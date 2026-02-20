Egy buszt máris javítani kellett, de nyugalom: 2029-ig a gyártó állja a számlát a meghibásodások esetén

Viszonyolga jól bírják a csíki időjárási és útviszonyokat a CNG-gázas városi buszok. Hamarosan digitális jegyérvényesítő rendszerrel szerelik fel őket

Közel két hónapja tart az új, gázüzemű autóbuszflotta tesztelése Csíkszeredában. Bár a járművek többsége jól bírja a gyűrődést, egy buszt Brassóba kellett szállítani javításra. 2029-ig a gyártó állja a számlát a meghibásodások esetén.

Barabás Hajnal 2026. február 20., 08:012026. február 20., 08:01

A csíkszeredai városi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. tavaly decemberben indította el a 23 darabos, sűrített gázzal (CNG) működő flottáját. Arról érdeklődtünk Demény Attilától, a Csíki Trans Kft. igazgatójától, hogy mi a tapasztalatuk, a járműflotta hogyan teljesített eddig a csíki időjárás és a környezet kihívásai közepette. A tesztüzem tapasztalatai „A járművek alapvetően jól teljesítenek, komoly műszaki gond nem merült fel, és a közlekedés is biztonságosan megoldható velük. A nehézséget inkább az jelenti, hogy

a tesztüzem és a megnövekedett terhelés időnként annyira igénybe veszi a flottát, hogy egyes időpontokban régebbi dízel-meghajtású buszokat is forgalomba kell állítani kiegészítésként.

Havas időben természetesen a közlekedés is nehezebbé válik, főként a forgalom lelassulása miatt, de az eddigi tapasztalatok alapján a rendszer működőképes” – összegezte az eddigi tapasztalatokat az igazgató. Hirdetés Jegyérvényesítő rendszerrel látják el Nemrég egy autóbusznál elektronikai jellegű meghibásodás jelentkezett, ezért trélerrel kellett elszállítani Brassóba.

Fontos tudni, hogy jótállási hibáról van szó, így a javítás a gyártó feladata, és nem ró többletköltséget sem a városra, sem az üzemeltetőre”

– hangsúlyozta az igazgató. A járműflottára egyébként 2029-ig érvényes az IVECO gyártócég jótállása, amely fedezi a tréleres szállítás költségét is. Azt is megtudtuk, hogy a közeljövőben még fognak elszállítani buszokat ilyen módon, ugyanis nemcsak meghibásodás miatt, hanem a jegyérvényesítő, jegyvásárlási digitális rendszerek felszerelése miatt is szükség lesz erre.

Egyszerűbb trélerrel mozgatni a buszokat, mivel a városon kívüli közlekedéshez külön engedélyekre, tachográfra (menetíró készülékre) és vezetési programra lenne szükség”

– jegyezte meg Demény Attila. Hozzáfűzte, szeretnék majd elérni, hogy a szükséges beavatkozásokat helyben is el tudják végezni, ehhez már folyamatban van a telephely kialakítása és a szakemberek felkészítése. A következő időszak fontos feladata ugyanis az autóbuszok digitális rendszereinek teljes kiépítése.

Felszerelik és beüzemelik a jegyérvényesítő készülékeket, valamint az elektronikus jegyvásárlási rendszert.