Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában

A hét elejéről naponta 700–800 adófizetőt szolgálnak ki, az adófizetői roham miatt kinyitottak egy harmadik kasszát is Csíkszeredában
Fotó: Borbély Fanni
A januári bizonytalanság és tiltakozások után március közepére tetőzött az adófizetési kedv a hargitai megyeszékhelyen. A lakók március 31-ig élhetnek a 10 százalékos kedvezménnyel, ami a jelentős adóemelések mellett némi megtakarítást jelenthet.
Napok óta folyamatos a sor a csíkszeredai városháza ügyfélközpontjának pénztárainál. Sok adófizető élni akar a tíz százalékos adókedvezménnyel, amelyre március 31-ig van lehetőség. Egy hét alatt több mint háromezren fizettek a kasszáknál.
„Idős emberként fontosnak tartjuk, hogy az adók már az év elején legyenek mindig elintézve, akkor nyugodtabbak vagyunk. Ráadásul, ha március 31-ig kifizetjük, akkor kapjuk a tíz százalékos adókedvezményt.
– magyarázta Lőrincz Domokos csíkszeredai lakos, aki többedmagával állt sorban a héten a csíkszeredai városháza pénztárainál. Érdeklődésünkre elmondta azt is, hogy míg tavaly 257 lej adót kellett törlesztenie a lakására és a személygépkocsijára, idén ez az összeg megközelíti az 550 lejt.
A csíkszeredai városháza ügyfélközpontjában három pénztár is működött egyszerre, hogy fogadni tudja az adófizetők megnövekedett rohamát.
egyre többen akartak élni a hónap végéig érvényes adókedvezménnyel. Mint megtudtuk, az elmúlt egy hétben több mint háromezren fizettek személyesen és több mint hétszázötvenen online, a Ghiseul.ro oldalon keresztül.
„A helyi adók körüli viták és jogszabály-módosítások szokatlan helyzetet teremtettek. Január helyett március második felére tolódott a roham, mert a legtöbben kivártak a befizetéssel.
Ezt nem az adózási kedv növekedésével hozzuk összefüggésbe, hanem egyszerűen mostanra tisztult le, hogy kinek mennyit kell fizetnie” – összegzett érdeklődésünkre a csíkszeredai városháza adóosztálya.
Az új adóösszegeket, a lakásokra és az autókra vonatkozó kedvezményeket, csökkentéseket ugyanis már bevezették a rendszerbe, azonban vannak még esetek, főként a fogyatékkal élők esetében, ahol még szükséges az adatfrissítés.
Az adóosztály illetékeseitől tudjuk, jelenleg
ahol ugyan csak készpénzben lehet fizetni, de még így is segítség, mert ezekben a napokban állandósultak a sorok. „A március 31-i határidő közeledtével minden évben hosszabbított nyitvatartással fogadjuk az adófizetőket. Ez várhatóan idén is így lesz, de pontos részletekkel még nem szolgálhatunk” – tették hozzá.
Néhány számadatot is megosztottak, amely szerint személyesen eddig 12781-en, a Ghiseul.ro-n keresztül 2562-en, banki átutalással pedig 2750-en törlesztettek adót Csíkszeredában.
Az erre az évre bevezetett helyi adók növelése januárban heves reakciókat váltott ki az adófizetőkből, a közösségi oldalakon arra buzdították egymást, hogy csak év végén fizessenek a városházának. Meglehet, hatott ez a buzdítás, ugyanis januárban sokan csak érdeklődtek, mintsem fizettek volna az adóosztálynak. Később annyira elhatalmasodott az elégedetlenség, hogy
A helyzet orvoslására aláírásgyűjtést is zajlott, végül a kormány sürgősségi rendelettel javított az adók mértékén. Lehetővé tette ugyanis, hogy az önkormányzatok csökkentsék a kiegészítő adókulcsokat, és ezzel élt is a csíkszeredai önkormányzat.
Ennek az intézkedésnek köszönhetően csökkent a gépjárművek, a régi építésű ingatlanok adója, valamint kedvezményeket kaptak a súlyos és hangsúlyosan súlyos fogyatékkal élők.
A régi épületekre, a járművekre, valamint a fogyatékkal élők számára vezetnek vissza adókedvezményeket Csíkszeredában – ahogy ezt a nemrég megjelent sürgősségi kormányrendelet lehetővé tette. Rendkívüli ülésen döntöttek erről szerdán.
