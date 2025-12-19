Ferencz Imre: Dal

Lehetnék művelt,

s nyithatnék műhelyt,

hol tökélyre csiszolt

versek születnek...

Lennék poeta doctus,

szonettkoszorús,

s a fejemet babér

borítaná: tökfedő!

(„Kár, hogy a fejed

gyepterület, s rajta csak

őshonos szürke

gondolatok legelnek!”)

Vagyok vidéki költő,

kit nem tepert le még

két emberöltő, vagyis

nem tett a sírba...

Nem vágott sittre,

s nem fektetett sínre

a sors, hát neki ezt

köszönöm!

Viszonylag épen,

túl hetvenhét télen,

megyek előre,

s vissza sohase...