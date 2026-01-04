Ezek voltak a legnépszerűbb és a legkülönlegesebb keresztnevek tavaly Székelyudvarhelyen

Tavaly 1032 kisbaba jött világra Székelyudvarhelyen, csaknem százzal kevesebb, mint egy évvel korábban. Mutatjuk, hogy milyen keresztneveket választottak leggyakrabban az udvarhelyszéki szülők, ugyanakkor a ritkább, különlegesebb neveket is.

A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal anyakönyvi irodája elkészítette a 2025-ös év statisztikáját a születések, elhalálozások, házasságkötések, válások és névadási trendek alakulásáról.

Csökkent a születések száma

„Tavaly összesen 1032 kisbaba jött világra a Székelyudvarhelyen, ami 99-cel kevesebb, mint 2024-ben. A legtöbb gyermek júliusban született (109 újszülött), míg a legkevesebb novemberben (72 újszülött). A nemek aránya: 556 kisfiú és 476 kislány” – osztotta meg a székelyudvarhelyi városháza.

Elhalálozások és házasságkötések

Az elhalálozások száma 22-vel csökkent az előző évhez képest: 2025-ben 612 személy hunyt el. A legtöbb halálesetet márciusban (65), a legkevesebbet májusban (37) jegyezték. A házasságkötések száma is csökkent: