Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában A januári bizonytalanság és tiltakozások után március közepére tetőzött az adófizetési kedv a hargitai megyeszékhelyen. A lakók március 31-ig élhetnek a 10 százalékos kedvezménnyel, ami a jelentős adóemelések mellett némi megtakarítást jelenthet. Barabás Hajnal 2026. március 20., 07:562026. március 20., 07:56

A hét elejéről naponta 700–800 adófizetőt szolgálnak ki, az adófizetői roham miatt kinyitottak egy harmadik kasszát is Csíkszeredában Fotó: Borbély Fanni

Napok óta folyamatos a sor a csíkszeredai városháza ügyfélközpontjának pénztárainál. Sok adófizető élni akar a tíz százalékos adókedvezménnyel, amelyre március 31-ig van lehetőség. Egy hét alatt több mint háromezren fizettek a kasszáknál. Rekordmértékű forgalom az ügyfélközpontban „Idős emberként fontosnak tartjuk, hogy az adók már az év elején legyenek mindig elintézve, akkor nyugodtabbak vagyunk. Ráadásul, ha március 31-ig kifizetjük, akkor kapjuk a tíz százalékos adókedvezményt.

Az adók a tavalyhoz képest megkétszereződtek, de ilyen a gazdasági helyzetünk, nincs mit csináljunk, ki kell fizessük”

– magyarázta Lőrincz Domokos csíkszeredai lakos, aki többedmagával állt sorban a héten a csíkszeredai városháza pénztárainál. Érdeklődésünkre elmondta azt is, hogy míg tavaly 257 lej adót kellett törlesztenie a lakására és a személygépkocsijára, idén ez az összeg megközelíti az 550 lejt.

A csíkszeredai városháza ügyfélközpontjában három pénztár is működött egyszerre, hogy fogadni tudja az adófizetők megnövekedett rohamát.

Az utóbbi napokban folyamatos volt a sor a kasszáknál,

egyre többen akartak élni a hónap végéig érvényes adókedvezménnyel. Mint megtudtuk, az elmúlt egy hétben több mint háromezren fizettek személyesen és több mint hétszázötvenen online, a Ghiseul.ro oldalon keresztül.

Naponta 700–800 adófizetőt szolgálnak ki „A helyi adók körüli viták és jogszabály-módosítások szokatlan helyzetet teremtettek. Január helyett március második felére tolódott a roham, mert a legtöbben kivártak a befizetéssel.

A legnagyobb hullám éppen a napokban tetőzött: március 17-én például 801 adófizetőt szolgáltunk ki személyesen. A Ghiseul.ro oldalon keresztül is 187-en törlesztettek – ez szintén rekord.

Ezt nem az adózási kedv növekedésével hozzuk összefüggésbe, hanem egyszerűen mostanra tisztult le, hogy kinek mennyit kell fizetnie” – összegzett érdeklődésünkre a csíkszeredai városháza adóosztálya.

Az új adóösszegeket, a lakásokra és az autókra vonatkozó kedvezményeket, csökkentéseket ugyanis már bevezették a rendszerbe, azonban vannak még esetek, főként a fogyatékkal élők esetében, ahol még szükséges az adatfrissítés.

Az adóosztály illetékeseitől tudjuk, jelenleg

a szokásos két pénztár mellé még egy harmadikat is megnyitottak,

ahol ugyan csak készpénzben lehet fizetni, de még így is segítség, mert ezekben a napokban állandósultak a sorok. „A március 31-i határidő közeledtével minden évben hosszabbított nyitvatartással fogadjuk az adófizetőket. Ez várhatóan idén is így lesz, de pontos részletekkel még nem szolgálhatunk” – tették hozzá.

Néhány számadatot is megosztottak, amely szerint személyesen eddig 12781-en, a Ghiseul.ro-n keresztül 2562-en, banki átutalással pedig 2750-en törlesztettek adót Csíkszeredában. Adóügyi hercehurca Az erre az évre bevezetett helyi adók növelése januárban heves reakciókat váltott ki az adófizetőkből, a közösségi oldalakon arra buzdították egymást, hogy csak év végén fizessenek a városházának. Meglehet, hatott ez a buzdítás, ugyanis januárban sokan csak érdeklődtek, mintsem fizettek volna az adóosztálynak. Később annyira elhatalmasodott az elégedetlenség, hogy

A helyzet orvoslására aláírásgyűjtést is zajlott, végül a kormány sürgősségi rendelettel javított az adók mértékén. Lehetővé tette ugyanis, hogy az önkormányzatok csökkentsék a kiegészítő adókulcsokat, és ezzel élt is a csíkszeredai önkormányzat. Ennek az intézkedésnek köszönhetően csökkent a gépjárművek, a régi építésű ingatlanok adója, valamint kedvezményeket kaptak a súlyos és hangsúlyosan súlyos fogyatékkal élők. korábban írtuk Ahol lehetett, csökkentette az adót a csíkszeredai önkormányzat A régi épületekre, a járművekre, valamint a fogyatékkal élők számára vezetnek vissza adókedvezményeket Csíkszeredában – ahogy ezt a nemrég megjelent sürgősségi kormányrendelet lehetővé tette. Rendkívüli ülésen döntöttek erről szerdán.

