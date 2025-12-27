Rendhagyó tisztújításon erősítette meg elnökségét az Udvarhelyi Fiatal Fórum

Fotó: Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF)
Rendhagyó tisztújító közgyűlést tartott december 26-án az Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF). Az évzáró rendezvényen több évtized után először ellenjelöltje is volt a hivatalban lévő elnöknek.
A közel 140 szavazásra jogosult tag részvételével zajló közgyűlés végül megerősítette Toth Tímeát az UFF élén, aki újabb két évig töltheti be az elnöki tisztséget.
A közgyűlés az éves szakmai és pénzügyi beszámolókkal indult. Az UFF 2025-ben is számos hagyományos és pályázati projektet valósított meg, köztük a Székelyudvarhelyi Diáknapokat és a Városi Gólyabált, valamint több belső, csapatépítést és képzést szolgáló programot.
A tisztújítás során Toth Tímea mellett Farkas Tamás is megpályázta az elnöki posztot. A jelöltek bemutatkozása során mindkét fél a közösség, a belső működés és a fiatalok szerepének fontosságát hangsúlyozta. A szavazás eredményeként Toth Tímea 109, míg Farkas Tamás 17 voksot kapott.
Fotó: Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF)
Újraválasztását követően Tímea hangsúlyozta: számára a közgyűlés legnagyobb visszaigazolása nem a szavazatok száma volt, hanem a részvétel.
– fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy a kampány korrekt hangneme jó példát mutatott a tagságnak: „Mindenki magával foglalkozott, nem a másikat próbálta besározni. Szerintem ez nagyon jó színt hozott a közgyűlés menetébe.”
Fotó: Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF)
Az elnök szerint a tisztújítás valódi demokratikus tapasztalatot jelentett a fiatalok számára. „Nemcsak beszéltünk arról, miről szól egy döntéshozás vagy egy választás, hanem meg is élhették. A saját bőrükön tapasztalták meg, mekkora felelősség dönteni” – mondta.
A következő időszak terveiről szólva Tóth Tímea kiemelte: a 2026-os év gerincét a már megnyert pályázatok adják, különösen a Europe Direct Hargita tevékenysége, ugyanakkor
„Úgy érdemes a közösségnek adni, ha nekünk is van, amiből. Előbb magunkat kell rendbe tenni, hogy aztán értékes és hiánypótló programokat tudjunk szervezni a város fiataljai számára” – fogalmazott. Az elnökség egyik hangsúlyos iránya a csapatépítés és az aktív tagsággal való szorosabb kapcsolódás lesz.
– tette hozzá az Udvarhelyi Fiatal Fórum újrázó elnöke.
