Egy buszt máris javítani kellett, de nyugalom: 2029-ig a gyártó állja a számlát a meghibásodások esetén

Viszonyolga jól bírják a csíki időjárási és útviszonyokat a CNG-gázas városi buszok. Hamarosan digitális jegyérvényesítő rendszerrel szerelik fel őket
Fotó: Borbély Fanni
Közel két hónapja tart az új, gázüzemű autóbuszflotta tesztelése Csíkszeredában. Bár a járművek többsége jól bírja a gyűrődést, egy buszt Brassóba kellett szállítani javításra. 2029-ig a gyártó állja a számlát a meghibásodások esetén.
A csíkszeredai városi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. tavaly decemberben indította el a 23 darabos, sűrített gázzal (CNG) működő flottáját. Arról érdeklődtünk Demény Attilától, a Csíki Trans Kft. igazgatójától, hogy mi a tapasztalatuk, a járműflotta hogyan teljesített eddig a csíki időjárás és a környezet kihívásai közepette.
„A járművek alapvetően jól teljesítenek, komoly műszaki gond nem merült fel, és a közlekedés is biztonságosan megoldható velük. A nehézséget inkább az jelenti, hogy
Havas időben természetesen a közlekedés is nehezebbé válik, főként a forgalom lelassulása miatt, de az eddigi tapasztalatok alapján a rendszer működőképes” – összegezte az eddigi tapasztalatokat az igazgató.
Nemrég egy autóbusznál elektronikai jellegű meghibásodás jelentkezett, ezért trélerrel kellett elszállítani Brassóba.
– hangsúlyozta az igazgató. A járműflottára egyébként 2029-ig érvényes az IVECO gyártócég jótállása, amely fedezi a tréleres szállítás költségét is.
Azt is megtudtuk, hogy a közeljövőben még fognak elszállítani buszokat ilyen módon, ugyanis nemcsak meghibásodás miatt, hanem a jegyérvényesítő, jegyvásárlási digitális rendszerek felszerelése miatt is szükség lesz erre.
– jegyezte meg Demény Attila.
Hozzáfűzte, szeretnék majd elérni, hogy a szükséges beavatkozásokat helyben is el tudják végezni, ehhez már folyamatban van a telephely kialakítása és a szakemberek felkészítése. A következő időszak fontos feladata ugyanis az autóbuszok digitális rendszereinek teljes kiépítése.
Ezeket a berendezéseket konfigurálni és tesztelni kell, ezért átmenetileg még előfordulhat, hogy egyes új buszokat ideiglenesen kivonnak a forgalomból és régi járművekkel pótolják őket.
A városi tömegközlekedésben 23 sűrített gázzal működő busz jár, amelyeket a csíkszeredai önkormányzat európai uniós támogatásból vásárolt meg a mobilitási projekt részeként.
A járműveket 2022-ben kezdte el leszállítani a gyártó, de a töltőállomás létrehozása késlekedett, ezért tavaly decemberig nem tudták beüzemelni őket. Demény szerint ezért is jó, hogy sikerült megegyezni a gyártóval arról, hogy az 5 éves jótállási időszakot 2024-től számítsák, így az 2029-ig marad érvényben.
