvényszékek fellebbviteli fórumát is jelenti, a Kovászna Megyei Törvényszék viszont a Brassói Ítélőtáblához tartozik. Az ítélőtáblákon, akárcsak a törvényszékeken, vannak részlegek vagy adott esetben szakosított testületek polgári, büntető, kereskedelmi ügyekben, kiskorúakat és családjogot érintő ügyekben, közigazgatási és pénzügyi perekben, munkaügyi konfliktusokkal és társadalombiztosítással kapcsolatos ügyekben is. Vannak esetek, amikor az ítélőtábla jelenti az első fórumot, ahová jogorvoslatért lehet folyamodni. Erre példának az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) által kiadott, hivatali összeférhetetlenséget megállapító jelentéseket lehet felhozni, amelyek ellen

az érintett polgármesterek – és elég sokan voltak – csak az ítélőtáblán fellebbezhettek.

Itt kell szót ejteni arról a négy, regionális jellegű szakosított törvényszékről is, amelyek elsősorban gyermekeket érintő és családjogi, valamint kereskedelmi ügyeket tárgyalnak, ezen ügyek speciális jellege, az érintettek sajátos jellemzői és a jogviszonyok egyedisége miatt. Ugyancsak működnek a katonai törvényszékek is Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron, a szervezeti felépítéshez a Bukaresti Területi Katonai Törvényszék és a Bukaresti Katonai Ítélőtábla is hozzátartozik mint fellebbviteli fórum.

Nyílt nap a bíróságon Fotó: Barabás Ákos

A legfőbb szinten A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék (ICCJ) Románia legfelsőbb bíróságaként működik, a jogszabályok bíróságok általi egységes értelmezéséről és megfelelő alkalmazásáról gondoskodik. Ott bírálják el az ítélőtáblák, valamint – amikor a törvény erre módot ad – más bíróságok határozataival szemben benyújtott jogorvoslati kérelmeket,

a már jogerős határozatokkal szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmeket,

A tanács keretében az Igazságszolgáltatási Felügyelőség jogi személyiséggel rendelkező önálló struktúraként működik. A felügyelőség elemzéseket, ellenőrzéseket végez, az egyetlen intézmény, amely jogosult bírák és ügyészek fegyelmi vizsgálatát lefolytatni, valamint jó hírnevük fennállását ellenőrizni.

Amikor az igazságszolgáltatási rendszer alkalmazottai tiltakoznak Fotó: Haáz Vince

Az Alkotmánybíróság feladatai A Román Alkotmánybíróság (CCR) Románia egyetlen alkotmányos joghatósággal rendelkező hatósága, amely független minden más közhatalomtól. Hatásköre az alkotmány betartásának biztosítása, fő feladatai a törvények alkotmányosságának ellenőrzése,

a hatóságok közötti alkotmányos jellegű konfliktusok megoldása,

az elnök- és törvényhozási választások érvényesítése. A kilenc tagú Alkotmánybíróság ítéli meg, hogy a törvények és rendeletek összhangban vannak-e az alkotmánnyal, a kihirdetés előtt (megelőző ellenőrzés) vagy után, olyan intézmények értesítése alapján, mint az államelnök, a parlament, a kormány, a Nép Ügyvédje vagy a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék. Hasonló módon

alkotmányossági kifogással élhetnek bizonyos esetekben a polgárok vagy az önkormányzatok is.

Számos büntető- vagy más jellegű perben indítványozhatják alkotmányossági kifogás benyújtását egy-egy jogszabály kapcsán a felek ügyvédeik által, az ügyet tárgyaló bíró vagy az ügyész, ezt a lépést viszont megalapozottság hiánya miatt a bíró elutasíthatja. Amennyiben az alkotmányossági kifogást a testület elfogadja, a döntés publikálása és kijelölt határidő után az érintett törvénycikk hatályát veszíti, ha a törvényhozók ezt nem módosítják. Összesen 22 esetben nyújtottak be alkotmányossági kifogást például a Hargita megyei medvetámadások sérültjei kártérítési pereik fellebbviteli tárgyalásai során,

vitatva a 2020-ban elfogadott, a vadászati törvényt módosító 13-as számú törvény azon előírásait, amelyek vadállatok támadása miatt megsérült személyek kárpótlására vonatkoznak.

A vitatott rendelkezések szerint vadállat okozta sérülés esetén a sérültnek kártérítésként a munkaképtelenség időszakára számított nettó jövedelme, vagy ha nem alkalmazott, a bruttó minimálbérnek megfelelő összeg fizetendő, erkölcsi kártérítésként pedig a munkaképtelenség időszakára a javadalmazásának vagy a bruttó minimálbérnek megfelelő összeg jár. Az Alkotmánybíróság több mint egy év után még nem tűzte napirendre ezek tárgyalását, a fellebbviteli tárgyalásokat a döntésig az ítélőtábla felfüggesztette.

Vaskos ügycsomókat kell kezelni Fotó: Pál Árpád

A vádhatóságok szerepe Most térjünk ki a vádhatóságok szervezeti felépítésére is, mivel minden büntetőperben a bíró mellett

másik fontos szereplő a vádat képviselő ügyész.

A vádhatóságok a Közügyek Minisztériuma (Ministerul Public) hatáskörébe tartoznak, és a bírósági hierarchiának megfelelően városi, megyei, illetve ítélőtáblák melletti ügyészségek működnek. Az ügyészek irányítják és felügyelik bűnügyi eljárások során a rendőrség tevékenységét is. A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék mellett működő legfőbb ügyészségen belül, amely az összes alárendelt ügyészség tevékenységét koordinálja, két szakosított ügyészségi szervezet működik: az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) és a Szervezett Bűnözés és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT).