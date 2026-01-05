Fotó: Nőileg
Súlyos betegséget követően elhunyt Kovács Ágnes, székelyudvarhelyi nyugalmazott magyar szakos tanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője.
2026. január 05., 11:352026. január 05., 11:35
Halálhírét a Móra Ferenc Általános Iskola és a Nőileg szerkesztősége is megosztotta. Egykori kollégái megrendülve emlékeznek rá, mint írják, Ági nemcsak nyelvtant és irodalmat tanított, hanem emberséget, tartást és a könyvek szeretetét is.
A Nőileg szerkesztői is kiemelik búcsújukban, hogy igazi mentor volt számukra, akinek hiánya fájó űr lesz, de sziporkázó humorával és derűjével őrzik őt emlékeikben.
Tavaly 1032 kisbaba jött világra Székelyudvarhelyen, csaknem százzal kevesebb, mint egy évvel korábban. Mutatjuk, hogy milyen keresztneveket választottak leggyakrabban az udvarhelyszéki szülők, ugyanakkor a ritkább, különlegesebb neveket is.
Medvét láttak szombat késő délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. A hatóságok Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakosságot.
Vélhetően autó ütötte el a medvét, amelynek tetemét Máréfalva községben, a Máréfalvi patak nevű részen találták meg pénteken este egy épülő ingatlanban.
Kiégett egy szerszámok és fa tárolására használt melléképület pénteken hajnalban Szentegyházán. Az önkéntes tűzoltóknak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a közeli lakóházra.
Január elsején, a délelőtti órákban jött világra Székelyudvarhelyen az idei esztendő első kisbabája. Az újszülött és édesanyja is jól vannak – tájékoztat a városi kórház.
Jelentősen megemelkednek jövőre az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadók Székelyudvarhelyen is, miután megjelent a Hivatalos Közlönyben az ezek növeléséről szóló törvény. Ezt fogadták el az önkormányzati képviselők hétfői ülésükön.
Mintegy ötven vadász gyűlt össze szombaton Etéden, hogy részt vegyenek a Hubertus Vadásztársulat által szervezett jótékonysági vadászaton. A hajtók hangját ugyan többször megtörte a puskák dörrenése, de ezúttal csak egy vaddisznót sikerült elejteni.
Rendhagyó tisztújító közgyűlést tartott december 26-án az Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF). Az évzáró rendezvényen több évtized után először ellenjelöltje is volt a hivatalban lévő elnöknek.
Csőtörés javítása miatt több utcában nem lesz ivóvíz-szolgáltatás szombaton Székelyudvarhelyen.
Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat karácsony másodnapján, kora délután Székelyudvarhelyen. A ház tulajdonosa megsérült, miközben próbálta eloltani a lángokat.
