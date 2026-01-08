Nagymértékű digitalizációban gondolkodik a Székelyudvarhelyi Városi Kórház

Közel 24 millió lejes beruházássorozaton van túl a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Az intézmény vezetősége és a polgármester nemcsak az elmúlt öt év legjelentősebb eszközvásárlásait összegezte, hanem felvázolta 2026 legfontosabb célkitűzését is.
Fotó: Olti Angyalka
Közel 24 millió lejes beruházássorozaton van túl a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Az intézmény vezetősége és a polgármester nemcsak az elmúlt öt év legjelentősebb eszközvásárlásait összegezte, hanem felvázolta 2026 legfontosabb célkitűzését is.
23,7 millió lej értékben történtek beruházások 2025-ben a székelyudvarhelyi városi kórházban – emelt ki egy nagyon fontos számot csütörtöki sajtótájékoztatóján Komoróczy Zsolt, a Székelyudvarhelyi Városi Kórház menedzserigazgatója. Mint mondta,
Hozzátette, ezek között vannak olyan pályázatok is, amelyeket az előző években nyertek meg.
Fotó: Olti Angyalka
Az intézmény egyik leglátványosabb beruházása az új sterilizáló részleg, ahol a sajtót is fogadták – magyarázta az igazgató. Mint mondta, a projektre, amely e hónap végére valósul meg, 4,6 millió lejt költöttek el, amelyből átépítéséket végeztek, továbbá eszközöket, berendezéseket vásároltak. Az összegből 1,1 millió lejt saját forrásból biztosított az intézmény, a többit pályázatokból finanszírozták.
amiből levegőtisztító berendezést, metszetkészítő berendezést és egy artroszkópot (ortopédiai osztály) vásároltak.
Fotó: Olti Angyalka
Az Országos Helyreállítási Terv programban (PNRR) pályázva 12 millió lejt fordíthattak beruházásokra. Egyebek mellett
kézfertőtlenítést ellenőrző okos rendszert alakítottak ki,
automata egészségügyi kacsákat és ágytálmosó gépeket,
automata padlótisztító berendezést,
gőzös sterilizáló készülékeket
és fertőtlenítő mosógépeket vásárolhattak.
Fotó: Olti Angyalka
Egy másik forrásuk az egészségügyi minisztériumtól származott, ez esetben tíz százalékkal kellett beszállnia a fejlesztésekbe a kórházat fenntartó helyi önkormányzatnak; összesen 8 millió lejt sikerült így lehívni a tárcától. Így lett gazdagabb az intézmény egyebek mellett
hat darab korszerű altatógéppel,
3D kamerás laparoszkópos tornyokkal,
hordozható ultrahang készülékekkel,
defibrillátorokkal,
ortopéd műtőasztallal stb.
Fotó: Olti Angyalka
Szakács-Paál István székelyudvarhelyi polgármester a sajtóeseményen rámutatott, a városi kórház Székelyudvarhely egyik legfontosabb pillére, ahol 1100 szakember dolgozik. Az elöljáró szerint szerepe ugyanakkor messze túlmutat a városon. Példaként közölte:
Ő úgy érzi, hogy jó döntés volt egy évvel ezelőtt megbízni Komoróczyt az intézmény vezetésével, amit az is bizonyít, hogy sikerült jól felhasználni a megkapott támogatásokat.
Fotó: Olti Angyalka
A dicséretek mellett azonban kihívás elé is állította a kórházat Szakács-Paál István, aki azt kérte, hogy minél nagyobb hangsúlyt fektessenek a digitalizációra a betegellátás hatékonyabbá tétele érdekében.
A digitalizációs polgármesteri felvetés kapcsán Komoróczy Zsolt leszögezte, 2026-ban létrehoznak egy digitális platformot, ahol a betegek kiértékelhetik a kórház szolgáltatásait, ugyanakkor névre szólóan az orvosokat, takarítókat és az asszisztenseket is. Ugyancsak
valamint el szeretnék érni, hogy minden beteg letölthesse a számítógépére a laboreredményeit. Utóbbi szolgáltatást már tesztelik. Ezek mellett a bankkártyás fizetésre is megoldást fognak biztosítani.
Fotó: Olti Angyalka
Az igazgató megjegyezte, hosszú távon gondolkodva a székelyudvarhelyi kórház regionális intézménnyé kell válnia, ez pedig nem lesz könnyű feladat: vagy új létesítményt kell építeni, vagy a régit kell újjáépíteni.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
