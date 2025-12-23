Rovatok
Hazai közönség előtt is bemutatkozott a Csillag születik nyertes párosa

A székelyudvarhelyi karácsonyi vásár zárónapján hazai közönség előtt lépett fel a Csillag születik tehetségkutató műsor újdonsült nyertes párosa, Kristof Rebeka és édesapja, Béla.

2025. december 23.

2025. december 23., 22:57

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A székelyudvarhelyi karácsonyi vásár zárónapján hazai közönség előtt lépett fel a Csillag születik tehetségkutató műsor újdonsült nyertes párosa, Kristof Rebeka és édesapja, Béla.

Sokan voltak kíváncsiak a tehetségkutató újdonsült nyertes duójára: zsúfolásig megtelt kedd este a Márton Áron tér Rebeka és Béla koncertjén.

A páros előadta a tehetségkutatóban hallott döntős dalt, valamint A csitári hegyek alatt című népdalt is,
amellyel berobbantak a köztudatba. Koncertjükön több más ünnepre hangoló dal is elhangzott, amely egyben köszönet is volt a hazai támogatóiknak.

Fotókon mutatjuk.

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg Csillag születik tehetségkutató versenyt, amelynek döntője vasárnap este volt látható a magyarországi RTL csatornán.

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
