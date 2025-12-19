Rovatok
Ferencz Imre: Dal

Liget

2025. december 19., 21:07

Lehetnék művelt,
s nyithatnék műhelyt,
hol tökélyre csiszolt
versek születnek...

Lennék poeta doctus,
szonettkoszorús,
s a fejemet babér
borítaná: tökfedő!

(„Kár, hogy a fejed
gyepterület, s rajta csak
őshonos szürke
gondolatok legelnek!”)

Vagyok vidéki költő,
kit nem tepert le még
két emberöltő, vagyis
nem tett a sírba...

Nem vágott sittre,
s nem fektetett sínre
a sors, hát neki ezt
köszönöm!

Viszonylag épen,
túl hetvenhét télen,
megyek előre,
s vissza sohase...

