Marosvásárhelyi fiatal sofőr balesetén ámulnak: rácsúszott autójával egy panzió tetejére – videóval

Nem mindennapi balesetet szenvedett csütörtök délben egy fiatal, marosvásárhelyi sofőr Predealon: autójával egy üdülőtelepi panzió tetejére csúszott rá az útról.

Elvesztette uralmát a jármű felett egy kanyarban és lecsúszott az útról csütörtök délben egy 22 éves, marosvásárhelyi sofőr – tájékoztatott a Brassó megyei rendőrség a leírás ezen részéig szokványosnak tűnő balesetről. Csakhogy az autó Predeal üdülőhelyen – az Azuga felőli kijáratnál –

úgy hagyta el az úttestet, hogy egy panzió tetején landolt.

A Facebookon megjelent fotók láttán nagyon sok felhasználó nem tudta visszafogni magát, és a parkolással kapcsolatos poénjait sütötte el, mások pedig egyszerűen nem hittek a szemüknek és a mesterséges intelligenciára fogták a látottakat.

Hirdetés

A News.ro hírportálnak viszont megerősítette a balesetet a rendőrség, hozzátéve, hogy a sofőr a helyszíni vizsgálat eredménye szerint nem fogyasztott alkoholt, ám a balesetet követően megsérült és kórházba vitték ellátásra. Még vizsgálják az eset körülményeit a hatóságok.