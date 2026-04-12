Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap

Szavazásra várakozók állnak sorban a budapesti Szent István Gimnáziumnál • Fotó: Kovács Attila/MTI

Szavazásra várakozók állnak sorban a budapesti Szent István Gimnáziumnál

Fotó: Kovács Attila/MTI

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.

Székelyhon

2026. április 12., 14:342026. április 12., 14:34

2026. április 12., 14:362026. április 12., 14:36

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Magyar idő szerint 13 óráig (romániai idő szerint délután kettőig) több mint négymillióan szavaztak a névjegyzékben szereplő 7,5 millió választópolgárból, ami 54,14 százalékos részvételi arányt jelez.

Ahogy a nap folyamán a korábbi adatok, ez is rekordmagasságot jelent, ugyanis 2022-ben 40,01 százalékos volt eddig az időpontig a részvétel, 2018-ban 42,32 százalék, míg a 2014-es országgyűlési választáson 34,33 százalék.

Összehasonlítva a legutóbbi romániai választásokkal

A legutóbbi parlamenti választást 2024. december 1-jén tartották Romániában, amikor több mint 9,4 millió szavazópolgár járult az urnák elé, a választásra jogosultak 52,33 százaléka. Városon 54,66 százalékos, vidéken 49,32 százalékos volt a részvétel.

Ami az akkori székelyföldi részvételt illeti,

  • Hargita megyében a választók 58,80 százaléka adta le szavazatát,

  • Maros megyében a szavazópolgárok 50,92 százaléka voksolt,

  • míg Kovászna megyében 53,83 százalék ez az arány.

Ezzel az RMDSZ képviselőházi listája a szavazatok 6,34 százalékát, míg a szenátori lista 6,38 százalékát szerezte meg.

Hirdetés

A parlamenti választás előtti héten volt az államelnök-választás első fordulója, amit később érvénytelenítettek, és májusra tolták a szavazást. Végül a 2025. május 18-ai államelnök-választás második fordulójában – amikor Nicușor Dan és George Simion közül lehetett választani – a szavazásra jogosult személyek 64,72 százaléka, 11 641 866 ember adta le a voksát. A függetlenként induló Nicușor Dan nyert 53,60 százalékkal, AUR-os ellenfele előtt.

Már délelőtt és reggel is rekordokat döntött a magyarországi választási kedv

Magyar idő szerint 11 óráig több mint 2,8 millióan szavaztak a névjegyzékben szereplő 7,5 millió választópolgárból, ami 37,98 százalékos részévteli arányt jelez. Ez jóval nagyobb, mint korábban volt ilyenkor.

korábban írtuk

Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – megvannak a déli adatok

Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy óra után, romániai idő szerint délben.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 23,66 százalék, a 2002-es választáson 26,37 százalék szavazott 11 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 27,23 százaléka, a 2010-es választáson 24,78 százalék, a 2014-es választáson 23,23 százalék, nyolc évvel ezelőtt 29,93, négy évvel ezelőtt pedig 25,77 százalék voksolt 11 óráig – emlékeztet az MTI.

A délelőtt 9 (romániai idő szerint 10) és reggel 7 (romániai idő szerint 8) órai részvételi számok is rekordmagasan alakultak: 9 órakor 16,89 százalékos volt a részvétel, 7 órakor pedig 3,46 százalék.

korábban írtuk

Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok

Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.

Összehasonlításképp, az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 9,80 százalék, a 2002-es választáson 8,81 százalék szavazott 9 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 11,39 százaléka, a 2010-es választáson 10,23 százalék, a 2014-es választáson 9,50 százalék, nyolc évvel ezelőtt 13,17, négy évvel ezelőtt pedig 10,31 százalék voksolt 9 óráig.

korábban írtuk

Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is

Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.

Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.

Magyarország Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 12., vasárnap

Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű

Új csengettyűre cserélték a régit Szentegyházán, a felszegi falurészen. Az ottlakók kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával megvalósult csengettyűt szombaton, ünnepélyesen adták át.

Hirdetés
2026. április 12., vasárnap

Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben

Tűz ütött ki vasárnap reggel a Vâlcea megyei Costești község területén lévő ortodox Beszterce-kolostorban, az apácák szállásául szolgáló épületben.

2026. április 12., vasárnap

Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok

Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy után, romániai idő szerint délben.

2026. április 12., vasárnap

Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is

Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.

Hirdetés
2026. április 12., vasárnap

Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok

Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.

2026. április 12., vasárnap

Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson

Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

2026. április 11., szombat

248 km/órával robogott Székelyföld felé

A gyorshajtásnak is van határa, ma minden bizonnyal ez 248 km/óra – ennyivel mértek be egy sofőrt a rendőrök szombaton délután az észak-erdélyi autópályán.

Hirdetés
2026. április 11., szombat

Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)

Több olyan mesterséges akadályt találtak a Maros-folyót vizsgáló szakemberek, amelyek nehezítik a halak vándorlását, rontják a víz minőségét és károsítják az ökoszisztémát. Értesüléseink szerint Gyergyócsomafalván le fognak bontani egy gátat.

2026. április 11., szombat

Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.

2026. április 11., szombat

176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben

Sietett, nehogy odaégjen a kalács a sütőben – ezzel magyarázta a gyorshajtás egy 35 éves nő, miután a Konstanca megyei rendőrök 176 km/órával mérték be az autóját.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!