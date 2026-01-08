Rovatok
Nagymértékű digitalizációban gondolkodik a Székelyudvarhelyi Városi Kórház

Közel 24 millió lejes beruházássorozaton van túl a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Az intézmény vezetősége és a polgármester nemcsak az elmúlt öt év legjelentősebb eszközvásárlásait összegezte, hanem felvázolta 2026 legfontosabb célkitűzését is.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 08., 18:25

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Közel 24 millió lejes beruházássorozaton van túl a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Az intézmény vezetősége és a polgármester nemcsak az elmúlt öt év legjelentősebb eszközvásárlásait összegezte, hanem felvázolta 2026 legfontosabb célkitűzését is.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 08., 18:252026. január 08., 18:25

23,7 millió lej értékben történtek beruházások 2025-ben a székelyudvarhelyi városi kórházban – emelt ki egy nagyon fontos számot csütörtöki sajtótájékoztatóján Komoróczy Zsolt, a Székelyudvarhelyi Városi Kórház menedzserigazgatója. Mint mondta,

ez a legnagyobb összeg, amit fejlesztésekre fordíthattak az elmúlt öt évben.
Hozzátette, ezek között vannak olyan pályázatok is, amelyeket az előző években nyertek meg.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Saját, pályázati és minisztériumi források

Az intézmény egyik leglátványosabb beruházása az új sterilizáló részleg, ahol a sajtót is fogadták – magyarázta az igazgató. Mint mondta, a projektre, amely e hónap végére valósul meg, 4,6 millió lejt költöttek el, amelyből átépítéséket végeztek, továbbá eszközöket, berendezéseket vásároltak. Az összegből 1,1 millió lejt saját forrásból biztosított az intézmény, a többit pályázatokból finanszírozták.

Saját büdzséjükből egyébként összesen 2,9 millió lejt költhettek fejlesztésekre,

amiből levegőtisztító berendezést, metszetkészítő berendezést és egy artroszkópot (ortopédiai osztály) vásároltak.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Az Országos Helyreállítási Terv programban (PNRR) pályázva 12 millió lejt fordíthattak beruházásokra. Egyebek mellett

  • kézfertőtlenítést ellenőrző okos rendszert alakítottak ki,

  • automata egészségügyi kacsákat és ágytálmosó gépeket,

  • automata padlótisztító berendezést,

  • gőzös sterilizáló készülékeket

  • és fertőtlenítő mosógépeket vásárolhattak.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Egy másik forrásuk az egészségügyi minisztériumtól származott, ez esetben tíz százalékkal kellett beszállnia a fejlesztésekbe a kórházat fenntartó helyi önkormányzatnak; összesen 8 millió lejt sikerült így lehívni a tárcától. Így lett gazdagabb az intézmény egyebek mellett

  • hat darab korszerű altatógéppel,

  • 3D kamerás laparoszkópos tornyokkal,

  • hordozható ultrahang készülékekkel,

  • defibrillátorokkal,

  • ortopéd műtőasztallal stb.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Szakács-Paál István székelyudvarhelyi polgármester a sajtóeseményen rámutatott, a városi kórház Székelyudvarhely egyik legfontosabb pillére, ahol 1100 szakember dolgozik. Az elöljáró szerint szerepe ugyanakkor messze túlmutat a városon. Példaként közölte:

évi 1100 szülést vezetnek le a szülészeti osztályon, ebből pedig csak 200 érint székelyudvarhelyi családot.

Ő úgy érzi, hogy jó döntés volt egy évvel ezelőtt megbízni Komoróczyt az intézmény vezetésével, amit az is bizonyít, hogy sikerült jól felhasználni a megkapott támogatásokat.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A dicséretek mellett azonban kihívás elé is állította a kórházat Szakács-Paál István, aki azt kérte, hogy minél nagyobb hangsúlyt fektessenek a digitalizációra a betegellátás hatékonyabbá tétele érdekében.

Apropó digitalizáció

A digitalizációs polgármesteri felvetés kapcsán Komoróczy Zsolt leszögezte, 2026-ban létrehoznak egy digitális platformot, ahol a betegek kiértékelhetik a kórház szolgáltatásait, ugyanakkor névre szólóan az orvosokat, takarítókat és az asszisztenseket is. Ugyancsak

el szeretnék indítani az online előjegyzési rendszert a járóbeteg rendelés esetében,

valamint el szeretnék érni, hogy minden beteg letölthesse a számítógépére a laboreredményeit. Utóbbi szolgáltatást már tesztelik. Ezek mellett a bankkártyás fizetésre is megoldást fognak biztosítani.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Az igazgató megjegyezte, hosszú távon gondolkodva a székelyudvarhelyi kórház regionális intézménnyé kell válnia, ez pedig nem lesz könnyű feladat: vagy új létesítményt kell építeni, vagy a régit kell újjáépíteni.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
