Inkább csak érdeklődtek mintsem fizettek a csíkszeredai adóosztályon

Inkább érdeklődtek, mintsem fizettek – nem alakultak ki hosszú sorok a csíkszeredai városháza ügyfélközpontjában az adófizetésre a pénztáraknál. A tumultus elmaradt az első adófizetési napon, csütörtökön.
Többen elégedetlenségüket fejezték ki a napokban a közösségi oldalalakon a jelentős adóemelés bevezetése miatt, arra buzdítva egymást, hogy minél később törlesszék a helyi adót.
Csíkszeredában január 15-től fogadják az adófizetőket, ezért az első napon a városháza ügyfélközpontjában jártunk:
Sem hosszú sor, sem tumultus nem alakult ki a pénztárak előtt, szállingózva érkezett néhány ember, gyorsan fizettek és mentek is, nem kellett senkire várniuk.
– válaszolta a Székelyhon érdeklődésére egy idős nő. Egy másik adófizető pedig arról beszélt, hogy két személyautó után 550 lej adót kellett fizetnie, ami véleménye szerint elég sok. „Időben kifizettem, mert állami alkalmazottként ez a kötelességem” – tette hozzá.
Rodica Ţiriac, az adó- és illetékek osztályának vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy nyitáskor voltak többen összegyűlve, körülbelül húszan jöttek be egyszerre, utána is folyamatosan jöttek, de nem alakult ki hosszú sor. Az online adófizetők számáról nem tudott nyilatkozni, mert az összesítőket egy napra rá kapják meg a ghiseul.ro oldaltól.
– tette hozzá az osztályvezető.
Kiemelte, fontos tudni, hogy az adót több részletben is lehet fizetni, amennyiben március 31-ig teljesen törlesztik, akkor jár a 10 százalékos kedvezmény.
Tavaly Csíkszeredában egyébként a magánszemélyek 4,7 millió lej épületadót, 2,1 millió lej területadót, és 3,7 millió lej gépjárműadót fizettek be a város kasszájába, összesen 10,6 millió lejt.
A jogi személyek részéről 9,7 millió lej épületadó, 2,1 millió lej telekadó, valamint 2,2 millió lej gépjárműadó folyt be a város pénztárába, összesen 14,2 millió lej.
