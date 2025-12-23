Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megint nem iható a szejkei borvíz

• Fotó: Barabás Ákos

Fotó: Barabás Ákos

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem sokáig volt iható vízminőségű a szejkei forrásvíz, a legutóbbi laboratóriumi vizsgálat újabb szennyezést mutatott ki a december 17-én vett vízmintából. Az eredményt Máthé István, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának docense osztotta meg kedden.

Barabás Hajnal

2025. december 23., 17:162025. december 23., 17:16

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy hete számoltunk be arról, hogy ismét iható a szejkei forrásvíz, ugyanis sikerült megtalálni a közelében lévő szennyező pontokat. Csakhogy a december 16-i hír után egy nappal újabb vízmintát vett steril üvegedényben Máthé István, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara biomérnöki tanszékének docense a forrásvízből, amelyet

korábban már több mint tíz alkalommal is megvizsgált, de egyetlen egyszer sem volt iható vízminőségű a borvíz.

Az újabb mintavétel sem hozott sokkal jobb eredményt.

„Laboratóriumban bevizsgáltam a borvíz fogyaszthatóságát mikrobiológiai szempontból, de az eredmények alapján sajnos nem volt iható vízminőségű” – vonta le a következtetést. Ezt azzal támasztotta alá, hogy

  • a forrásvízben aeromonas baktériumfajokat,

  • coliform baktériumokat

  • és szulfitredukáló anaerob spórás baktériumokat mutatott ki.

A hatályos törvények értelmében ezek jelenléte nem megengedett ásvány- vagy ivóvizekben, ugyanis szennyezésre utaló indikátor baktériumcsoportoknak számítanak.

„Pozitív fejleménynek számít, hogy több korábbi vizsgálattól eltérően,

Idézet
most nem mutattam ki egyértelműen fekális szennyezésre utaló fajokat”

– jegyezte meg az egyetemi docens. Hozzátette, fontos azonban tudni, hogy a mintavétel csapadékhiányos időszakban történt, ugyanis az esős időszakok, a hóolvadások jobban befolyásolhatják a víz minőségét.

Hirdetés

A laborvizsgálat során a szűrőpapíron egyéb lerakódásokat is megfigyelt, sárgás-barnás színű szervesanyag/biofilm törmelékeket, növényi szövetet és gombafonaldarabokat, illetve ismeretlen eredetű fehér színű kiülepedéseket, amelyek

szennyeződés révén kerülhettek a forrásvízbe.

„A forrás vizét befogó két egymásra helyezett betongyűrű közvetlenül a 13A jelzésű országút melletti domboldal alján helyezkedik el, és csapadékos időszakban a betongyűrű mellett és körül is folyik le a víz. Nagy valószínűséggel ez a felszíni víz a talajon keresztül részben beszivároghat a borvízbe, de nem lehet kizárni mélyebben lévő talajvíz bejutását sem a forrásvízbe, ami távolabbról is hozhat szennyeződéseket.

A betongyűrűtől egy csővezetéken van bevezetve a víz a fedett kifolyóig. A kimutatott baktériumok alapján elképzelhető, hogy ebben a csővezetékben, de akár a betongyűrűk falán is, mikrobiális élőbevonatok (biofilmek) alakultak ki.

A szejkei borvízforrás tartós vízminőségének biztosítása érdekében

  • fontos lenne ásványvizek kutatásában jártas geológusok és hidrológusok bevonására,

  • a jelenlegi kútfoglalás és vízelvezetés felülvizsgálására,

  • szükség esetén teljesen új alapokra helyezni a kútfoglalást,

  • illetve ezzel párhuzamosan gyakrabban kellene vizsgálni a szejkei borvíz minőségét és ihatóságát vízkémiai, valamint mikrobiológiai szempontból”

– vonta le a közvetkeztetést Máthé István.

korábban írtuk

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
Újra iható a szejkefürdői forrásvíz

Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Környezetvédelem
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Durva döntéseket kell hoznunk – Ilyés Róbert kifakadt a megalázó vereség után
Bejelentette lemondását hétfő este Daniel David oktatási miniszter
Átjáróház volt az FK Csíkszereda védelme, csúfos kudarccal zárták az évet (videóval)
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Székelyhon

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Székelyhon

Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Durva döntéseket kell hoznunk – Ilyés Róbert kifakadt a megalázó vereség után
Székely Sport

Durva döntéseket kell hoznunk – Ilyés Róbert kifakadt a megalázó vereség után
Bejelentette lemondását hétfő este Daniel David oktatási miniszter
Krónika

Bejelentette lemondását hétfő este Daniel David oktatási miniszter
Átjáróház volt az FK Csíkszereda védelme, csúfos kudarccal zárták az évet (videóval)
Székely Sport

Átjáróház volt az FK Csíkszereda védelme, csúfos kudarccal zárták az évet (videóval)
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 23., kedd

Engedély nélkül tárolt pirotechnikai eszközöket foglaltak le Székelyudvarhelyen

Mintegy 50 kilogramm pirotechnikai terméket foglaltak le a rendőrök egy székelyudvarhelyi gazdasági egységnél, amely nem rendelkezett az előírt tárolási engedélyekkel.

Engedély nélkül tárolt pirotechnikai eszközöket foglaltak le Székelyudvarhelyen
Engedély nélkül tárolt pirotechnikai eszközöket foglaltak le Székelyudvarhelyen
2025. december 23., kedd

Engedély nélkül tárolt pirotechnikai eszközöket foglaltak le Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről

Tizenhét nappal az eltűnése után megtalálták a fiatal nőt, akit utoljára egy székelyudvarhelyi bevásárlóközpont parkolójában láttak. A holttestére Fenyéd község határában bukkantak rá a keresőcsapatok.

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
2025. december 22., hétfő

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
2025. december 22., hétfő

Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál

Károkozásokat talált a szemvevőszék a városi kórháznál, a balánbányai inkubátorház pedig csatlakozott a székelyudvarhelyi Hargita Business Centert üzemeltető társuláshoz – derült ki a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők decemberi ülésén.

Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál
Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál
2025. december 22., hétfő

Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál
2025. december 22., hétfő

Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában

Javítási munkálatok miatt december 22-én, hétfőn több órára szünetel az áramszolgáltatás, és csőtörés miatt a vízszolgáltatás is Székelyudvarhely több utcájában – hívja fel a figyelmet a polgármesteri hivatal.

Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában
Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában
2025. december 22., hétfő

Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál

Egyelőre nem történtek konkrét elbocsátások az Országos Sóipari Társaság (Salrom) parajdi kirendeltségnél, de decemberben több mint hatvan alkalmazottat küldtek féléves kényszerszabadságra.

Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál
Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál
2025. december 22., hétfő

Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál
2025. december 22., hétfő

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg Csillag születik tehetségkutató versenyt, amelynek döntője vasárnap este volt látható a magyarországi RTL csatornán.

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
2025. december 22., hétfő

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
2025. december 21., vasárnap

Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán

Zenével és versekkel hangolódhatott Farkaslaka község az V. Karácsonyváró Hangversenyen, amelyet a farkaslaki római katolikus templomban szerveztek meg vasárnap délután.

Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán
Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán
2025. december 21., vasárnap

Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán
Hirdetés
2025. december 21., vasárnap

Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre

Habár késik a pályázaton elnyert támogatás utalása, mostanra felújították a régi községházát Oroszhegyben, ahol a későbbiekben még tereprendezési munkálatokat végezne az önkormányzat. Az épületben vállalkozói inkubátorházat hoznak létre.

Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre
Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre
2025. december 21., vasárnap

Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre
2025. december 21., vasárnap

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése

Egyetlen településen sem süllyedt olyan mélyre a hőmérő higanyszála vasárnapra virradóan, mint Székelyudvarhelyen.

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
2025. december 21., vasárnap

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
2025. december 20., szombat

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen

Nagy teljesítményű pumpát kell beszerelnie a Harvíz Rt. vízszolgáltatónak, így szombaton délután öt óráig szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás három székelyudvarhelyi utcában – közli a polgármesteri hivatal.

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen
Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen
2025. december 20., szombat

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!