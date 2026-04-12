Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap

Szavazásra várakozók állnak sorban a budapesti Szent István Gimnáziumnál
Fotó: Kovács Attila/MTI
Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.
2026. április 12., 14:342026. április 12., 14:34
2026. április 12., 14:362026. április 12., 14:36
Magyar idő szerint 13 óráig (romániai idő szerint délután kettőig) több mint négymillióan szavaztak a névjegyzékben szereplő 7,5 millió választópolgárból, ami 54,14 százalékos részvételi arányt jelez.
Ahogy a nap folyamán a korábbi adatok, ez is rekordmagasságot jelent, ugyanis 2022-ben 40,01 százalékos volt eddig az időpontig a részvétel, 2018-ban 42,32 százalék, míg a 2014-es országgyűlési választáson 34,33 százalék.
A legutóbbi parlamenti választást 2024. december 1-jén tartották Romániában, amikor több mint 9,4 millió szavazópolgár járult az urnák elé, a választásra jogosultak 52,33 százaléka. Városon 54,66 százalékos, vidéken 49,32 százalékos volt a részvétel.
Ami az akkori székelyföldi részvételt illeti,
Hargita megyében a választók 58,80 százaléka adta le szavazatát,
Maros megyében a szavazópolgárok 50,92 százaléka voksolt,
míg Kovászna megyében 53,83 százalék ez az arány.
Ezzel az RMDSZ képviselőházi listája a szavazatok 6,34 százalékát, míg a szenátori lista 6,38 százalékát szerezte meg.
A parlamenti választás előtti héten volt az államelnök-választás első fordulója, amit később érvénytelenítettek, és májusra tolták a szavazást. Végül a 2025. május 18-ai államelnök-választás második fordulójában – amikor Nicușor Dan és George Simion közül lehetett választani – a szavazásra jogosult személyek 64,72 százaléka, 11 641 866 ember adta le a voksát. A függetlenként induló Nicușor Dan nyert 53,60 százalékkal, AUR-os ellenfele előtt.
Magyar idő szerint 11 óráig több mint 2,8 millióan szavaztak a névjegyzékben szereplő 7,5 millió választópolgárból, ami 37,98 százalékos részévteli arányt jelez. Ez jóval nagyobb, mint korábban volt ilyenkor.
Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy óra után, romániai idő szerint délben.
Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 23,66 százalék, a 2002-es választáson 26,37 százalék szavazott 11 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 27,23 százaléka, a 2010-es választáson 24,78 százalék, a 2014-es választáson 23,23 százalék, nyolc évvel ezelőtt 29,93, négy évvel ezelőtt pedig 25,77 százalék voksolt 11 óráig – emlékeztet az MTI.
A délelőtt 9 (romániai idő szerint 10) és reggel 7 (romániai idő szerint 8) órai részvételi számok is rekordmagasan alakultak: 9 órakor 16,89 százalékos volt a részvétel, 7 órakor pedig 3,46 százalék.
Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.
Összehasonlításképp, az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 9,80 százalék, a 2002-es választáson 8,81 százalék szavazott 9 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 11,39 százaléka, a 2010-es választáson 10,23 százalék, a 2014-es választáson 9,50 százalék, nyolc évvel ezelőtt 13,17, négy évvel ezelőtt pedig 10,31 százalék voksolt 9 óráig.
Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.
Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.
