Székelyudvarhelyen is emlékezetes maradhat az idei adók befizetése

Leghamarabb január közepétől lehet befizetni a 2026-os helyi adókat Székelyudvarhelyen, ám akik ezt március 31-ig megteszik, 10 százalékos kedvezményben részesülnek. Idén sok esetben megduplázódnak az adóterhek.

a január 8–14. közötti időszakban csak illetékek és büntetések befizetésére lesz lehetőség az intézmény adóosztályán,

január 6-a és 7-e pedig hivatalos munkaszüneti napok.

Zörgő Noémi szóvivő lapunknak megerősítette, hogy január 15-e után a megszokott program szerint folytatódik az ügyfélfogadás, így az adók befizetésére is lesz lehetőség.

Jelentősen megemelkedtek az adóterhek

Az adófizetésnek azért van különös jelentősége idén, mert jelentősen megemelkedtek 2026-ra az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadók Székelyudvarhelyen is, miután megjelent a Hivatalos Közlönyben az ezek növeléséről szóló törvény.

Sokat cikkeztünk amúgy arról, hogy 2025. december 17-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 239/2025-ös törvény, amely jelentősen megemelte az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadókat Romániában, így idéntől már ezek alapján kell számolni Székelyudvarhelyen is. A jogszabály ugyanakkor nem engedélyezi, hogy az önkormányzatok csökkentsék az idén érvényben lévő adókulcsokat. Ez a székelyudvarhelyi ingatlanok esetében 0,11 százalék.