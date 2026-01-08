Marosvásárhelyi fiatal sofőr balesetén ámulnak: rácsúszott autójával egy panzió tetejére – videóval

Fotó: News.ro
Nem mindennapi balesetet szenvedett csütörtök délben egy fiatal, marosvásárhelyi sofőr Predealon: autójával egy üdülőtelepi panzió tetejére csúszott rá az útról.
Elvesztette uralmát a jármű felett egy kanyarban és lecsúszott az útról csütörtök délben egy 22 éves, marosvásárhelyi sofőr – tájékoztatott a Brassó megyei rendőrség a leírás ezen részéig szokványosnak tűnő balesetről. Csakhogy az autó Predeal üdülőhelyen – az Azuga felőli kijáratnál –
A Facebookon megjelent fotók láttán nagyon sok felhasználó nem tudta visszafogni magát, és a parkolással kapcsolatos poénjait sütötte el, mások pedig egyszerűen nem hittek a szemüknek és a mesterséges intelligenciára fogták a látottakat.
A News.ro hírportálnak viszont megerősítette a balesetet a rendőrség, hozzátéve, hogy a sofőr a helyszíni vizsgálat eredménye szerint nem fogyasztott alkoholt, ám a balesetet követően megsérült és kórházba vitték ellátásra. Még vizsgálják az eset körülményeit a hatóságok.
Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 62 ezer óvodás és iskolás tanítása szünetelt vagy online formában zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
Radu Miruță védelmi miniszter csütörtökön kijelentette, a Spartan típusú katonai repülőgéppel egy párizsi út költsége hozzávetőleg 30 ezer euró. Közlése szerint ez az összeg töredéke annak, amennyibe egy ugyanilyen út került Iohannis idején.
A pitești-i ítélőtábla csütörtökön jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.
Az országos pirotechnikai ellenőrző akcióhoz csatlakozva a Hargita megyei rendőrség az elmúlt időszakban 1300 kilogrammnyi petárdát és tűzijátékot foglalt le, amelyből 885 kilogrammnyit Borszéken találtak.
Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.
A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) több mint nyolcmillió lejre szabott ki bírságokat az utóbbi egy hónapban végzett országos ellenőrzések nyomán.
Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűz körülményeinek tisztázására. Bár a lángok jelentős kárt tettek a tetőzetben, az archívum és a technikai eszközök épségben maradtak. A rendőrök a községházán kaptak ideiglenesen helyet.
A csíkszeredai városháza szolgáltatásai közül néhány online is elérhető a MySzereda applikáción keresztül, amely már élesben használható. Az alkalmazásba regisztrálni kell, az elérhető szolgáltatások listáját pedig bővíteni fogják a jövőben.
Az elmúlt 24 órában 68 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 72 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott csütörtökön a Salvamont.
