Hazai közönség előtt is bemutatkozott a Csillag születik nyertes párosa

Fotó: Olti Angyalka

A székelyudvarhelyi karácsonyi vásár zárónapján hazai közönség előtt lépett fel a Csillag születik tehetségkutató műsor újdonsült nyertes párosa, Kristof Rebeka és édesapja, Béla.

Sokan voltak kíváncsiak a tehetségkutató újdonsült nyertes duójára: zsúfolásig megtelt kedd este a Márton Áron tér Rebeka és Béla koncertjén.

A páros előadta a tehetségkutatóban hallott döntős dalt, valamint A csitári hegyek alatt című népdalt is,

amellyel berobbantak a köztudatba. Koncertjükön több más ünnepre hangoló dal is elhangzott, amely egyben köszönet is volt a hazai támogatóiknak. Fotókon mutatjuk. korábban írtuk A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg Csillag születik tehetségkutató versenyt, amelynek döntője vasárnap este volt látható a magyarországi RTL csatornán.

