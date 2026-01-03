Elpusztult medvére bukkantak egy épülő ingatlanban Máréfalván – videóval

Vélhetően autó ütötte el a medvét, amelynek tetemét Máréfalva községben, a Máréfalvi patak nevű részen találták meg pénteken este egy épülő ingatlanban.

Elpusztult medve tetemére bukkant épülő ingatlanjában egy férfi a Máréfalvi patak nevű részen, majd értesítette a hatóságokat – erősítette meg információinkat Kovács Imre, a község polgármestere.

Mint mondta, az eset miatt összehívták a törvény által előírt bizottságot, amelynek egy állatorvoson, illetve a csendőrség és a vadásztársulat tagjain kívül ő maga is tagja volt. A szakemberek vizsgálatai, illetve a rendelkezésre álló nyomok szerint