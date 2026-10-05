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Áprilistól füstölhetnek a kombinát kéményei

Bő hat hónap múlva kezdhetik újra a műtrágyatermelést Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Bő hat hónap múlva kezdhetik újra a műtrágyatermelést Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

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Hitelhez folyamodna a Romgaz vállalat, hogy fedezni tudja a marosvásárhelyi vegyipari kombinát átvétele nyomán keletkezett kiadásokat. A műtrágyagyártó nagyüzemet áprilistól indítanák újra, addig nem termel, csak viszi a pénzt.

Simon Virág

2026. október 05., 21:122026. október 05., 21:12

Az állami tulajdonú Romgaz idén szeptemberben vásárolta meg a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinátot. A korábban svájci tulajdonban leévő műtrágyagyár az elmúlt években nem termelt folyamatosan, vesztességesnek bizonyult. Egész évben kérdéses volt a csaknem ezer alkalmazott sorsa, míg végül a Romgaz részvényesei és a versenyhivatal rá nem bólintott a vásárra.

Százmillió lejes hitelkeretet kérnek

Az átvétel azonban plusz költséget generált, így a napokban a Romgaz a 2026-os költségvetés módosítását kérte arra hivatkozva, hogy az idén májusban elfogadott büdzsé már nem megfelelő. A költségvetési kiigazítást az alkalmazottak számának növekedésével és az ebből adódó kiadásokkal indokolta.

Csak a vegyipari kombinát 860 alkalmazottának átvétele 61 millió lejjel növeli a Romgaz személyzettel járó kiadásait.

Országos szinten a vállalat alkalmazottainak száma 2026 végére 6422 főre emelkedik. A Ziarul Financiar gazdasági lap szerint a részvényesek elé terjesztett iratban az áll, hogy a Romgaz egy új, százmillió euró értékű hitelkeret megnyitását kéri. A részvényesi közgyűlést a hónap végén tartják.

Mi tudnak a helyiek?

A költségvetés módosításáról és a hitelkeret jóváhagyásáról szóló iratban a Romgaz vezetősége azt írja, terveik szerint a marosvásárhelyi vegyipari vállalt jövő áprilisától kezd termelni, így

bevétele is lesz az állami vállaltnak a marosvásárhelyi gyárból.

A műtrágyagyártás újraindításáig azonban fedeznie kell az átvett gyárral járó költségeket.

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A vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője, Emil Almășan a sajtónak elmondta, az alkalmazottak bejárnak a gyárba, és a termelés újraindításához szükséges előkészületeket végzik.

Minden berendezést és folyamatot tesztelni kell, hogy ne legyen majd fennakadás. 2027. április elsején indítanák újra a termelést, addig mindennek készen kell állnia.

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Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért

Aláírta a Romgaz azt a szerződést, amely alapján átvenné a marosvásárhelyi Azomureș kombinát termelési tevékenységét. Az ügylet célja a műtrágyagyártás újraindítása, de a lezáráshoz még több jóváhagyásra is szükség van.

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Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?

Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

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Marosszék Marosvásárhely Gazdaság
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