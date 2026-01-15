Rovatok
Inkább csak érdeklődtek mintsem fizettek a csíkszeredai adóosztályon

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Inkább érdeklődtek, mintsem fizettek – nem alakultak ki hosszú sorok a csíkszeredai városháza ügyfélközpontjában az adófizetésre a pénztáraknál. A tumultus elmaradt az első adófizetési napon, csütörtökön.

Barabás Hajnal

2026. január 15., 16:552026. január 15., 16:55

Többen elégedetlenségüket fejezték ki a napokban a közösségi oldalalakon a jelentős adóemelés bevezetése miatt, arra buzdítva egymást, hogy minél később törlesszék a helyi adót.

Csíkszeredában január 15-től fogadják az adófizetőket, ezért az első napon a városháza ügyfélközpontjában jártunk:

az adófizetők távolmaradása látványos volt.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Sem hosszú sor, sem tumultus nem alakult ki a pénztárak előtt, szállingózva érkezett néhány ember, gyorsan fizettek és mentek is, nem kellett senkire várniuk.

Idézet
Idén kétszer annyi adót kellett fizessek, mint a tavaly, de nincs mit csináljak, el kellett fogadjam. Úgy szeretem, ha már év elején ki van fizetve az adó, ezért is jöttem már első nap fizetni”

– válaszolta a Székelyhon érdeklődésére egy idős nő. Egy másik adófizető pedig arról beszélt, hogy két személyautó után 550 lej adót kellett fizetnie, ami véleménye szerint elég sok. „Időben kifizettem, mert állami alkalmazottként ez a kötelességem” – tette hozzá.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Rodica Ţiriac, az adó- és illetékek osztályának vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy nyitáskor voltak többen összegyűlve, körülbelül húszan jöttek be egyszerre, utána is folyamatosan jöttek, de nem alakult ki hosszú sor. Az online adófizetők számáról nem tudott nyilatkozni, mert az összesítőket egy napra rá kapják meg a ghiseul.ro oldaltól.

Idézet
Legtöbben csak érdeklődtek, tájékozódtak e-mailben vagy személyesen, hogy mennyit kell majd fizetniük”

– tette hozzá az osztályvezető.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Kiemelte, fontos tudni, hogy az adót több részletben is lehet fizetni, amennyiben március 31-ig teljesen törlesztik, akkor jár a 10 százalékos kedvezmény.

Ugyanakkor az online adófizetők, ha a ghiseul.ro oldalon keresztül törlesztenek, akkor a rendszer számukra is automatikusan levonja a 10 százalékos adókedvezményt március 31-ig.

Tavaly Csíkszeredában egyébként a magánszemélyek 4,7 millió lej épületadót, 2,1 millió lej területadót, és 3,7 millió lej gépjárműadót fizettek be a város kasszájába, összesen 10,6 millió lejt.

A jogi személyek részéről 9,7 millió lej épületadó, 2,1 millió lej telekadó, valamint 2,2 millió lej gépjárműadó folyt be a város pénztárába, összesen 14,2 millió lej.

Volt időszak, amikor senki nem állt sorba, hogy adót fizessen Csíkszeredában
Fotó: Borbély Fanni

Volt időszak, amikor senki nem állt sorba, hogy adót fizessen Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
