Ezek voltak a legnépszerűbb és a legkülönlegesebb keresztnevek tavaly Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció

Tavaly 1032 kisbaba jött világra Székelyudvarhelyen, csaknem százzal kevesebb, mint egy évvel korábban. Mutatjuk, hogy milyen keresztneveket választottak leggyakrabban az udvarhelyszéki szülők, ugyanakkor a ritkább, különlegesebb neveket is.

Barabás Hajnal

2026. január 04., 12:152026. január 04., 12:15

A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal anyakönyvi irodája elkészítette a 2025-ös év statisztikáját a születések, elhalálozások, házasságkötések, válások és névadási trendek alakulásáról.

Csökkent a születések száma

„Tavaly összesen 1032 kisbaba jött világra a Székelyudvarhelyen, ami 99-cel kevesebb, mint 2024-ben. A legtöbb gyermek júliusban született (109 újszülött), míg a legkevesebb novemberben (72 újszülött). A nemek aránya: 556 kisfiú és 476 kislány” – osztotta meg a székelyudvarhelyi városháza.

Elhalálozások és házasságkötések

Az elhalálozások száma 22-vel csökkent az előző évhez képest: 2025-ben 612 személy hunyt el. A legtöbb halálesetet márciusban (65), a legkevesebbet májusban (37) jegyezték. A házasságkötések száma is csökkent:

138 pár mondta ki a boldogító igent, ami 7-tel kevesebb, mint 2024-ben.

Közös megegyezéssel történő válást nem kezdeményeztek az anyakönyvi hivatalban.

A városban született 1032 kisbaba közül 177-en lettek székelyudvarhelyi lakosok. A tavaly elhalálozott személyek közül 297-en voltak székelyudvarhelyiek.

Névadási trendek

A fiúknál a leggyakoribb nevek: Krisztián, Magor, Noel, Ádám, Dávid, Sándor, Attila, Zalán, Hunor, Áron és Nimród. Ritka fiúnevek: Ayan, Árisz, Jozsué, Matteo, Ismael, Jeromos, Barangó, Liem, Soma és Eliott.

A lányoknál a legnépszerűbb nevek: Anna, Zsófia, Dorka – maradtak a dobogós helyen a tavalyelőtti sorrend szerint –, őket követi a Zoé, Nóra, Sára, Jázmin, Kamilla, Luca, Rebeka és Zsolna. Ritka lánynevek: Bejke, Lana, Ajna, Rejan, Líra, Éda, Borka, Luna, Bodza, Niara, Khloé, Amara és Loisz.

A statisztika tartalmazza a külföldi iratok honosításának bejegyzéseit is – tették hozzá.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
