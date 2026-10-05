Áprilistól füstölhetnek a kombinát kéményei

Bő hat hónap múlva kezdhetik újra a műtrágyatermelést Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Hitelhez folyamodna a Romgaz vállalat, hogy fedezni tudja a marosvásárhelyi vegyipari kombinát átvétele nyomán keletkezett kiadásokat. A műtrágyagyártó nagyüzemet áprilistól indítanák újra, addig nem termel, csak viszi a pénzt.
Az állami tulajdonú Romgaz idén szeptemberben vásárolta meg a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinátot. A korábban svájci tulajdonban leévő műtrágyagyár az elmúlt években nem termelt folyamatosan, vesztességesnek bizonyult. Egész évben kérdéses volt a csaknem ezer alkalmazott sorsa, míg végül a Romgaz részvényesei és a versenyhivatal rá nem bólintott a vásárra.
Az átvétel azonban plusz költséget generált, így a napokban a Romgaz a 2026-os költségvetés módosítását kérte arra hivatkozva, hogy az idén májusban elfogadott büdzsé már nem megfelelő. A költségvetési kiigazítást az alkalmazottak számának növekedésével és az ebből adódó kiadásokkal indokolta.
Országos szinten a vállalat alkalmazottainak száma 2026 végére 6422 főre emelkedik. A Ziarul Financiar gazdasági lap szerint a részvényesek elé terjesztett iratban az áll, hogy a Romgaz egy új, százmillió euró értékű hitelkeret megnyitását kéri. A részvényesi közgyűlést a hónap végén tartják.
A költségvetés módosításáról és a hitelkeret jóváhagyásáról szóló iratban a Romgaz vezetősége azt írja, terveik szerint a marosvásárhelyi vegyipari vállalt jövő áprilisától kezd termelni, így
A műtrágyagyártás újraindításáig azonban fedeznie kell az átvett gyárral járó költségeket.
A vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője, Emil Almășan a sajtónak elmondta, az alkalmazottak bejárnak a gyárba, és a termelés újraindításához szükséges előkészületeket végzik.
Minden berendezést és folyamatot tesztelni kell, hogy ne legyen majd fennakadás. 2027. április elsején indítanák újra a termelést, addig mindennek készen kell állnia.
Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.
Aláírta a Romgaz azt a szerződést, amely alapján átvenné a marosvásárhelyi Azomureș kombinát termelési tevékenységét. Az ügylet célja a műtrágyagyártás újraindítása, de a lezáráshoz még több jóváhagyásra is szükség van.
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