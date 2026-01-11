Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében

Holtan találtak vasárnap egy 18 éves földrai (Feldru) fiút egy besztercei vendéglő padlásterében – tájékoztatott a Beszterce-Naszód megyei rendőrség.

Paul Rodilă rendőrségi szóvivő szerint a rendőröket vasárnap riasztották, hogy a vendéglő padlásterében kialakított szálláson egy fiatalembert találtak eszméletlen állapotban.

A helyszínre kiszálló mentőegység csak a halál beálltát tudta megállapítani, a rendőrség pedig büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.