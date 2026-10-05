Áprilistól füstölhetnek a kombinát kéményei

Hitelhez folyamodna a Romgaz vállalat, hogy fedezni tudja a marosvásárhelyi vegyipari kombinát átvétele nyomán keletkezett kiadásokat. A műtrágyagyártó nagyüzemet áprilistól indítanák újra, addig nem termel, csak viszi a pénzt.

Simon Virág 2026. október 05., 21:122026. október 05., 21:12

Az állami tulajdonú Romgaz idén szeptemberben vásárolta meg a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinátot. A korábban svájci tulajdonban leévő műtrágyagyár az elmúlt években nem termelt folyamatosan, vesztességesnek bizonyult. Egész évben kérdéses volt a csaknem ezer alkalmazott sorsa, míg végül a Romgaz részvényesei és a versenyhivatal rá nem bólintott a vásárra. Százmillió lejes hitelkeretet kérnek Az átvétel azonban plusz költséget generált, így a napokban a Romgaz a 2026-os költségvetés módosítását kérte arra hivatkozva, hogy az idén májusban elfogadott büdzsé már nem megfelelő. A költségvetési kiigazítást az alkalmazottak számának növekedésével és az ebből adódó kiadásokkal indokolta.

Csak a vegyipari kombinát 860 alkalmazottának átvétele 61 millió lejjel növeli a Romgaz személyzettel járó kiadásait.

Országos szinten a vállalat alkalmazottainak száma 2026 végére 6422 főre emelkedik. A Ziarul Financiar gazdasági lap szerint a részvényesek elé terjesztett iratban az áll, hogy a Romgaz egy új, százmillió euró értékű hitelkeret megnyitását kéri. A részvényesi közgyűlést a hónap végén tartják. Mi tudnak a helyiek? A költségvetés módosításáról és a hitelkeret jóváhagyásáról szóló iratban a Romgaz vezetősége azt írja, terveik szerint a marosvásárhelyi vegyipari vállalt jövő áprilisától kezd termelni, így

bevétele is lesz az állami vállaltnak a marosvásárhelyi gyárból.