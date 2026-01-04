Ezek voltak a legnépszerűbb és a legkülönlegesebb keresztnevek tavaly Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Tavaly 1032 kisbaba jött világra Székelyudvarhelyen, csaknem százzal kevesebb, mint egy évvel korábban. Mutatjuk, hogy milyen keresztneveket választottak leggyakrabban az udvarhelyszéki szülők, ugyanakkor a ritkább, különlegesebb neveket is.
A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal anyakönyvi irodája elkészítette a 2025-ös év statisztikáját a születések, elhalálozások, házasságkötések, válások és névadási trendek alakulásáról.
„Tavaly összesen 1032 kisbaba jött világra a Székelyudvarhelyen, ami 99-cel kevesebb, mint 2024-ben. A legtöbb gyermek júliusban született (109 újszülött), míg a legkevesebb novemberben (72 újszülött). A nemek aránya: 556 kisfiú és 476 kislány” – osztotta meg a székelyudvarhelyi városháza.
Az elhalálozások száma 22-vel csökkent az előző évhez képest: 2025-ben 612 személy hunyt el. A legtöbb halálesetet márciusban (65), a legkevesebbet májusban (37) jegyezték. A házasságkötések száma is csökkent:
Közös megegyezéssel történő válást nem kezdeményeztek az anyakönyvi hivatalban.
A városban született 1032 kisbaba közül 177-en lettek székelyudvarhelyi lakosok. A tavaly elhalálozott személyek közül 297-en voltak székelyudvarhelyiek.
A fiúknál a leggyakoribb nevek: Krisztián, Magor, Noel, Ádám, Dávid, Sándor, Attila, Zalán, Hunor, Áron és Nimród. Ritka fiúnevek: Ayan, Árisz, Jozsué, Matteo, Ismael, Jeromos, Barangó, Liem, Soma és Eliott.
A lányoknál a legnépszerűbb nevek: Anna, Zsófia, Dorka – maradtak a dobogós helyen a tavalyelőtti sorrend szerint –, őket követi a Zoé, Nóra, Sára, Jázmin, Kamilla, Luca, Rebeka és Zsolna. Ritka lánynevek: Bejke, Lana, Ajna, Rejan, Líra, Éda, Borka, Luna, Bodza, Niara, Khloé, Amara és Loisz.
A statisztika tartalmazza a külföldi iratok honosításának bejegyzéseit is – tették hozzá.
Medvét láttak szombat késő délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. A hatóságok Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakosságot.
Vélhetően autó ütötte el a medvét, amelynek tetemét Máréfalva községben, a Máréfalvi patak nevű részen találták meg pénteken este egy épülő ingatlanban.
Kiégett egy szerszámok és fa tárolására használt melléképület pénteken hajnalban Szentegyházán. Az önkéntes tűzoltóknak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a közeli lakóházra.
Január elsején, a délelőtti órákban jött világra Székelyudvarhelyen az idei esztendő első kisbabája. Az újszülött és édesanyja is jól vannak – tájékoztat a városi kórház.
Jelentősen megemelkednek jövőre az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadók Székelyudvarhelyen is, miután megjelent a Hivatalos Közlönyben az ezek növeléséről szóló törvény. Ezt fogadták el az önkormányzati képviselők hétfői ülésükön.
Mintegy ötven vadász gyűlt össze szombaton Etéden, hogy részt vegyenek a Hubertus Vadásztársulat által szervezett jótékonysági vadászaton. A hajtók hangját ugyan többször megtörte a puskák dörrenése, de ezúttal csak egy vaddisznót sikerült elejteni.
Rendhagyó tisztújító közgyűlést tartott december 26-án az Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF). Az évzáró rendezvényen több évtized után először ellenjelöltje is volt a hivatalban lévő elnöknek.
Csőtörés javítása miatt több utcában nem lesz ivóvíz-szolgáltatás szombaton Székelyudvarhelyen.
Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat karácsony másodnapján, kora délután Székelyudvarhelyen. A ház tulajdonosa megsérült, miközben próbálta eloltani a lángokat.
A székelyudvarhelyi karácsonyi vásár zárónapján hazai közönség előtt lépett fel a Csillag születik tehetségkutató műsor újdonsült nyertes párosa, Kristof Rebeka és édesapja, Béla.
szóljon hozzá!