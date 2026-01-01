Kisfiú az újév első babája Székelyudvarhelyen

Huba egy olaszteleki család második gyermekeként jött a világra
Fotó: Székelyudvarhelyi Városi Kórház/Facebook
Január elsején, a délelőtti órákban jött világra Székelyudvarhelyen az idei esztendő első kisbabája. Az újszülött és édesanyja is jól vannak – tájékoztat a városi kórház.
2026. január 01., 12:002026. január 01., 12:00
A kisfiú 2026. január első napján, 10 óra előtt pár perccel született meg. Huba egy olaszteleki család második gyermekeként jött a világra, a vártnál kicsit hamarabb, 2700 grammal és 50 centiméterrel.
