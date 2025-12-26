Egyedül próbálta eloltani a lakástüzet egy székelyudvarhelyi férfi, kórházba került

Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat karácsony másodnapján, kora délután Székelyudvarhelyen. A ház tulajdonosa megsérült, miközben próbálta eloltani a lángokat.

Egy székelyudvarhelyi lakástűzhöz riasztották a hatóságokat pénteken kora délután. A hatóságok két esetkocsival és egy mentőautóval szálltak ki a helyszínre. Mint kiderült,

egy kazánnál keletkezett tűz, amelyet a ház tulajdonosa saját kezűleg próbált eloltani,