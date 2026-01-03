Medvét láttak szombat késő délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. A hatóságok Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakosságot.

Szombat késő délután a Szejkén tűnt fel egy medve, amely miatt Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakosságot – közölte a Hargita megyei tűzoltóság. Egy nappal korábban Máréfalván küldtek riasztást medve jelenléte miatt.

Ugyancsak pénteken egy másik nagyvad tetemét fedezték fel egy épülő ingatlanban, szintén Máréfalván. Az állatot vélhetően elütötték, aminek következtében elpusztult.