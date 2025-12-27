Rovatok
Rendhagyó tisztújításon erősítette meg elnökségét az Udvarhelyi Fiatal Fórum

• Fotó: Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF)

Fotó: Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF)

Rendhagyó tisztújító közgyűlést tartott december 26-án az Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF). Az évzáró rendezvényen több évtized után először ellenjelöltje is volt a hivatalban lévő elnöknek.

Székelyhon

2025. december 27., 15:512025. december 27., 15:51

A közel 140 szavazásra jogosult tag részvételével zajló közgyűlés végül megerősítette Toth Tímeát az UFF élén, aki újabb két évig töltheti be az elnöki tisztséget.

A közgyűlés az éves szakmai és pénzügyi beszámolókkal indult. Az UFF 2025-ben is számos hagyományos és pályázati projektet valósított meg, köztük a Székelyudvarhelyi Diáknapokat és a Városi Gólyabált, valamint több belső, csapatépítést és képzést szolgáló programot.

Az év egyik legjelentősebb eredménye, hogy a szervezet újabb öt évre elnyerte a Europe Direct iroda működtetésének jogát, amely 2026–2030 között biztos pénzügyi stabilitást jelent.

A tisztújítás során Toth Tímea mellett Farkas Tamás is megpályázta az elnöki posztot. A jelöltek bemutatkozása során mindkét fél a közösség, a belső működés és a fiatalok szerepének fontosságát hangsúlyozta. A szavazás eredményeként Toth Tímea 109, míg Farkas Tamás 17 voksot kapott.

• Fotó: Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF) Galéria

Fotó: Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF)

Újraválasztását követően Tímea hangsúlyozta: számára a közgyűlés legnagyobb visszaigazolása nem a szavazatok száma volt, hanem a részvétel.

Idézet
Nem rólunk szólt ez az este, hanem arról a több mint 130 emberről, akik jelen voltak, és felelősséget vállaltak egy döntésért. Ez óriási pozitívum az UFF életében

– fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy a kampány korrekt hangneme jó példát mutatott a tagságnak: „Mindenki magával foglalkozott, nem a másikat próbálta besározni. Szerintem ez nagyon jó színt hozott a közgyűlés menetébe.”

• Fotó: Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF) Galéria

Fotó: Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF)

Az elnök szerint a tisztújítás valódi demokratikus tapasztalatot jelentett a fiatalok számára. „Nemcsak beszéltünk arról, miről szól egy döntéshozás vagy egy választás, hanem meg is élhették. A saját bőrükön tapasztalták meg, mekkora felelősség dönteni” – mondta.

A következő időszak terveiről szólva Tóth Tímea kiemelte: a 2026-os év gerincét a már megnyert pályázatok adják, különösen a Europe Direct Hargita tevékenysége, ugyanakkor

fontos cél a belső közösség erősítése.

„Úgy érdemes a közösségnek adni, ha nekünk is van, amiből. Előbb magunkat kell rendbe tenni, hogy aztán értékes és hiánypótló programokat tudjunk szervezni a város fiataljai számára” – fogalmazott. Az elnökség egyik hangsúlyos iránya a csapatépítés és az aktív tagsággal való szorosabb kapcsolódás lesz.

Idézet
Az UFF mindig is egy biztonságos közeg volt, egy burok, ami életre nevel. Fontos, hogy ezt a privilégiumot a tagjaink valóban meg is éljék

– tette hozzá az Udvarhelyi Fiatal Fórum újrázó elnöke.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
