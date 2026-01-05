Rovatok
Elhunyt Kovács Ágnes nyugalmazott magyartanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője

• Fotó: Nőileg

Fotó: Nőileg

Súlyos betegséget követően elhunyt Kovács Ágnes, székelyudvarhelyi nyugalmazott magyar szakos tanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője.

Székelyhon

2026. január 05., 11:35

2026. január 05., 12:302026. január 05., 12:30

Halálhírét a Móra Ferenc Általános Iskola és a Nőileg szerkesztősége is megosztotta. Egykori kollégái megrendülve emlékeznek rá, mint írják, Ági nemcsak nyelvtant és irodalmat tanított, hanem emberséget, tartást és a könyvek szeretetét is.

Számára a tanítás hivatás volt.

A Nőileg szerkesztői is kiemelik búcsújukban, hogy igazi mentor volt számukra, akinek hiánya fájó űr lesz, de sziporkázó humorával és derűjével őrzik őt emlékeikben.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
