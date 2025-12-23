Megint nem iható a szejkei borvíz

Nem sokáig volt iható vízminőségű a szejkei forrásvíz, a legutóbbi laboratóriumi vizsgálat újabb szennyezést mutatott ki a december 17-én vett vízmintából. Az eredményt Máthé István, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának docense osztotta meg kedden.

Egy hete számoltunk be arról, hogy ismét iható a szejkei forrásvíz, ugyanis sikerült megtalálni a közelében lévő szennyező pontokat. Csakhogy a december 16-i hír után egy nappal újabb vízmintát vett steril üvegedényben Máthé István, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara biomérnöki tanszékének docense a forrásvízből, amelyet

korábban már több mint tíz alkalommal is megvizsgált, de egyetlen egyszer sem volt iható vízminőségű a borvíz.

Az újabb mintavétel sem hozott sokkal jobb eredményt. „Laboratóriumban bevizsgáltam a borvíz fogyaszthatóságát mikrobiológiai szempontból, de az eredmények alapján sajnos nem volt iható vízminőségű” – vonta le a következtetést. Ezt azzal támasztotta alá, hogy a forrásvízben aeromonas baktériumfajokat,

coliform baktériumokat

és szulfitredukáló anaerob spórás baktériumokat mutatott ki. A hatályos törvények értelmében ezek jelenléte nem megengedett ásvány- vagy ivóvizekben, ugyanis szennyezésre utaló indikátor baktériumcsoportoknak számítanak. „Pozitív fejleménynek számít, hogy több korábbi vizsgálattól eltérően,

most nem mutattam ki egyértelműen fekális szennyezésre utaló fajokat”

– jegyezte meg az egyetemi docens. Hozzátette, fontos azonban tudni, hogy a mintavétel csapadékhiányos időszakban történt, ugyanis az esős időszakok, a hóolvadások jobban befolyásolhatják a víz minőségét. Hirdetés A laborvizsgálat során a szűrőpapíron egyéb lerakódásokat is megfigyelt, sárgás-barnás színű szervesanyag/biofilm törmelékeket, növényi szövetet és gombafonaldarabokat, illetve ismeretlen eredetű fehér színű kiülepedéseket, amelyek

szennyeződés révén kerülhettek a forrásvízbe.