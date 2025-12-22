Rovatok
A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót

A hazai közönség is hallhatja hamarosan az újdonsült nyerteseket szülővárosukban, Székelyudvarhelyen • Fotó: Kristóf Béla közösségi oldala

A hazai közönség is hallhatja hamarosan az újdonsült nyerteseket szülővárosukban, Székelyudvarhelyen

Fotó: Kristóf Béla közösségi oldala

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg Csillag születik tehetségkutató versenyt, amelynek döntője vasárnap este volt látható a magyarországi RTL csatornán.

Székelyhon

2025. december 22., 00:572025. december 22., 00:57

2025. december 22., 01:102025. december 22., 01:10

Az, hogy ki nyeri el a fődíjat a tizenkét produkcióból, kizárólag a közönség szavazatain múlott, a zsűritagok, Geszti Péter, Köllő Babett, ByeAlex és Molnár Áron csak véleményt formáltak a vasárnap esti döntős produkciókról.

A tizenkét versenyszám között Kristóf Rebeka és édesapja Béla egyedüliként mutattak be énekes produkciót, ezúttal Leonard Cohen Hallelujah című dalát adták elő. Az édesapa ismét hegedűn kísérte az aranytorkú lányt. Kisfilmjükben Béla elárulta, hogy

már 4-5 éves korában rájöttek, Rebeka zenére termett

és azóta is támogatják őt. Zenész családként ez számukra természetes, hiszen mint mondták, ők lélekből muzsikálnak, másként nem is tudnának, és számukra ez hoz boldogságot.

Rebeka kifejtette, hogy

édesapja nagy támasza volt a verseny idején is,

külön megnyugtatta, hogy a színpadon is ő kísérte.

Az előadásuk olyannyira jól sikerült ismét, hogy a stúdió közönsége és a négy zsűri is állva tapsolt. ByeAlex szerint Rebeka tehetsége zenei tehetségkutatóban is kiemelkedne.

Az apa lánya páros, a Duó PanNóra akrobata páros, illetve a PSZD nevű tánccsapat jutott a legjobb három közé, a közönségnek pedig rövid idő állt rendelkezésére, hogy a háromból kiválassza kedvencét.

Végül a 24 millió forintos fődíjat Rebeka és Béla nyerték el.

A Csillag születik újdonsült nyertesei két nap múlva már a hazai közönséget örvendeztetik dalaikkal: kedden karácsonyi dalokat adnak elő Székelyudvarhelyen, a Márton Áron téri karácsonyi vásáron 18.30-tól.

