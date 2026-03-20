Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában

A januári bizonytalanság és tiltakozások után március közepére tetőzött az adófizetési kedv a hargitai megyeszékhelyen. A lakók március 31-ig élhetnek a 10 százalékos kedvezménnyel, ami a jelentős adóemelések mellett némi megtakarítást jelenthet.

Barabás Hajnal

2026. március 20., 07:562026. március 20., 07:56

A hét elejéről naponta 700–800 adófizetőt szolgálnak ki, az adófizetői roham miatt kinyitottak egy harmadik kasszát is Csíkszeredában • Fotó: Borbély Fanni

Napok óta folyamatos a sor a csíkszeredai városháza ügyfélközpontjának pénztárainál. Sok adófizető élni akar a tíz százalékos adókedvezménnyel, amelyre március 31-ig van lehetőség. Egy hét alatt több mint háromezren fizettek a kasszáknál.

Rekordmértékű forgalom az ügyfélközpontban

„Idős emberként fontosnak tartjuk, hogy az adók már az év elején legyenek mindig elintézve, akkor nyugodtabbak vagyunk. Ráadásul, ha március 31-ig kifizetjük, akkor kapjuk a tíz százalékos adókedvezményt.

Az adók a tavalyhoz képest megkétszereződtek, de ilyen a gazdasági helyzetünk, nincs mit csináljunk, ki kell fizessük”

– magyarázta Lőrincz Domokos csíkszeredai lakos, aki többedmagával állt sorban a héten a csíkszeredai városháza pénztárainál. Érdeklődésünkre elmondta azt is, hogy míg tavaly 257 lej adót kellett törlesztenie a lakására és a személygépkocsijára, idén ez az összeg megközelíti az 550 lejt.

A csíkszeredai városháza ügyfélközpontjában három pénztár is működött egyszerre, hogy fogadni tudja az adófizetők megnövekedett rohamát.

Az utóbbi napokban folyamatos volt a sor a kasszáknál,

egyre többen akartak élni a hónap végéig érvényes adókedvezménnyel. Mint megtudtuk, az elmúlt egy hétben több mint háromezren fizettek személyesen és több mint hétszázötvenen online, a Ghiseul.ro oldalon keresztül.

Naponta 700–800 adófizetőt szolgálnak ki

„A helyi adók körüli viták és jogszabály-módosítások szokatlan helyzetet teremtettek. Január helyett március második felére tolódott a roham, mert a legtöbben kivártak a befizetéssel.

A legnagyobb hullám éppen a napokban tetőzött: március 17-én például 801 adófizetőt szolgáltunk ki személyesen. A Ghiseul.ro oldalon keresztül is 187-en törlesztettek – ez szintén rekord.

Ezt nem az adózási kedv növekedésével hozzuk összefüggésbe, hanem egyszerűen mostanra tisztult le, hogy kinek mennyit kell fizetnie” – összegzett érdeklődésünkre a csíkszeredai városháza adóosztálya.

Az új adóösszegeket, a lakásokra és az autókra vonatkozó kedvezményeket, csökkentéseket ugyanis már bevezették a rendszerbe, azonban vannak még esetek, főként a fogyatékkal élők esetében, ahol még szükséges az adatfrissítés.
Az adóosztály illetékeseitől tudjuk, jelenleg

a szokásos két pénztár mellé még egy harmadikat is megnyitottak,

ahol ugyan csak készpénzben lehet fizetni, de még így is segítség, mert ezekben a napokban állandósultak a sorok. „A március 31-i határidő közeledtével minden évben hosszabbított nyitvatartással fogadjuk az adófizetőket. Ez várhatóan idén is így lesz, de pontos részletekkel még nem szolgálhatunk” – tették hozzá.

Néhány számadatot is megosztottak, amely szerint személyesen eddig 12781-en, a Ghiseul.ro-n keresztül 2562-en, banki átutalással pedig 2750-en törlesztettek adót Csíkszeredában.

Adóügyi hercehurca

Az erre az évre bevezetett helyi adók növelése januárban heves reakciókat váltott ki az adófizetőkből, a közösségi oldalakon arra buzdították egymást, hogy csak év végén fizessenek a városházának. Meglehet, hatott ez a buzdítás, ugyanis januárban sokan csak érdeklődtek, mintsem fizettek volna az adóosztálynak. Később annyira elhatalmasodott az elégedetlenség, hogy

tiltakozó megmozdulásokat és tüntetést is szerveztek Csíkszeredában és Székelyföld több városában emiatt.
A helyzet orvoslására aláírásgyűjtést is zajlott, végül a kormány sürgősségi rendelettel javított az adók mértékén. Lehetővé tette ugyanis, hogy az önkormányzatok csökkentsék a kiegészítő adókulcsokat, és ezzel élt is a csíkszeredai önkormányzat.

Ennek az intézkedésnek köszönhetően csökkent a gépjárművek, a régi építésű ingatlanok adója, valamint kedvezményeket kaptak a súlyos és hangsúlyosan súlyos fogyatékkal élők.

korábban írtuk

Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat
Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat

A régi épületekre, a járművekre, valamint a fogyatékkal élők számára vezetnek vissza adókedvezményeket Csíkszeredában – ahogy ezt a nemrég megjelent sürgősségi kormányrendelet lehetővé tette. Rendkívüli ülésen döntöttek erről szerdán.

A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése
Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése
2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése
Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában

Nemzetközi szimpóziumra várják a pedagógusokat március 21-én, szombaton Csíkszeredában, ahol a gyermekek jóllétéhez kapcsolódó innovatív oktatási megoldások kerülnek fókuszba.

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában
Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában
2026. március 19., csütörtök

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában
2026. március 19., csütörtök

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben

A szívinfarktusos betegek ellátása mellett lehetőség van szívritmusszabályzó eszközök beültetésére, illetve cerebrovaszkuláris beavatkozásokra is Csíkszeredában, a magyar kormány támogatásával létrehozott intervenciós kardiológiai központban.

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben
Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben
2026. március 19., csütörtök

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben
2026. március 18., szerda

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban

A felső légúti megbetegedések számának csökkenését követően, csütörtöktől ismét lehet látogatni a pácienseket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán.

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban
Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban
2026. március 18., szerda

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban
Hirdetés
2026. március 18., szerda

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában, amely a hatvan év feletti korosztály számára kínál értékes, érdekes és közérthető előadásokat. Az első prezentációt március 31-én, kedden tartják.

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában
Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában
2026. március 18., szerda

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában
2026. március 18., szerda

A 12 dühös ember című drámát mutatja be a Csíki Játékszín

A Csíki Játékszín először tűzi műsorára Reginald Rose 12 dühös ember című drámáját, Vladimir Anton rendezésében. A produkció olyan témákat állít középpontba, amelyek napjaink társadalmi megosztottságában különösen aktuálisak.

A 12 dühös ember című drámát mutatja be a Csíki Játékszín
A 12 dühös ember című drámát mutatja be a Csíki Játékszín
2026. március 18., szerda

A 12 dühös ember című drámát mutatja be a Csíki Játékszín
2026. március 17., kedd

Nemzetközi ötletpályázatot hirdetnek a csíkszeredai Művészetek Házának felújítására

Sokoldalú rendeltetést képzeltek el a Csíkszereda központjában lévő Művészetek Házának, azaz a Szakszervezetek Művelődési Házának, ezért nemzetközi ötletpályázatot kezdeményeznének a Romániai Építészek Rendje és a Magyar Építészkamara iránymutatásával.

Nemzetközi ötletpályázatot hirdetnek a csíkszeredai Művészetek Házának felújítására
Nemzetközi ötletpályázatot hirdetnek a csíkszeredai Művészetek Házának felújítására
2026. március 17., kedd

Nemzetközi ötletpályázatot hirdetnek a csíkszeredai Művészetek Házának felújítására
Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Részegen borultak fel az autóval, eleinte az sem volt világos, hogy ki vezetett

Egy Csíkszentsimon községben, a 123A jelzésű megyei úton felborult jármű miatt értesítették a rendőrséget vasárnap; mindkét férfi részeg volt, akiket az autó mellett találtak – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Részegen borultak fel az autóval, eleinte az sem volt világos, hogy ki vezetett
Részegen borultak fel az autóval, eleinte az sem volt világos, hogy ki vezetett
2026. március 16., hétfő

Részegen borultak fel az autóval, eleinte az sem volt világos, hogy ki vezetett
2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó
Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó
2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó
2026. március 15., vasárnap

Nacsa Lőrinc Csíkszeredában: döntéseinket közösen fogjuk meghozni

A csíkszeredai Vár téren gyűlt össze az ünneplő közösség, hogy méltóképpen megemlékezzen az 1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra. Az ünnepségen beszédet mondott Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.

Nacsa Lőrinc Csíkszeredában: döntéseinket közösen fogjuk meghozni
Nacsa Lőrinc Csíkszeredában: döntéseinket közösen fogjuk meghozni
2026. március 15., vasárnap

Nacsa Lőrinc Csíkszeredában: döntéseinket közösen fogjuk meghozni
Hirdetés
