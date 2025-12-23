Megint nem iható a szejkei borvíz

Fotó: Barabás Ákos
Nem sokáig volt iható vízminőségű a szejkei forrásvíz, a legutóbbi laboratóriumi vizsgálat újabb szennyezést mutatott ki a december 17-én vett vízmintából. Az eredményt Máthé István, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának docense osztotta meg kedden.
Egy hete számoltunk be arról, hogy ismét iható a szejkei forrásvíz, ugyanis sikerült megtalálni a közelében lévő szennyező pontokat. Csakhogy a december 16-i hír után egy nappal újabb vízmintát vett steril üvegedényben Máthé István, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara biomérnöki tanszékének docense a forrásvízből, amelyet
Az újabb mintavétel sem hozott sokkal jobb eredményt.
„Laboratóriumban bevizsgáltam a borvíz fogyaszthatóságát mikrobiológiai szempontból, de az eredmények alapján sajnos nem volt iható vízminőségű” – vonta le a következtetést. Ezt azzal támasztotta alá, hogy
a forrásvízben aeromonas baktériumfajokat,
coliform baktériumokat
és szulfitredukáló anaerob spórás baktériumokat mutatott ki.
A hatályos törvények értelmében ezek jelenléte nem megengedett ásvány- vagy ivóvizekben, ugyanis szennyezésre utaló indikátor baktériumcsoportoknak számítanak.
„Pozitív fejleménynek számít, hogy több korábbi vizsgálattól eltérően,
– jegyezte meg az egyetemi docens. Hozzátette, fontos azonban tudni, hogy a mintavétel csapadékhiányos időszakban történt, ugyanis az esős időszakok, a hóolvadások jobban befolyásolhatják a víz minőségét.
A laborvizsgálat során a szűrőpapíron egyéb lerakódásokat is megfigyelt, sárgás-barnás színű szervesanyag/biofilm törmelékeket, növényi szövetet és gombafonaldarabokat, illetve ismeretlen eredetű fehér színű kiülepedéseket, amelyek
„A forrás vizét befogó két egymásra helyezett betongyűrű közvetlenül a 13A jelzésű országút melletti domboldal alján helyezkedik el, és csapadékos időszakban a betongyűrű mellett és körül is folyik le a víz. Nagy valószínűséggel ez a felszíni víz a talajon keresztül részben beszivároghat a borvízbe, de nem lehet kizárni mélyebben lévő talajvíz bejutását sem a forrásvízbe, ami távolabbról is hozhat szennyeződéseket.
A betongyűrűtől egy csővezetéken van bevezetve a víz a fedett kifolyóig. A kimutatott baktériumok alapján elképzelhető, hogy ebben a csővezetékben, de akár a betongyűrűk falán is, mikrobiális élőbevonatok (biofilmek) alakultak ki.
A szejkei borvízforrás tartós vízminőségének biztosítása érdekében
fontos lenne ásványvizek kutatásában jártas geológusok és hidrológusok bevonására,
a jelenlegi kútfoglalás és vízelvezetés felülvizsgálására,
szükség esetén teljesen új alapokra helyezni a kútfoglalást,
illetve ezzel párhuzamosan gyakrabban kellene vizsgálni a szejkei borvíz minőségét és ihatóságát vízkémiai, valamint mikrobiológiai szempontból”
– vonta le a közvetkeztetést Máthé István.
